أسواق السلع المستعملة تزدهر قبل الشتاء.. لماذا؟

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد الأسواق، في الآونة الأخيرة، ازدهاراً لسوق السلع المستعملة؛ بعد ضغوطات اقتصادية متتالية يعاني منها العالم، لينصب اهتمام الكثيرين، تزامناً مع اقتراب حلول موسم الشتاء، على شراء ملابسهم الشتوية والسلع ذات الصلة بأسعار منخفضة من خلال سوق المستعمل.

ونمت سوق السلع المستعملة بشكل كبير، بعد أن ضرب ارتفاع معدلات التضخم العالم، إضافة إلى تبعات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وبحسب تقديرات منصة إعادة البيع عبر الإنترنت ThredUp؛ فإنه من المتوقع أن تتضاعف سوق الملابس المستعملة عالمياً تقريباً بحلول العام 2027.

ويتوقع أن يصل حجم السوق إلى 350 مليار دولار بعد أربع سنوات، في وقت تقوم فيه الشركات بتكييف المزيد من نماذج الأعمال الدائرية، كما أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالبيئة.

وبالنسبة لسوق الملابس المستعملة، يُرجح نموها عالمياً ثلاث مرات في المتوسط.

ويشار إلى أن السلع المستعملة شهدت نمواً قوياً في العام الماضي، بنسبة 28%، لتصل إلى 177 مليار دولار. وبحلول العام 2024، من المتوقع أن يتكون 10% من سوق الملابس العالمي من الملابس المستعملة. كما أنه من المتوقع أن تصل تلك السوق في الولايات المتحدة إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2027.

ولم تكن الأسواق في عديد من البلدان العربية بعيدة عن تلك التطورات التي تشهدها“أسواق المستعمل”، ولنفس الأسباب المرتبطة بالضغوطات التضخمية وآثارها الوخيمة.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أبقى على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4% دون تغيير عن تقديراته السابقة في أبريل، لكنه أشار إلى أن مستويات النمو ستظل على المدى المتوسط دون متوسطها التاريخي فيما قبل الجائحة.

في السياق، أفاد المحلل الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، بأن سوق المستعمل مزدهرة بالطبع وقد أصبحت سوقاً عالمية تتسع ويتزايد نشاطها، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن سوق الملابس المستعملة عالمياً باتت تتراوح بين 10 إلى 15% من مبيعات الملابس بشكل عام.

وحدد عدداً من العوامل الأساسية التي دفعت الكثيرين للشراء من سوق المستعمل خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وأبرز تلك العوامل:





فصل الشتاء بمثابة فرصة ذهبية للبحث عن شراء السلع خاصة الملابس الشتوية المناسبة التي تسهم وتحسن من كفاءة الحصول على الدفء والحرارة، خصوصاً أن قسماً كبيراً من الملابس المستعملة يأتي من دول خارجية، كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، التي تتصف بأن ملابس الشتاء فيها مصنعة لتقاوم أسوأ الحالات المناخية والانخفاض في درجات الحرارة، لذا فإن التوجه نحو سوق السلع والملابس المستعملة في فصل الشتاء يوفر لدى البعض فرصاً للحصول على ملابس مواتية على مستوى الشكل والموضة، وكذلك مواجهة أدنى درجات الحرارة المتوقعة في فصل الشتاء.





هناك تباين كبير بأسعار ملابس الشتاء المستعملة والجديدة، وهو قد يصل إلى 80% من السعر بالسوق التقليدي، وبالتالي فإنه من المجدي على مستوى الإنفاق على اقتصاديات الشتاء أن يتم الانتباه إلى أن الإنفاق على الملابس المستعملة سيوفر المزيد التكاليف التي يمكن أن تدفع كثمن للحصول على ملابس شتوية جديدة.





هناك شعور عام بأن ما يعرض من ملابس مستعملة بعضها قد يكون ليس مستعملاً وتم استخدامه من قبل آخرين ولكنه يباع في هذا السوق لأن فيه عيباً مصنعيا ما، فبدلا من اتلافه يتم تصديره إلى دولا أخرى لا تهتم كثيرا بالموضة فيما يتعلق بالملابس الشتوية أو ما يتعلق بالعيوب المصنعية (فيما يعرف بأسواق البالة).





هناك صناعة كبيرة للملابس المستعملة وهناك تسويقاً لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، ما يسهل الوصول إليها وأيضا هذا يقلل من تكاليف الإنفاق والتنقل من وإلى المحلات التجارية.





سوق المستعمل زاخرة بالمقاسات التي تناسب مختلف الأحجام والمقاسات للجنسين وبكل الفئات العمرية، وهي لا تقتصر فقط على الملابس لكنها تشمل الأحذية والإكسسوارات اللازمة لفصل الشتاء.





وأكد المحلل الاقتصادي الأردني، أن معدلات النمو الاقتصادي لم تعد قادرة على توليد معدلات دخل للأسر والأفراد تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاعها وزيادة التكلفة على الناس، حيث تعتبر سوق السلع المستعملة مصدر جذب لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، وذلك لا يعني أن أصحاب الدخول المرتفعة والطبقة الغنية لا يذهبون إلى هذه السوق باحثين عن فرصة لشراء احتياجات قد تكون تتمتع بجودة عالية من ماركات عالمية مشهورة لكنها تباع ضمن السلع المستعملة.

ونوه إلى أن هناك اعتباراً آخر أدى إلى نمو سوق المستعمل، وهو يتعلق بالحفاظ على البيئة، موضحاً أن الازدهار لتجارة السلع المستعملة وما يتطلب في فصل الشتاء خاصة الملابس فيه نوع من التقليل لإنتاج سلع جديدة ما يقلل من الانبعاثات الكربونية وبالتالي فإن إحدى أشكال التغيرات المناخية والتقليل من الانبعاث الكربوني، مؤكدًا أن هذا التدوير في الاستهلاك والاستخدام له آثارا بيئية إيجابية.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن تقرير ThredUp المشار إليه، كان قد وضع الأسباب البيئية ضمن أبرز الأسباب الدافعة إلى نمو سوق المستعمل، وشرح كيف يقلل شراء الملابس المستعملة من التأثير البيئي لشراء الأزياء، وأن ارتداء الملابس المستعملة بدلاً من الملابس الجديدة يقلل من انبعاثات الكربون بمعدل 25 بالمئة، لا سيما أن إعادة البيع لديها أيضاً القدرة على خفض إنتاج الملابس الجديدة. ويميل كثير من الشباب إلى هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المجتمعات أثرت بشكل كبير على أسعار السلع الجديدة؛ ما دفع كثيراً من المواطنين للتوجه إلى شراء السلع المستعملة في محاولة منهم لسد احتياجاتهم في نفس الوقت بتكلفة أقل.

وأرجع توجه الكثيرين نحو شراء السلع المستعملة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خاصة في ظل نقص المعروض نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار مقابل العملة المحلية، خاصة وأن الاعتماد عادة يكون على استيراد تلك السلع من الخارج مقابل العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال وصلت قيمة الدولار إلى ما يصل إلى 45 جنيهاً في السوق السوداء، بينما بالنسبة للعقود الآجلة تخطى سعره 45 جنيهاً، وهو ما أثر على أسعار السلع.

وعبر الإدريسي عن أسفه لانتشار السوق الموازية خاصة أسواق بيع الأجهزة الكهربائية، فبعض التجار يقومون بتخزين الأجهزة ويستغلون الأزمة برفع الأسعار، وهو ما يتطلب جهدًا أكبر من الجهات المسؤولة في الدولة للرقابة على السوق، مؤكدًا أن استخدام الممارسات الاحتكارية وتقديم أسعار مبالغ فيها يجعل هناك تباينًا كبيرًا في الأسعار بين تاجر وآخر.

كما تزدهر أسواق السلع المستعملة، لا سيما فيما يتعلق بالملابس، ومع حلول فصل الشتاء، وخاصة مع ارتفاع أسعار الملابس الشتوية.

وبحسب الإدريسي، فإن المواطنون عادة ما يلجأون إلى شراء السلع الأرخص خاصة السلع الأساسية، بهدف تغطية احتياجاتهم بأقل تكلفة سواء عن طريق سلع مستعملة أو فرز ثاني أو محلات الجملة.

وأضاف أن فروق الأسعار عادة ما تكون كبيرة بين السوقين، ومع تزايد الضغوط التضخمية فإن الطبقات الاجتماعية أصبحت مضغوطة وبالأخص الطبقة الاجتماعية المتوسطة التي تعاني في الفترة الحالية.

وأوضح أن الدول حينما تطبق برامج حماية الطبقات الاجتماعية تخصص للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، في حين أن الطبقات المتوسطة لا يوجه لها أي نوع من أنواع الدعم والحماية الاجتماعية، وبالتالي يتم الضغط عليها نتيجة ارتفاعات معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، فتلجأ إلى ترتيب أولوياتها والعمل على شراء سلع مستعملة.

فيما أوضح الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، في تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن العالم يعيش موجة تضخمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة لدى ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن أسعار السلع، بما في ذلك ملابس الشتاء، باتت في غير متناول فئات عريضة من المجتمع.

وقال إن معدلات التضخم وصلت لمستويات قياسية دون الزيادة في أجور مجموع من المهن، ودون تعديلات ضريبية فيما يتعلق بالضرائب على الدخل لمجموعة من الأسر في كثير من البلدان، لافتاً إلى أن الفئات المجتمعية وجدت نفسها أمام حالة من الغلاء غير المسبوق في مجموعة كبيرة من السلع المهمة.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في اقتناء السلع الرئيسية، ووصل الأمر إلى أن الأسر من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة أصبحت تلجأ إلى سوق استهلاك الملابس المستعملة لأن سعرها في المتناول مقارنة بأسعار الجديدة، قائلا إن كل هذه الأمور طبيعية خاصة وأننا مقبلين على فصل الشتاء في ظل تأثر القدرات الشرائية للمواطنين بشكل كبير.

وأوضح أن أغلب الأسر باتت تكمل الشهر بشق الأنفس، بعد ارتفاع أسعار السكن والنقل والمأكل والملبس والفواتير الشهرية، إضافة إلى الكماليات وكل ما يتعلق بشراء الملابس.

هناك شتاء قادم والأسر مضطرة لشراء المستعمل لتفي بالغرض على أمل تحسن القدرات وشراء الجديد خلال الأشهر المقبلة.