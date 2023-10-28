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علماء يكشفون ملامح مومياء عمرها 500 عام- فيديو

10/28/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمكن باحثون من تصميم نموذج مقارب لشكل وجه مومياء من الإنكا، لتكشف عن ملامح فتاة عاشت قبل 500 عام، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست " عن جامعة "سانتا ماريا" الكاثوليكية في بيرو.
وصمم الباحثون وهم من البيرو وبولندا والسويد، نموذجا من السيليكون لوجه فتاة الإنكا التي يعود عمرها لـ 500 عام، باستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) للمومياء، التي تم اكتشفاها للمرة الأولى عام 1995.





وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنه بعد 28 عاما من اكتشافها، أصبح للمومياء التي أسرت العالم "وجها مصمما بتقنية ثلاثية الأبعاد".



وقالت عالمة الآثار في مركز دراسات الأنديز بجامعة وارسو، داغمارا سوشا، إن "فكرة إنشاء النموذج جاءت بعد أن أجرى الباحثون مسحا مقطعيا لوجه المومياء"، المعروفة أيضا باسم "خوانيتا"، في عام 2022.

واتصلت سوشا بعالم الآثار والنحات السويدي المتخصص في نماذج الوجه، أوسكار نيلسون، لمساعدة الباحثين على تحويل عمليات المسح الخاصة، إلى "وجه" يظهر بصورة واقعية.

وفي عملية استغرقت حوالي 400 ساعة، قام نيلسون بطباعة نسخة طبق الأصل من جمجمة "خوانيتا" بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشكل أنسجة وجهها باستخدام الطين، ثم صب الوجه بالسيليكون، كما قال لصحيفة "واشنطن بوست".

وإلى جانب البيانات المأخوذة من الجمجمة، ساعدت المومياء المحفوظة جيدا نيلسون على ضمان دقة النموذج، إذ قام بجمع قياسات تجاويف أنف "خوانيتا" وتجويف عينيها وأسنانها، إلى جانب تسريحة الشعر التي حافظت عليها.

وتم استخدام تحليل الحمض النووي للمومياء "خوانيتا" أيضا في بناء النموذج، وفقا لجامعة "سانتا ماريا" الكاثوليكية.

وكان العالم الأميركي، يوهان راينهارد، قد اكتشف مومياء فتاة الإنكا على قمم جبال الأنديز المتجمدة في بيرو عام 1995، حيث كانت محنطة ومحفوظة جيدا لعدة قرون، نقلا عن الحرة.

ويقدّر العلماء أن وفاة "خوانيتا" كانت بين عامي 1450 و1532 استنادا إلى فترة حضارة الإنكا بالمنطقة، عن عمر 13 عاما تقريبا، حيث يضع الباحثون احتمالا أنه "تمت التضحية بها استرضاء لآلهة الجبال".

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