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متى يبدأ شهر رمضان 2024 ؟

11/4/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر الصيام والعبادة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.
يعتمد موعد بدء شهر رمضان على رؤية الهلال، حيث يصوم المسلمون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خلال هذا الشهر، وعادة ما يجري الإعلان عن موعد رمضان من قبل الهيئات الدينية الرسمية في الدول العربية
وفقا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 في الدول العربية يوم الاثنين 11 مارس 2024 .

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