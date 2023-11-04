متى يبدأ شهر رمضان 2024 ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر الصيام والعبادة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
يعتمد موعد بدء شهر رمضان على رؤية الهلال، حيث يصوم المسلمون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خلال هذا الشهر، وعادة ما يجري الإعلان عن موعد رمضان من قبل الهيئات الدينية الرسمية في الدول العربية
وفقا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 في الدول العربية يوم الاثنين 11 مارس 2024 .
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