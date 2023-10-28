جمال عبد الناصر يكتب: عز الدين ذو الفقار مخرج الرومانسية في السينما المصرية

MENAFN - Youm7) لو تأملنا في تاريخ السينما المصرية سنجد أن حصيلة كبيرة من الأفلام الرومانسية الشاعرية كانت من نصيب المخرج عز الدين ذو الفقار ، الذي يحمل اسمه ثلاثةأفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين، وهي : رد قلبي ، امرأة في الطريق ، بين الأطلال .

اليوم 28 أكتوبر تمر ذكري ميلاد هذا المخرج الذي توفى في عمر صغير فلم يمهله القدر تقديم كما كبيرا من الأفلام، فقد ولد عام 1919 ورحل عام 1963 أي أنه رحل وعمره ( 43 ) عاما قدم خلالها حوالي ( 33 ) فيلما ،

ورصيده كمؤلف يصل إلي ( 26 ) فيلما وأنتج برفقة شقيقه الأصغر صلاح ذو الفقار العديد من الأفلام الهامة، منها " بين الأطلال" في عام 1959،

" الرجل الثاني " عام 1959، "ملاك وشيطان" عام 1960، " الرباط المقدس " عام 1960

و" صراع الأبطال"

في عام 1962.

عز الدين ذو الفقار يُعد من أهم المخرجين في العصر الذهبي للسينما المصرية، وتتميز السينما التي قدمها بالشاعرية في كتابة الحواروصياغة السيناريو ، وفي رأيي يعود ذلك لأول فيلم كتبه مع الشاعر أحمد رامي وهو فيلم "أسير الظلام" عام 1947، والذي قام بإخراجه من بطولة مديحة يسري وسراج منير ومحمود المليجي وزوزو شكيب وثريا فخري ونجمة إبراهيم، وبالمناسبة هذا الفيلم أعاد ذو الفقار تقديمه عام 1962 بعنوان " الشموع السوداء " بطولة مايسترو الكرة المصرية صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة.

أغلب الأفلام التي قدمها عز كانت تحمل الطابع الرومانسي وأغلب قصص الحب في السينما المصرية كانت من إخراجه فقدم لنا هذه الروائع والتحق الرومانسية : أقوي من الحب ، اغلي من عينيه ، شاطئ الذكريات ، هارب من الحب ، رد قلبي ، شارع الحب ، بين الأطلال ، نهر الحب ، وغيرها من الأفلام .

كانت الرومانسية والدرامية في حياته الشخصية لها أيضا نصيبا كبيرا فقد أحب فاتن حمامة وتزوجها

عام 1947 حينما كانا يعملان سويا في فيلم

(خلود) وتم عقد القران في فيلا فؤاد الجزايرلي في سرية شديدة بسبب اعتراض أهل فاتن حمامة ، ولكن انفصلا أيضا بشكل دراماتيكي، فقد بدأت الوقيعة بين عز وفاتن حين أسند بطولة فيلم إلى فنانة أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل على أنها عناية بالبطلة فتطلب الطلاق، ويتم دون إطلاق رصاصة واحدة على سمعة أي طرف منهما على حد وصف عز الدين ذو الفقار نفسه في مذكراته قائلا : وذهب ما توهمته حبًا وبقي بيني وبين فاتن الشيء الخالد

وهو "الصداقة"، وظلت العلاقة الفنية والإنسانية بينهما مستمرة، وفي أفضل حالتها، واستمر التعاون بينهما

وقدم ذو الفقار وفاتن حمامة بعد انفصالهما أفلام طريق الأمل عام 1957، وبين الأطلال عام 1959، ونهر الحب عام 1960، وتزوج ذو الفقار في عام 1954 من الممثلة كوثر شفيق وظلت زوجته حتى وفاته وأنجب منها ابنتهما دينا ذو الفقار.



