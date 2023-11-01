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المحاسبة يستضيف الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة لـ أرابوساي

11/1/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستضيــف ديــــوان المحاسبة الاجتماع التاسع للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «أرابوساي»، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة 9 أجهزة رقابية من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمنظمة العربية كمقرر للجنة.
وأكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشركات بديوان المحاسبة عبدالكريم المصيريعي أن الاجتماع سيتضمن عدة محاور رئيسية، منها النظر في نتائج مشاركة المنظمة في منتدى الإسكوا للتنمية المستدامة 2023، ومناقشة مشروع الدليل الإرشادي لمراجعة التقارير الوطنية الطوعية، بالإضافة إلى استعراض الورقة البحثية في موضوع «دور الأجهزة العليا في تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف المصيريعي أنه خلال الاجتماع سيتم استعراض مشاركة اللجنة في الأنشطة الدولية والنظر في العروض التي تلقتها اللجنة لتطوير تعاونها، بالإضافة إلى برمجة أنشطة مشتركة مع كل من فريق عمل الأسوساي للمراجعة البيئية وفريق عمل الأوروساي للتنمية المستدامة ومجموعة عمل الإنتوساي للتنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية، كما سيتم إعداد الخطة التشغيلية للجنة للعام 2024 وتوزيع الأعمال بين أعضاء اللجنة وتكوين فرق عمل في الغرض.
ويمثل ديوان المحاسبة في الاجتماع إلى جانب المصيريعي كل من كبير مدققين بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية دينا الصقعبي، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية علي الهزيم، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة نسيبة المضف، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الأداء طلال الوهيب.
والجدير بالذكر أنه يترأس لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة في الوقت الحالي مجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، ويعتبر الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية نائب الرئيس.

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