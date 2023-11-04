سجلّ إماراتي حافل في حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي

يعد الجوع أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث، حيث يعاني ما يقرب من 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، وفق أحدث إحصائية للأمم المتحدة، أي بزيادة قدرها حوالي 200 مليون شخص، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.

ويأتي ذلك هذا العام، بالتزامن مع انقضاء نصف الفترة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي خطة مؤلفة من 17 بنداً، تشمل أنحاء العالم، وتهدف إلى تحقيق تحسن كبير في حياة الناس والكوكب، بحلول العام 2030، ومن ضمنها القضاء على الجوع.

وأكد خبراء ومختصون، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية، في قيادة وحشد الجهود الدولية من أجل حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات.

ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية ومكافحة الجوع في العالم، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تتطلب تكثيف التعاون والشراكات الدولية في مجال تبنّي مفاهيم وممارسات الاستدامة على أوسع نطاق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الحكومات والدول والقطاع الخاص.

فيما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار الخبراء والمختصون، إلى أن الإمارات تقود هذا الملف الحيوي من خلال 10 مبادرات أساسية، وهي الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة والتطور الزراعي، بالتعاون مع المملكة المتحدة، والالتزام بمواصلة الدعم المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، والمساهمة في إنجاح مشروع ((يداً بيد زيمبابوي – مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة)).

كما قدمت الإمارات في عام 2020 مبلغ مليون دولار، لدعم حملة السيطرة على الجراد الصحراوي في إريتريا، التي نظمتها ((الفاو))، ووقعت اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بقيمة 14.7 مليون درهم، لرفع قدرة المرأة الريفية في مواجهة الأزمات، وتعزيز فرص توليد الدخل المستدام والأمن الغذائي والتغذية في جمهورية ليبيريا.

وفي عام 2019 قدمت الإمارات مبلغ مليوني دولار لدعم صندوق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة ((الفاو)) الائتماني، المعني بتنفيذ استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب مبادرة ((مليار وجبة)).

وتقديم 5.5 ملايين درهم إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني ((يونيتلايف))، لدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال الزراعة، وتمكين النساء والأمهات ومكافحة سوء التغذية، وأخيراً، استضافتها للحدث الأبرز، وهو الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

سبل ذكية

ويؤكد بيرنهارد كواتش، رئيس برنامج ((تسريع الابتكار)) في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة في تصريحات لـ ((البيان))، أن العالم يواجه أزمة غذاء تقود الملايين إلى حافة المجاعة، فيما تؤدي النزاعات المستمرة والتغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة، إلى تعطيل إنتاج الغذاء في شتى أنحاء العالم.

وقال بيرنهارد كواتش، إنه في عام 2023، يقدر برنامج الأغذية العالمي أن 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 بلداً، بزيادة قدرها 200 مليون شخص، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، ما يدفعنا لإيجاد سبل ذكية تسهم في تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، للاستفادة من الممارسات الزراعية المستدامة.

وتعزيز الأمن الغذائي، والتغلب على التحديات العالمية المتعلقة بالأغذية والزراعة، وتطوير الحلول للقضاء على الجوع بالأساليب المثلى، مثل الزراعة الرأسية، والمناخية، والذكية، والبروتينات البديلة.

دور إماراتي

وأشاد كواتش، بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية في أكتوبر الماضي بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ووادي تكنولوجيا الأغذية وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى معالجة التغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي.

وكجزء من مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر نوفمبر الجاري، ستجمع فعالية ((الابتكار من أجل التكيف))، التي ينظمها مسرع الابتكار التابع لبرنامج الأغذية العالمي، أصحاب المصلحة الرئيسين للمشاركة في الحلول والنهج المبتكرة للحد من الجوع الناتج عن التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي، واتخاذ تدابير التكيف مع المناخ، وستركز المناقشات على الابتكارات القابلة للتطوير، والجهود الجماعية لبناء أنظمة غذائية صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

تحديات

وأفاد كواتش، بأن البرنامج يهتم بالمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، من أجل بناء نظم غذائية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، لافتاً إلى أن هناك 4 تحديات رئيسة تواجه هذه الفئة، وتتمثل في قلة الخبرة، محدودية الحصول على الإمكانات، مثل الأسمدة وغيرها، عدم توفر أسواق لمنتجاتهم، فيما يمثل الطقس حوالي 80 % من التحديات التي تواجههم.

وأبان أن ((مسرع الابتكار)) وضع حلولاً مبتكرة، أهمها ((تحالف من المزرعة إلى السوق))، الذي يهدف إلى تحقيق ثورة خضراء في أفريقيا، ويوفر أسواقاً للمزارعين الأفارقة من أصحاب الحيازات الصغيرة، لتحفيزهم على الانتقال إلى الزراعة التجارية.

حيث نجح التحالف في إشراك أكثر من 150 ألف مزارع، وطور شبكة من مراكز تقديم الخدمات التي يتفاعل المزارعون من خلالها مع مقدمي الخدمات، وحققت مبادرة التجارة الحرة 17 مليون دولار من مشتريات المحاصيل من قبل المشترين التجاريين، وجمعت أكثر من 60 جهة فاعلة محلية من القطاع الخاص حتى الآن، ما أدى إلى زيادة كبيرة في المعاملات فيما بينهم.

أزمة المناخ

وأكد أن أولويات البرنامج تتمثل في محورين أساسيين، وهما زيادة الموارد الغذائية وتوسيع نطاق الشراكات، وتعزيز الابتكار لتقديم حلول حديثة، وهما يحفزان على استثمار البرنامج في هذا المجال من خلال مسرع الابتكار، والذي يربط المبتكرين والشركات الناشئة بشبكة البرنامج العالمية التي تضم أكثر من 23000 موظف، وأنشطة في أكثر من 120 دولة وإقليماً.

نصائح أساسية

وقدم خبراء وأكاديميون، 3 نصائح أساسية لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وهي زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل التكنولوجيا الزراعية، وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي ((إكبا)) في تصريحات لـ ((البيان))، أن المركز يجري العديد من الأبحاث التي تضع حلولاً للتحديات العالمية، مثل شح المياه وملوحتها، والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، مثل الري الذكي والمقنن، والعداد المائي للنباتات، والتنبؤ بموجات الجفاف وكميات الأمطار عبر تسخير الأقمار الصناعية، والجهاز الذكي للتعرف إلى الآفات الزراعية.

وأشارت الدكتورة الزعابي، إلى الدور المهم الذي يقوم به المركز في أحد أهم القطاعات المتصلة بالتنمية في دولة الإمارات والعالم، وهو قطاع الزراعة والمياه، مؤكدة أن ((إكبا)) يجسد دور الإمارات الرائد في العمل على تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال استثمار المعرفة والابتكار والبحث العلمي، لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة الملحية ومشاكل التربة، وابتكار أساليب حديثة في مجال الاستخدام الأمثل للمياه في القطاع الزراعي، وتطوير سلالات زراعية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية الصعبة.

أبعاد رئيسة

بدورها، تقول الدكتورة منار بني مفرج، الأستاذ المساعد في علوم البيئة بكلية العلوم الطبيعية والصحية في جامعة زايد، في تصريحات لـ ((البيان))، إن دولة الإمارات تصدت لهذا التحدي العالمي، عبر الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الأمن الغذائي، والقضاء على الجوع في العالم، عبر عدة طرق من أهمها الابتكار الزراعي للمناخ، الزراعة الذكية والمستدامة، الري الذكي، الري بالتنقيط، تقنيات التغليف والتعبئة المتقدمة، التمويل الرقمي، التعليم والتوعية.

وأوضحت أن مبادرة ((الابتكار الزراعي للمناخ))، التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة، تعد من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم مؤخراً، لتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية، وتركز المبادرة على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي.

حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25 % تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.

أمثلة ناجحة

وحول فوائد استخدام التكنولوجيا في القضاء على الجوع في العالم، أوضح الدكتور فارس الهواري عميد كلية العلوم والآداب في جامعة ولاية جورجيا في فورت فالي الأمريكية، في تصريحات لـ ((البيان))، أنها تسهم في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية عبر ركائز أساسية، هي زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين التوزيع الغذائي، تحسين جودة الغذاء، تحسين أساليب الري، استخدام تقنيات حديثة في حفظ الطعام، تعزيز الأمن الغذائي ووصوله للجميع، حتى في المناطق النائية أو المتأثرة بالنزاعات.

وضرب الدكتور هواري، أمثلة ناجحة على استخدام التكنولوجيا، مثل استخدام الأقمار الصناعية لمراقبة المحاصيل، وتحديد المناطق التي تعاني من الجفاف أو الآفات، استخدام الطائرات بدون طيار لرش المبيدات الحشرية بشكل أكثر كفاءة ودقة، ما يقلل المخاطر على البيئة والصحة، وكذلك استخدام تقنيات التحليلات لتحسين كفاءة سلسلة التوريد الغذائية، ما يقلل من الهدر.

نتائج مميزة

من جهتها، أوضحت الدكتورة سوزانا المساح، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات متداخلة التخصصات بجامعة زايد، لـ ((البيان))، أن استخدام تقنيات الهيدروبونيكس والزراعة بدون تربة، يسهم في تحقيق نتائج مميزة في بيئات محدودة المساحة، كما تسهم الاستعانة بالتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية في تطوير محاصيل جدية ومقاومة للأمراض والآفات، والتجاوب مع ظروف البيئة القاسية.

ولفتت الدكتورة المساح، إلى أن التقنيات المتقدمة، مثل الزراعة في المباني، ونظم الإضاءة الصناعية، تسمح بتحقيق إنتاجية عالية، واستخدام فعال للمساحة والموارد المحدودة، كما يمكن استخدام تقنيات ((الهيدروبونيكس)) والزراعة بدون تربة، لتحقيق نتائج مميزة في بيئات محدودة المساحة.

من جهتها، قالت فيروز داوود رائدة الأعمال ومؤسسة ((عالم لالافيرس))، في تصريحات لـ ((البيان))، إن استخدام الميتافيرس في مكافحة الجوع، قد يكون حلاً مبتكراً في جهود محاربة هذه المشكلة العالمية، إذا ما تمت الاستفادة منه بنجاح.

وأضافت داوود، أنه يمكن خلق منصات افتراضية تعمل بتقنية ((الميتافيرس)) للزراعة الرقمية، تتضمن مراحل العمل الحقيقية للزراعة والحصاد وتربية المواشي، بهدف تدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال تطبيقات تتماثل مع عالم الزراعة الحقيقي.

كما يمكن لهذه المنصات أن تؤدي إلى تحسين ((إنترنت الأشياء)) في المزارع الذكية، من خلال معالجة الكميات الضخمة من البيانات، التي سيتم إنشاؤها في المراقبة عن بعد للتربة والمياه، والظروف الميدانية وصحة الثروة الحيوانية والاستهلاك بشكل فعال، ما سيسهم في سلسلة التوريد بشكل كبير، وبالتالي، زيادة الإنتاجية والأرباح.

أنماط التغذية

وأكد طبيبان متخصصان، أن سوء التغذية، ونقص التغذية، عبارتان مختلفتان، إذ تشير الأولى إلى تغذية غير متوازنة، بينما تشير الثانية إلى نقص في المغذيات.







وتوضح الدكتورة لينا دوماني اختصاصية تغذية سريرية في مركز ((ميدكير)) الطبي، لـ ((البيان))، أن سوء التغذية اختلال في استهلاك الشخص للكمية الكافية من الطاقة والمغذيات الأخرى ذات الطلب الأيضي، ويشير إلى نقص حصول الجسم على الطاقة البروتينية التي يحتاجها، ويعتبر فرط التغذية (البدانة)، إحدى أشكالها.

مشيرة إلى أن أمراض تضخم الغدة الدرقية، فقر الدم وجفاف الملتحمة، تعبر عن سوء التغذية الناجم عن نقص مستوى اليود، فيتامين C، الحديد وفيتامين A.

بدورها، تقول الدكتورة نيتا جافيري ممارسة طب وظيفي في مركز ((ويلث)) للطب التكاملي بدبي، إن نقص التغذية ينجم عن عدم تناول كميات كافية من المواد الغذائية، وتتمثل أضراره لدى الكبار في فقدان قوة العضلات، وجفاف البشرة، وتقصف الشعر وجفافه، وضعف التركيز، وتأخر التئام الجروح، وإبطاء فترة التعافي من الأمراض، وهشاشة الأظافر، والشعور المتواصل بالتعب والكسل.

كما يسبب الإصابة بحالات مثل التقزم والانخفاض السريع في الوزن، لا سيما لدى الأطفال، حيث تضعف جهازهم المناعي، ويتأخر النمو الذي ينجم عنه ضعف في المهارات الحركية والنطق، والضعف الإدراكي، بما يؤدي إلى صعوبات في التعلم، واعتلال النمو الذهني، ومشكلات في الذاكرة، والهزال.

وتضيف جافيري: كما تسبب ضعف الجهاز المناعي لدى الكبار، وانخفاض حجم وقوة العضلات، ومشكلات في الصحة العقلية، كالاكتئاب والقلق والتهيج، ومشكلات في الخصوبة، ومضاعفات خلال فترة الحمل.

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