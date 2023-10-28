لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟

تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24.8 مليون طالب وطالبة يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة في 46 دولة حول العالم، وتحت إشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.

ومع بقاء أيام معدودة على الحدث الذي يترقبه عشرات الملايين في الوطن العربي والعالم، ويستضيفه مسرح أوبرا دبي، تحتدم المنافسة الأخيرة بين المتأهلين إلى التصفيات النهائية، حيث انتزع كل منهم المركز الأول في بلده عن جدارة واستحقاق، ويطمح إلى نيل لقب الدورة السابعة والفوز بجائزة قيّمة قدرها نصف مليون درهم إماراتي لتمكينه من متابعة تحصيله المعرفي، وتسجيل اسمه في القائمة الذهبية لأبطال تحدي القراءة العربي.

مراحل عدة قطعها المتنافسون للوصول إلى المحطة الختامية، يتصاعد الترقب لمعرفة اسم حامل لقب بطل تحدي القراءة العربي لهذه الدورة السابعة، والذي سيتم تكريمه على منصة التتويج في مسرح أوبرا دبي ليكون البطل رقم سبعة في المبادرة القرائية الأكبر والتي استقطبت أكثر من 100 مليون طالب وطالبة منذ انطلاقها في العام 2015، فمن سيكون بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة؟

آمنة محمد المنصوري – بطلة دولة الإمارات

آمنة محمد المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الإمارات من بين 514,506 طلاب وطالبات، أحبت القراءة منذ طفولتها المبكرة وتريد أن "تضع بصمة على جبين التاريخ، وأن تنحت اسمها واسم الإمارات، وأن تكون آمنة محمد المنصوري (ابنة زايد) شخصاً لا ينسى حتى بعد مئات السنين".

قرأت آمنة أكثر من 150 كتاباً، تحبها جميعاً، لكن كتابها المفضل يبقى "البداية والنهاية" لابن كثير.

مثلها الأعلى في الحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدوتها في القيادة وصنع التغيير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتتمنى أن تصبح مثل الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي "فتاة العرب" التي تراها ملهمة ومثالاً للمرأة الإماراتية المبدعة الملتزمة بقيمها وعاداتها.

تؤكد آمنة أن تحدي القراءة العربي ليس مجرد تحد، بل مهمة نبيلة لأجل بناء جيل عربي إسلامي يعود بأمجاد الحضارة، متسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة المستقبل وتحدياته، وتقول: "استطاع التحدي تحقيق أرقام هائلة وتنافسية تزيد عاماً بعد الآخر وهذه رسالة مبشرة نعي من خلالها الأثر العظيم لهذا العمل النبيل.. فخورة بدعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع التنموية التي تستهدف الإنسان فتصقل من مهاراته لأجل مستقبل الحضارة".

تقول آمنة المنصوري: "الأمم لا تقوم إلا على العماد الأدبي والعلم، والعلوم لا تأتي إلا من مصادر كالكتاب، وبالرغم من تعدد مصادر العلم يبقى الكتاب هو المصدر الأساسي والأول.. مصدر قوتي في المرتبة الأولى هي عائلتي، فقد ساعدتني في أشد اللحظات".

وتضيف آمنة: "مع بداية المرحلة الثانوية خضعت لعملية جراحية في قدمي أعجزتني عن الحركة، وكان الكتاب رفيقي الأول وأنا أجلس على الكرسي المتحرك، ورغم الصعوبات عدت إلى الساحة وحققت المركز الثاني في البطولة العربية للقوس والسهم في نواكشوط، وصقلت مهاراتي العلمية لأصبح جزءاً من فريق الإمارات للفيزياء، وأخيراً شدني حب المطالعة إلى المشاركة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي".

فاطمة جاسم محمد – بطلة مملكة البحرين

أحرزت فاطمة جاسم محمد لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى مملكة البحرين، بعد منافسة شديدة شارك فيها 134,430 طالباً وطالبة.

قرأت فاطمة نحو 150 كتاباً، أما كتابها المفضل فهو "العادات الذرية" لجيمس كلير، لما كان له من تأثيرٍ جلي عليها وعلى نظم حياتها على حد تعبيرها، وقد أعانها هذا الكتاب على ترتيب إيقاع يومها وجدولته بما يحقق لها أقصى استفادة.

تحلم فاطمة في أن تكون طبيبة وجراحة في تخصص القلب، وأن تتاح لها الفرصة أيضاً لتكون كاتبةً، وتعتبر نفسها بطلةً منذ أن بدأت تمسك بزمام الأمور في حياتها، وتتعهد ببذل كل ما في وسعها لتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل.

بدأت حكايتها مع تحدي القراءة العربي منذ دورته الأولى، وهذا خلق نوعاً من الحماس داخلها لخوض تلك التجربة مجدداً حتى أحرزت المركز الأول على مستوى مملكة البحرين.

تقول فاطمة: "والداي ومدرستي قدموا لي دعماً كبيراً لتشجيعي على القراءة، وتحدي القراءة العربي بالنسبة لي بمثابة بوابةٍ نحو عالمٍ بدأت أرى بصماته على شخصيتي، على كلماتي، على تفكيري.. بدأت ألحظ وأعي كم كان للتحدي من تأثيرٍ علي، كيف اقتادتني الكتب نحو عتبات التغيير.. كان تحدي القراءة العربي ولا يزال بوابةً تستوفد شتى المعارف التي تأبى نفسي إلا أن تنهل منها، بقراءة كتبٍ جديدة ولقاء قراء بأفكار مغايرة وعدسة مختلفة.. تحدي القراءة العربي سيكون بعد مئة عام شجرةً فارعة الطول هائلة الظل شديدة التفرع".

وعن مثلها الأعلى في الحياة تقول فاطمة: "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) مثلي الأعلى، لتلك المبادئ التي حملها فكره، ثوابت يقتدى بها، وقد سعى لبناء أجيال مثقفة متعلمة، ومن أقواله (رحمه الله): (إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي)".

محمد وليد صفر عبد اللطيف –بطل جمهورية مصر العربية

فاز محمد وليد صفر عبد اللطيف بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 15335747 طالباً وطالبة، ويرغب في أن يكون قدوة ونموذجاً يحتذى به في المجتمع، ويسعى إلى أن يكون عالماً في الطب، وكاتباً في الوقت نفسه، ليكون اسماً مؤثرا في الحقلين العلمي والأدبي.

مصدر قوته كما يقول، هو حبه للقراءة وتعطشه للعلم والمعرفة، ووالداه هما قوة الإلهام في حياته والسبب في حبه للقراءة، إذ بدأ رحلته مع المطالعة منذ الطفولة على يد والدته معلمة اللغة العربية، وقد ثابر واجتهد على مدى ستة أعوام حتى أصبح بطلا لتحدي القراءة العربي على مستوى وطنه مصر، ويطمح اليوم ليكون صاحب المركز الأول في التصفيات النهائية.

قرأ محمد أكثر من 400 كتاب، ويحلو له ترديد بيت المتنبي الشهير:

أعز مكانٍ في الدنى سرج سابحٍ وخير جليسٍ في الزمان كتابُ

يقول محمد: "اشتركت في هذه المسابقة امتثالا لقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق)، واشتركت فيها إيماناً مني بدورها العظيم في نشر الوعي بين شباب أمتنا العربية بأهمية القراءة وبأن الأمة العربية لن ترتقي إلا بسواعد أبنائها القارئين والمثقفين، ولأنني أردت أن أكون شخصية ملهمة ومؤثرة وقدوة للشباب العربي كالأبطال السابقين لهذا التحدي الكبير.. لا أقرأ لمجرد الهواية، بل للحصول على العلم والمعرفة، ولأن القراءة هي التي تعطي معنى للحياة وأقرأ في جميع المجالات العلمية والأدبية، فهي تصنع فكراً ناضجاً، وبعد مئة عام أرى أن تحدي القراءة العربي سيكون التحدي سبباً في جعل اللغة العربية الأكثر انتشار في العالم".

عبد الله محمد عبد الله البري – بطل دولة قطر

عبد الله محمد عبد الله البري بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى على مستوى دولة قطر من بين 124,395 طالبا وطالبة، يطمح إلى أن يكون عالماً يضع بصمته في كتب التاريخ، ويعتبر نفسه بطلاً لأنه يقرأ لكي يتعلم ويناقش الكاتب.

الإصرار والاجتهاد هما مصدر قوته، كما يقول، من دون أن ينسى أسرته، فهي التي مهدت له درب النجاح وطوعت له مفاتيحه: "والداي هما من يحفزانني على القراءة وخاصة والدتي التي كانت تقص عليه قصص الأبطال، ولو كانت الدنيا في يميني لأعطيتها لأمي طوعا".

قرأ عبد الله نحو 120 كتاباً ويثق في أن تحدي القراءة العربي سيعيد للغة العربية بريقها، ويرى أن أبطال التحدي اليوم سيكونون لجان التحكيم في المستقبل.

يقول عبد الله: "العلم واسع بحره، ونأخذ من كل شيء أحسنه، ولدي رسالة أريد أن أوصلها للجيل الصاعد، وقد بدأت بتحقيقها فعلا من خلال تصويري للبرنامج التلفزيوني قصص وعبر.. رأيت النور في عمر الخامسة عندما بدأت بحفظ القرآن الكريم، فتملكني شغف القراءة وشاركت في تحدي القراءة في موسمه السادس فقرعت الباب ولم ألج، فعاودت الكرة في الدورة السابعة، وها أنا بطل قطر في تحدي القراءة.. شاركت في تحدي القراءة العربي، لأن التحدي يجعلني أمارس هوايتي ويجددني، فالقراءة تنمي الإنسان وتزيد من ثقافته، القراءة تسقي النفس، والتحدي يمثل لي بوابة المستقبل، فالمجد ينحني الرأس لمن يقرأ".

نعمة جهاد رجوب – بطلة الجمهورية العربية السورية

فازت نعمة جهاد رجوب بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الجمهورية العربية السورية من بين 375138 طالباً وطالبة، وتعتبر نفسها بطلة حقيقية، لأنها تعلمت مواجهة اليأس، وامتلكت الثقة في أن المرء يغدو بطلاً بقدر عظمة الأحلام التي يصنعها وتكتمل إنسانيته عندما يغرس في نفوس الآخرين معنى الحلم الحقيقي.

قرأت نعمة أكثر من 200 كتاب، وتعتبر أن لحظة مشاركتها في تحدي القراءة العربي هي الأغلى على قلبها، وكانت لحظة فارقة لا تنسى، فقد حققت المركز الأول على مدرستها ثم على مستوى محافظتها ثم على مستوى الجمهورية العربية السورية.

تتحدث نعمة بكثير من الحماس وهي تستعد للتصفيات النهائية: "أطمح إلى تحقيق اللقب على مستوى الوطن العربي وأن أنال شرف التكريم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).. العرب كانوا بحاجة إلى مثل هذا التحدي، وهو التحدي الوحيد الذي لا يخرج منه أحد خاسراً.. أحلم بأن أصبح جراحة أعصاب ماهرة.. أبلغ مقام تعلم طب القلوب قبل طب الأجساد، فقد آن الأوان أن نحيي التاريخ، أن نصنعه.. لا أن نقرأه فحسب".

وعن اهتماماتها تقول نعمة: "تزامنا مع حرصي على التميز العلمي في كل مراحل الدراسة أنشأت مدونة كتبت فيها عشرات الخواطر التي تناقش مواضيع شتى في مختلف ميادين الحياة، بالإضافة إلى كتابة عدة مقالات علمية، ثم عكفت على كتابة روايتي الأولى والتي عنونتها (قنديل وردي في الغربة)، وكتبت منها قرابة 250 صفحة وهي الآن في طور التنقيح.. كل خطوة في طريقي خلقت مني ينبوعاً، ومصدر قوتي هما أمي وأبي وقد كان السبب في إدراكي لأهمية العلم والقراءة".

ملاك مسلم – بطلة الجمهورية التونسية

انتزعت الطالبة ملاك مسلم لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الجمهورية التونسية، بعد تصفيات شارك فيها 213459 طالباً وطالبة، ولديها اليوم حلمان الأول أن تحقق لقب تحدي القراءة العربي في التصفيات النهائية، والثاني هو أن تصبح طبيبة أطفال.

تشعر ملاك الآن بثقة عالية في النفس بعد وصولها إلى هذه المرحلة، وتعتقد أن الشخص لا يكون بطلاً حقيقياً بالأقوال بل بالأفعال، وأن النجاحات الصغيرة لا يجب أن تحجب رؤيته عن حلمه الأكبر.

شاركت ملاك في تحدي القراءة العربي لأنها أرادت أن تتحدى نفسها أولا قبل أي شيء، على حد تعبيرها، فمطالعة 50 كتاباً كانت تراها في أول مشاركة رقما ضخماً يصعب بلوغه، ولكنها حققته، وفي مشاركتها الثالثة لم يعد هذا الأمر يمثل لها أي عبء.

تقول ملاك: "بدأت قصتي بحلم صغير بين كتبي، بالعزيمة استطعت أن أحقق هدفي، وأن أبلغ درجات السلم الأخير ليصبح لقب تحدي القراءة العربي على بعد خطوات مني.. أعتبر عائلتي هي مصدر قوتي الأساسية، وهي من راهنت على نجاحاتي ووثقت في قدراتي وآمنت أنني سأصل وأحقق حلمي في النهاية، ولقد كان لأساتذتي دوراً كبيراً في صقل مواهبي وتشجيعي على المطالعة، وهم من عرفوني لأول مرة على مسابقة تحدي القراءة العربي".

لا مكان للتشاؤم في حياة ملاك وتقول عن نفسها: "أكثر ما يعتبره الناس غريباً في شخصيتي هو كمية التفاؤل التي أتحلى بها والابتسامة التي تعلو وجهي دائما".

مصطفى محمد عبد الغني – بطل الأزهر الشريف

أحرز مصطفى محمد عبد الغني لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الأزهر الشريف من بين 2068650 طالباً وطالبة، بعد أن قرأ نحو 100 كتاب، حيث يعتبر القراءة وسيلة سفره إلى عوالم أخرى والتعرف إلى ثقافات جديدة، وقد أحب صحبة الكتاب منذ طفولته المبكرة.

يؤمن مصطفى بأن استمرار السعي يستلزم حتمية الوصول، وأن القراءة ليست هواية إنما هي ضرورة، يشعر بامتنان عميق تجاه أسرته التي قدمت له العون والتشجيع، ويحلم بأن يندثر الجهل ويعيش الناس في ظلال العلم.

يقول مصطفى: "عندما شاركت في تحدي القراءة العربي كان هدفي هو مشاركة حبي للقراءة مع الآخرين وحثهم على اكتشاف عالم الكتب، لقد تعلمت الكثير من هذه التجربة وسأكون ممتنا لها على الدوام، والفوز في المسابقة هو خطوة لتحقيق أحد أهم أهدافي وهو الدعوة إلى القراءة التي ترفع الإنسان وفكره".

دوافعه للمشاركة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي متنوعة، ويرى أن المبادرة القرائية تحفز على سباق الوقت في سبيل إنهاء قراءة 50 كتاباً خلال مدة قصيرة.

يتحدث مصطفى بتقدير كبير عن تحدي القراءة العربي باعتباره فرصة حقيقة للتغيير "يمثل لي تحدي القراءة العربي نافذة تطل على ما كتب في الماضي لتطوير المستقبل.. أحلم بجعل القراءة متاحة لجميع الناس عن طريق إنشاء مكتبات مجانية ثابتة ومتنقلة، لرفع الجهل عن طريق تسهيل الوصول للمعرفة".

فاطمة الزهراء بلزرق – بطلة الجمهورية الجزائرية

فاطمة الزهراء بلزرق بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الجمهورية الجزائرية، من بين 1000997 طالباً وطالبة، تعشق لغة الضاد وتعتبر أن القراءة نافذة تطل منها على العالم، وحلمها الأكبر أو دور البطولة الذي يستهويها هو حماية الكتب من الاندثار.

مصدر قوتها وإلهامها هو القرآن الكريم، وقد حظيت بتشجيع كبير من قبل أبويها، وعلماها كما تقول، أن "الحياة لا تأتي ساطعة بالنور لتحقيق الآمال"، وكانت والدتها رفيقتها أثناء انتقاء الكتب.

تقول فاطمة: "أنا بنت الصحراء حفيدة الشهداء، فتاة مولعة بالقراءة والسفر ولدي رحلة مع كليهما، أتوقع تضاعف عدد القراء أكثر فأكثر في المستقبل، وأن يكون من بين كل عشرة أفراد تسعة قراء، والفائز حتما هو الإنسان."

تصف فاطمة مبادرة تحدي القراءة العربي بالمسابقة الرائعة وتقول: "قرأت أكثر من 500 كتاب وأنا عاشقة للغة الضاد، أحب التحدي الإيجابي الذي يعود بالخير على نفسي وعلى وطني الجزائر، وهو ما جعلني أشارك في هذه المسابقة الرائعة، فإما أن أنجح وإما أن أنجح.. أقبلت في هذا التحدي حاملة كتاباً لأكون عنصراً فعالا لإحياء لغة الضاد فلغتنا العربية هي هويتنا".

وتضيف فاطمة: "أرى تحدي القراءة العربي طموحاً وحلماً، وهدفاً وضعته نصب عيني منذ نعومة أناملي، وبمشاركتي فيه أكون قد حققت نصف أمنيتي الأساسية، وسيكون الفوز إن شاء الله هو نصفها الثاني.. هذا التحدي مثل لي نبراساً وسط الظلام، محفزاً للتقدم نحو الأمام.. تحدي القراءة يجسد ما أهواه: حب التحدي وحب القراءة وهما بالنسبة لي مشروع لاستثمار هواياتي وتفجير قواي ومواهبي، وبروزي للعالم إن شاء الله".

نجم الدين بازل - بطل جمهورية جيبوتي

نال نجم الدين بازل لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى جمهورية جيبوتي، ويحلم بإحرازه لقب التحدي خلال التصفيات النهائية.

يعتبر نجم الدين نفسه بطلاً حقيقاً، لأنه يمثل بلده جيبوتي في التصفيات النهائية، ولأن المشاركة في تحدي القراءة العربي، كما يقول، تتطلب شجاعة كبيرة، وكذلك الوقوف أمام لجنة التحكيم.

يقول نجم الدين: "في عمر 12 سنة قرأت 150 كتاباً، أقرأ بحب، يقرأ عقلي قبل لساني، وشاركت في هذه المسابقة وهدفي الحصول على اللقب.. أنا واثق في نفسي، كما أنني بطل في مدرستي، حيث أحوز على المرتبة الأولى كل عام.. مصدر قوتي هو عون الله لي وكذلك والداي اللذان شجعاني على مواصلة التحدي وامتلك القوة والقدرة على جعل المستحيل حقيقة.. شاركت في تحدي القراءة العربي لكل أطور من مهاراتي وأوسع مداركي والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل.. تحدي القرارة العربي بالنسبة لي هو المبادرة الأضخم من نوعها على مستوى الوطن العربي، ولا يقل دورها عن دور المدرسة بل تعلمت منها ما لم أتعلمه في المدرسة، فهي تنمي الثقة في النفس".

ويواصل نجم الدين حديثه: "تحدي القراءة العربي سيزداد نمواً وزخماً، وسينبثق منه مبادرات تشمل جوانب أخرى في المستقبل، فمنذ إطلاق التحدي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يحقق أهدافه الطموحة.. أتمنى إنشاء مكتبة حديثة في كل دولة تساهم في تحقيق أهداف هذا التحدي، يشارك فيها أبطال التحدي السابقون من خلال تقديم الدعم والنصح والمشورة للمشاركين في الدورات اللاحقة".

ملاك محمد باسل – بطلة جمهورية العراق

ظفرت ملاك محمد باسل بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى جمهورية العراق من بين 716067 طالباً وطالبة، وقد تمكنت من التغلب على تحديات كبيرة مستلهمة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "الإنسان أمام التحديات لديه خياران: إما أن يقف ويتراجع أو أن يبدع ويتجاوز".

قرأت ملاك أكثر من 270 كتاباً، وشاركت في تحدي القراءة العربي للمرة الأولى العام الماضي ولم يحالفها الحظ للحصول على أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العراق، وتقول: "شاركت في التحدي هذا العام وفزت على مستوى وطني العراق.. تحدي القراءة كان حلماً بالنسبة لي وتحول اليوم إلى واقع وها أنا أمثل بلدي في هذا التحدي".

هوايات ملاك عديدة ولديها الكثير من الاهتمامات، فهي تحب كتابة التقارير العلمية وتبني على ذلك تحليلات ونظريات، كما تهوى لعبتي كرة القدم وكرة الطائرة فضلاً عن اهتمامها بالحدائق والبيئة وزرع الزهور.

تقول ملاك: "زرع شجرة يمكن أن يساهم في محاربة التصحر وإن بصورة بسيطة، فالأشياء الصغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة.. الذرات جزيئات صغيرة ولكنها تشكل هذا الكون برمته.. أبرع كذلك بكتابة الخواطر والنثر والقصص القصيرة، ومبتدئة في كتابة الشعر وأجد الكتابة فناً يشبه الرسم للتعبير عن الشعور ولكن بصورةٍ أوسع وأرحب".

مصدر قوتها هي الأم والأب والأخوة، وحلمها هو إكمال دراستها وأبحاثها وأبحاثي، وتختم بالقول: "كتبي هي ثروتي".

وجد فنطول حمد العون – بطلة المملكة الأردنية الهاشمية

فازت وجد فنطول حمد العون بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد منافسة مع 2,007,080 طالبا وطالبة، تعتبر نفسها بطلة حقيقية لأنها، كما تقول، في رحاب الأمل مضت قدماً لتكون أملاً ينير الدروب البعيدة، وقد تحطمت حواجز اليأس، فهي بطلة تحلت بالإصرار لم تستسلم وحاولت مراراً وتكراراً وقد بدأت رحلة التحدي بنفس طموحة متآلفة لاستمرار النجاح.

رحلة وجد مع التحدي بدأت منذ سن العاشرة، من خلال مشاركات متتالية في تحدي القراءة العربي، بدون كلل ولا ملل، محاولة أولى وثانية وثالثة ورابعة وكل سنة تجدد الهمة، وفي المحاولة الخامسة كان التتويج حليفها، وتشير إلى عائلتها باعتبارها مصدر قوتها.

تقول وجد: "يمثل لي تحدي القراءة العربي نور شمس، نلبس من تيجانه، فكان التحدي موجها لنا في حياتنا، بدون التحدي كنت طيفاً في سماء مظلمة بعيدة.. أرى التحدي بعد مائة عام من اليوم والمشاركون في كبسولات في مكان معين تحت البحر أو في أقصى الفضاء، كبسولات تحمل المشاركين والحضور بتقنيات إلكترونية حديثة كما تقول نظرية العالم ألبرت آينشتاين (الخيال أقوى من المعرفة) فالمعرفة محدودة أما الخيال فلا حدود له.. أتخيل أن يتم استحضار مسيرة تحدي القراءة العربي والأبطال السابقين ضمن تقنيات مثل الهلوغرام".

وتواصل وجد حديثها: "أهم شيء يراه الآخرون في شخصيتي هو المثابرة والتحدي والإيجابية المستمرة المرتبطة بالإصرار.. ومن أكثر الشخصيات المؤثرة في نفسي هو صقر قريش عبد الرحمن الداخل، وقدوتي ومثلي الأعلى في هذه الحياة هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".

حسين بن صالح المهدي – بطل المملكة العربية السعودية

حسين بن صالح المهدي بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور في ختام تصفيات شارك فيها 1.213.823 طالباً وطالبة، ويرى أنه تجاوز كل الصعوبات التي واجهته، ومثله الأعلى الرسول الكريم محمد صلى الله وعليه وسلم.

يمتلك حسين أحلاماً عدة أقربها التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي خلال تصفيات الدورة السابعة النهائية في دبي، كما يحلم بتأسيس مكتبة إلكترونية تفاعلية تسهل عملية التواصل والمناقشة بين القراء.

يقول حسين: "على الله في كل الأمور توكلي، فالتوكل على الله مصدر قوتي ثم تأتي الثقة بالنفس، ومصدر قوتي أيضاً هم أفراد أسرتي، وبالأخص والدتي العزيزة التي حفزتني وهيأت لي كل الإمكانيات، وعملت محاكاة كإحدى المحكمات بعد انتهائي من القراءة وطرحت علي الأسئلة وقيمت الإجابات".

ويضيف: "شاركت في تحدي القراءة العربي لزيادة حصيلتي الثقافية والمعلوماتية، وكلي ثقة بأن فوزي بهذا التحدي سيكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي، وأيضا حافز لكثير من الشباب للدخول في هذه المسابقة وخوض هذه التجربة.. يمثل لي التحدي نقطة تغيير إيجابية انعكست على كافة الجوانب الثقافية والاجتماعية وغيرها، وأعتبره ولادة جديدة بالنسبة لي، فهو أكبر تجربة خضتها في حياتي".

يقترح حسين إتاحة الفرصة للمشارك لنشر ما حصل عليه من ثقافة ومعرفة وتبادل المعلومات مع بقية طلاب المدرسة، ويرى أن ذلك سيسهم في تقوية أسلوب التقديم لدى المشاركين، وأيضاً زيادة الحصيلة الثقافية لدى أفراد المجتمع.

رنا مهنا الرفاعي - بطلة المملكة العربية السعودية

استطاعت رنا مهنا الرفاعي الفوز بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطالبات الإناث في التصفيات التي استقطبت 1.213.823 طالباً وطالبة، وترى أن البطل الحقيقي هو من يحاول الارتقاء بنفسه ويمثل وطنه ويضيف للعالم، وأن المحاولة مرة تلو الأخرى دون ملل وكلل هي بطولة.

رحلتها في تحدي القراءة العربي بدأت منذ الصف الثاني متوسط، وطموحها قادها لخوض هذا التحدي لتنافس على لقبه كل عام، وتقول رنا "مصدر قوتي الله عز وجل وإيماني بعظمته وهذا يعطيني قوة هائلة أواجه بها العالم، ومن ثم نفسي وعائلتي هما ملاذي الآمن وملجأي في الفرح والترح، واشتركت في تحدي القراءة العربي، لأنني أرى أن باستطاعتي خوض غماره وتمثيل وطني خير تمثيل وتسخير تجربتي في فضيلة القراءة".

يمثل تحدي القراءة العربي لرنا رمزًا ودليلاً على شغف شباب وشابات الوطن العربي بالقراءة والعلم والمعرفة، وترى أن تحدي القراءة العربي أثبت للعالم أن الوطن العربي يقرأ ويحارب الجهل بسلاح المعرفة، وتقول: "أعتز أننا لدينا مبادرات ثقافية مثل مبادرة تحدي القراءة العربي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) التي تشجع شباب وشابات الوطن العربي على القراءة، فكل ما أريده استمرار هذه المبادرة".

تريد رنا تحقيق أحلامها واحداً تلو الآخر وتضيف: "أحلم الآن بالحصول على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى العالم العربي، وأن أهدي هذا الفوز لوطني ولمدينتي ومدرستي ومعلمتي".

سارة قتيبة المهيني – بطلة دولة الكويت

تمكنت سارة قتيبة المهيني من الفوز بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الكويت بعد منافسة شارك فيها 101,627 طالبا وطالبة، وتحلم بأن تصبح شخصاً مؤثراً وعنصراً فعالاً في المجتمع، وأن تنشئ مكتبة إلكترونية خاصة لتشجيع الشباب على القراءة والكتابة والإبداع.

ترى أن البطولة هي مقدار التغيير الذي يحدثه المرء في نفسه خلال زمن قياسي، وتشعر بالامتنان لكل ما وفرته لها أسرتها ومدرستها من دعم وتشجيع.

تقول سارة: "مصدر قوتي وداعمي ومشجعي الأول هي أسرتي الحبيبة التي علمتني أن القراءة والمعرفة هما سلاحي لمواجهة العالم، ومنذ بدأت في قراءة القصص في الطفولة وزيارة معارض الكتب واقتنائها، نما في داخلي حب القراءة وصولاً للمرحلة الثانوية، حيث أتيحت لي فرصة المشاركة في التحدي، والحصول على المركز الأول في الدورة السابعة على مستوى دولة الكويت وتمثيل بلادي خلال التصفيات النهائية والمنافسة على اللقب".

ترى سارة قتيبة المهيني أن تحدي القراءة العربي يمثل نهضة وتقدم الشعوب العربية، وتثق بأن أعداد القراء ستتضاعف خلال السنوات المقبلة بفضل التحدي، انطلاقاً من قناعتها بأن القراءة هي اللبنة الأولى في مسيرة البناء الحقيقي.

تدعو سارة أبناء وبنات جيلها والشباب العربي إلى التمسك باللغة العربية، وتقول: "شاركت في التحدي لأني أحمل رسالة وأفضل طريق لتحقيقها هو تحدي القراءة العربي.. رسالتي أن الأوطان لا تبنى ولا تتقدم إلا بالتمسك بالهوية والفخر والاعتزاز بها قولاً وعملاً، ثم يأتي الانفتاح على العالم والثقافات الأخرى، حيث ينهض المجتمع بالإنسان القارئ".

تالين سمير سويدان - بطلة الجمهورية اللبنانية

توجت تالين سمير سويدان بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الجمهورية اللبنانية، في ختام تصفيات شارك فيها 7020 طالباً وطالبة، وترى نفسها بطلة حقيقة، حيث تفوقت على أكثر من سبعة آلاف مشارك، بعد أن قرأت نحو 123 كتاباً، لتدخل دائرة المتنافسين على لقب التحدي العربي خلال التصفيات النهائية، وتؤمن بأن من يقرأ هو بطل حقيقي، لقناعتها بأن القراءة أساس المعرفة والحكمة.

عندما كانت في الخامسة من عمرها طلبت من والدتها أن تبتاع لها هاتفًا فرفضت، واقترحت عليها أن تختار لعبة أخرى بثمنه، وهي أن تشتري لها قصة، وهكذا بدأت رحلة تالين مع القراءة.

تدريجياً، أصبحت تحب المطالعة وتستهويها قراءة الشعر وخاصة قصائد للشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري، وواظبت على المشاركة في كل مسابقات اللغة العربية.

تقول تالين: "مثلي الأعلى هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) فقد وحد سموه العرب جميعاً تحت راية العلم والثقافة وجعل دولة الإمارات قبلة للعالم ومنبراً للحضارة".

وعن أحلامها ومصادر قوتها تعلق تالين: "مصدر قوتي، أمي وأبي وعائلتي.. والقوة التي أملك في عقلي والإرادة التي أملك في قلبي. وهواياتي كثيرة مثل الكاراتيه، والسباحة، والتزلج، والقراءة، والشطرنج، والعزف على آلة الكمان، والرسم، وإلقاء القصائد.. لدي حلمان آمل أن أحققهما، الأول أو القريب فهو الفوز بلقب تحدي القراءة العربي في التصفيات النهائية، وحلمي البعيد هو أن أكون وزيرة للصحة وأدعم البحوث لمعالجة الأمراض".

صفية أحمد كوري - بطلة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

انتزعت صفية أحمد كوري لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية من بين 78888 طالباً وطالبة، وتعتبر نفسها بطلة، لأنها آمنت بنفسها ولم تعرف المستحيل، فاستبدلت اليأس بالأمل والتشاؤم بالتفاؤل والاستسلام بالمثابرة وحولت نقاط ضعفها إلى قوةٍ، واتخذت من الإصرار والعزم رفيقين يُعِينانِها على تجاوز عقبات الحياة.

تهوى صفية الرسم والخط العربي، وتحلم بسطوع اسمها في سماء الأدب والفكر، وأن تكون أستاذة جامعية مثل والدها.

تقول صفية: "كتابي المفضل هو كتاب سيرة ابن هشام.. وقد اشتركت في تحدي القراءة العربي لأنني أحب التحدي وأعشق القراءة، كما أن المشاركة في تحدي القراءة العربي شرف عظيم يحلم أيّ شاب عربي بنيل لقبه".

عندما أتمت صفية السنة الثانية من عمرها بدأ والدها في تعليمها حروف الهجاء، وعندما أتمت الثالثة من عمرها اشترى لها سلسلة قصص تسمى سلسلة "فرحانة" لتقرأ منها أول كتاب في حياتها، كان والدها يساعدها في القراءة، وكلما أتمت كتاباً انتقل معها إلى آخر، وعندما تنتهي من سلسلة يزودها بأخرى، حتى أصبحت القراءة توأم روحها الذي ينمو معها كلما كبرت.

في عام 2019 شاهدت صفية قصة سمية المفرجية (بطلة سلطنة عمان في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي)، والتي بدورها شاهدت قصة طفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات وقد قرأ 300 كتاب، فألهمها لتقرأ 500 كتاب وتشارك في التحدي، فبادرت صفية إلى إحصاء الكتب التي قرأت سابقا ووجدتها قريبة من 600 كتاب فقررت أن تكمل الألف، ثم تشارك في التحدي.

ملاك عمراني - بطلة المملكة المغربية

ملاك عمراني بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة المغربية من بين 416403 طالب وطالبة شاركوا في التصفيات، تحلم بأن تصبح طبيبة قلب وشرايين وكاتبة تترجم أعمالها إلى أكثر من لغة "أريد أن أصبح فراشة الأدب مثل الكاتبة مي زيادة التي كانت تتقن تسع لغات، أجد فيها مثالاً راقياً للأديبة العربية الناجحة".

مثلها الأعلى وقدوتها في الحياة، كما تقول، هما والداها اللذان تعلمت منهما الصبر والتفاؤل وحب الخير للناس، وزرعا فيها شغف المعرفة.

تعتبر نفسها بطلة حقيقية جديرة بخوض غمار التحدي، حيث تحولت من طفلة تكتفي فقط بما يمليه عليها المقرر الدراسي إلى طفلة تتعطش كل مرة للنهل من المعارف حتى الارتواء، باتت تملك مهارة استيعاب المقروء والقدرة على استقاء أجمل ما فيه من عبر وحكم، وكل هذا عبر مشاركتها الممزوجة بالتصميم والعزيمة على انتزاع اللقب.

منذ بلوغها سن السابعة من العمر نمت بذرة المطالعة في قلب ملاك، فحفظت 30 حزباً من القرآن، ثم شاركت في النسخة السابعة من تحدي القراءة كأول خطوة في عالم القراءة.

تقول ملاك: "مسابقة تحدي القراءة العربي هي فرصة ذهبية لأجد ذاتي وأثبت، وهي فرصة سانحة لأجد لنفسي صوتاً مسموعاً بين ملايين البشر.. أفضل ذكرى ستظل محفورة في حياتي هي لحظة حصولي على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على صعيد بلدي المغرب، أحسست بسعادة لا توصف وحققت حلمي وحلم والدتي.. عاهدت نفسي على بذل أقصى جهد للوقوف على مسرح الأوبرا بدبي لتصل الرسالة التي أؤمن بها ولأثبت للعالم أنه لتحقيق حلمك يتطلب ذلك منك عزيمة قوية وتفان لا نظير له".

حنين خليل الغافي - بطلة فلسطين

أحرزت حنين خليل الغافي لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة فلسطين من بين 295016 طالباً وطالبة، وتحلم بأن تكون شخصاً ناجحاً على الصعيدين العلمي والأدبي، وأن تكون ذات هدف سام ورسالة واضحة تاركة أثراً طيباً في نفوس الآخرين.

تريد أن تكون شخصية واعية مثقفة وعالمة كبيرة تغوص في بحر العلم والحكمة، شاركت في مسابقات متنوعة، ومنها حفظ القرآن والخطابة والخط العربي والمناظرة وتحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، وحصلت على العديد من الجوائز، وتطمح إلى أن تمثل وطنها خير تمثيل في التصفيات النهائية من تحدي القراءة العربي.

قرأت حنين 600 كتاب في مجالات مختلفة خلال مشاركاتها السبع في تحدي القراءة العربي، وقد تحقق حلمها في الفوز بالمركز الأول على مستوى فلسطين، وتعتبر نفسها بطلة حقيقية، استحقت اللقب الذي تراه مجرد خطوة أولى.

تقول حنين: "تحدي القراءة هو مشروع عظيم ذو هدف سام أشعل عنصر التحدي الموجود داخل كل منا لنسمو أكثر وننتمي للعربية أكثر، ولأن كل شخص منا في داخله شخص آخر علينا اكتشافه.. أعادت هذه المسابقة للغة العربية رونقها وانتمائنا لها، واستمرارها يعني أنه لن يخلو بيت عربي من قارئ متمرس.. لو امتلكت القوة والقدرة على التغيير سأعمل على تغيير التفكير وسأزيل مصطلح الجهل بشكل كلي، وسأغرس حب الكتب والمطالعة وحب العلم والثقافة ولن أترك شخصا واحدا بدون علم أو تعليم وسنجعل أمتنا العربية ناهضة بعلمها متسلحة به".

لميس محمد البتول - بطلة جمهورية السودان

ظفرت لميس محمد أحمد علي البتول بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى جمهورية السودان من بين 222023 طالباً وطالبة، ولم يأت تتويجها من فراغ، بل جاء نتيجة جد ومثابرة ساعدتها على تجاوز الكثير من العقبات، فحياتها كما تقول تقع بين الحروف والكتب.

ولإيمانها بأهمية القراءة التي ترى أن بها تعلو الأمم، بادرت إلى القراءة بكافة المجالات وعن ذلك تقول: "أعتبر نفسي قارئة نهمة، حيث تجاوز عدد الكتب التي قرأتها 460 كتاباً في شتى المجالات العلمية والتاريخية والدينية الثقافية".

تحلم لميس بأن تكون إعلامية وأديبة معروفة على مستوى الوطن العربي، وعن بدايتها مع الكتابة تقول: "بدأت أولى خطواتي في الكتابة منذ التاسعة عندما كتبت أولى قصصي، حيث تأكدت وقتها أن هذه الخطوة ليست مجرد حلم سينسى، بل ستكون اللحظة التي أرسي فيها أولى قواعدي وألملم شتات حروفي لأطلق العنان لمسيرتي الكتابية التي تكللت بإصدار ثلاث روايات".

بدأت حكايتها مع تحدي القراءة العربي في موسمه الخامس حيث لم يحالفها الحظ ومع ذلك لم تيأس وتابعت حلمها في الموسم السادس ولم تنجح، وأصرت على تحقيق حلمها وهو وما تحقق جزء منه بعد تتويجها بطلة للدورة السابعة على مستوى جمهورية السودان.

تدين لميس البتول للتحدي، حيث ترى أنه صنع منها كاتبة وتؤكد أنها اشتركت فيه لأنه محراب القراءة والقارئين، وملاذاً آمناً تهفو إليه القلوب قبل الحروف، وتتابع: "اشتركت لأخبر العالم أن هذه التحدي هو لصناعة جيل جديد متمسك بعروبته ولغته وأنه لا مجد ولا عز إلا بالقراءة والمعرفة".

‏وعن مثلها الأعلى في الحياة.. قالت لميس البتول: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الفارس والشاعر ورجل الدولة الذي زرع سنابل الخير للغير قبل الأهل".

أسيل بنت يوسف المعمرية – بطلة سلطنة عمان

أسيل بنت يوسف المعمرية بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى سلطنة عمان من بين 3320 طالباً وطالبة، تحلم بأن تكون فتاة ملهمة وتمتلك المعرفة والمهارة، وأن تحتل دولنا العربية المراكز الأولى وتكون في مصاف الدول المتقدمة، وأن تضع بصمتها وتكون من المساهمين في هذا التقدم.

وعن دوافعها للمشاركة في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي تقول أسيل: "حب القراءة والاطلاع هو شغف بالنسبة لي والسجال لما بين دفتيها هو الأمتع، وأن تجد تحدياً يضم قراء الوطن العربي، بل والعالم أجمع في مكان واحد للحديث عن الكتب والتنافس حولها ليمثل جوهرة لا يمكن أن يفلت المرء من وهجها.. أن تكون ممن يشاهدون الأبطال خلف شاشات التلفاز لسنوات وتتاح لك الفرصة أخيراً لتنافس بينهم في تحد كان يمثل يوماً أحد أحلامك، بالتأكيد لن أضيع هذه الفرصة لذا أنا هنا اليوم".

وتضيف أسيل: " تحدي القراءة العربي هو نقطة البداية في سطر سيمتد عالياً بإذن الله، وبوصف أكثر دقة هو كما يصفه شعار التحدي وكأنه الصفحة الأولى من كتاب جديد نكون فيه أشخاصاً ذا مستويات أعلى مما كنا، كالمفتاح الذي سيفتح بين أيدينا آفاقاً أوسع، كالنجمة المضيئة التي نهتدي بضيائها في لحظات الظلمة الداكنة.. كلها رموز قد مثلها تحدي القراءة بالنسبة لي".

قرأت أسيل أكثر من 100 كتاب، وتتذكر أسيل: "شاركت في التحدي بعد تشجيع أسرتي ومعلماتي لتمر أيام التصفيات كالحلم كان كل شيء سريعاً وجميلاً في آن واحد.. مثلت الحوارات التي أخذتها حول الكتب متعة خاصة.. أعلنت النتائج على مستوى السلطنة في ساعات الليل حيث كنت في غفوة حينها وإذ بأبي يبلغني البشرى، نهضت مسرعة والفرحة تملئني وسعادة استثنائية لا توصف قد غمرت كياني ... حلم الطفولة قد تحقق".

تعزيز أهمية القراءة المعرفية

ويهدف تحدي القراءة العربي، وهو التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والذي أطلق في دورته الأولى في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.

كما يهدف التحدي إلى فتح الباب أمام الميدان التعليمي والآباء والأمهات في العالم العربي لتأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال الجديدة.

ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.





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