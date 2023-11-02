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نجم رياضة الجوجيتسو يركز انظاره على الفوز بألقاب بطولة محترفي الجوجيتسو في أبوظبي
جاكسون سوزا يجلب معه الى العاصمة الاماراتية تسعة محترفين في بطولة العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 نوفمبر 2023: يركز جاكسون سوزا دوس سانتوس، الفائز بالميدالية الذهبية في رياضة الجوجيتسو البرازيلية وهي من رياضات فنون القتال، انظاره على تحقيق المزيد من النجاح في أبوظبي الأسبوع المقبل بعد ابرامه اتفاقية تعاون جديد في الامارات العربية المتحدة.
وينافس سوزا كحامل للحزام الأسود في بطولتي الماسترز والمحترفين من وزن (94 كيلوغرام) في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وهي إحدى جولات بطولة العالم والتي تضم ستة فعاليات تبدأ اليوم وتستمر حتى 10 نوفمبر في ساحة مبادلة.
وقد أدت اتفاقية غير رسمية مع شركة سكالو التكنولوجية وهي شركة مشاريع تكنولوجية مقرها في دبي إلى إحياء تطلعات جاكسون المهنية. كما أنها تمنح تسعة رياضيين واعدين في رياضة الجوجيتسو الفرصة للتألق على المسرح العالمي لرياضة الجوجيتسو في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.
وكجزء من استعداداته لبطولة أبوظبي، حيث حصل على الميدالية الفضية في بطولة المحترفين في عام 2016، حصل سوزا على ذهبيتين في بطولة لندن فاول الدولية المفتوحة للجوجيتسو في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي الوقت نفسه، يقوم جاكسون بتدريب مجموعة من رياضيي الجوجيتسو الموهوبين في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في لندن استعداداً لظهورهم في أبوظبي، ويأتي ذلك كجزء من اتفاقيته الجديدة مع شركة سكالو التكنولوجية.
ويعتبر جاكسون المدرب الشخصي لعبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية. ويقول جاكسون: "أنا ممتن جداً لعبد المالك لمساعدتي في تعزيز مواهبي في رياضة الجوجيتسو، ولإتاحة الفرصة لي لجلب مجموعة من المواهب الواعدة للغاية من الرياضيين معي إلى أبوظبي".
وأضاف: "أتطلع بشكل خاص إلى المنافسة في أبوظبي مرة أخرى. لقد فعلت المدينة الكثير لتعزيز "فننا اللطيف"، وهي مثال رائع للتقدم في هذه الرياضة ".
من جانبه قال عبد المالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية : "لقد تغلب جاكسون على العقبات التي تحول دون تحقيق النجاح على المستوى الأعلى. إنه يستحق الفرصة لتحقيق المزيد. ونحن نتطلع بشكل خاص إلى رؤيته ورفاقه وهم يواجهون الأفضل في العالم في هذه الرياضة في أبوظبي".
وتضم المجموعة التي يجلبها جاكسون الى أبوظبي البرازيلي برونو فوجيل والبرتغاليين خورخي رودريجيز وجواو ريبيلو والأخوة الأنجوليين كولين وسالاس وكلاي أبرو دي سوزا، والفرنسي آلان بوجنان والرياضيين الإنجليزيين توماس كان وروس جون.
وكان جاكسون قد تعرف على رياضة الجوجيتسو عن طريق صديق وهو في العاشرة من عمره، وتفوّق وفاز بمجموعة من البطولات في موطنه البرازيل. وقد هدد نقص الدعم المالي والاخفاق في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بالحد من نجاحه. ثم في عام 2012، أرسله أحد الرعاة إلى بطولة أوروبا المفتوحة للجوجيتسو في البرتغال حيث فاز بالميدالية الذهبية.
وفي العام التالي تمكن جاكسون من الوصول أخيراً إلى الأراضي الأمريكية، وفاز بثلاث بطولات عالمية متتالية، وحصل على الحزام الأسود، وتلا ذلك المزيد من النجاح حيث أسس نفسه كواحد من أفضل رياضيي الجوجيتسو في جيله.
ويشارك أولاً في الأسبوع المقبل في بطولة أبوظبي العالمية للماسترز للجوجيتسو في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر، قبل أن ينافس في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدى الأيام الثلاثة التالية.
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