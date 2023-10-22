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لن نرحل وسنخرج من غزة إلى السماء.. الصحفي رشدي السراج يلتحق بركب الشهداء

10/22/2023 2:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد المصور الصحفي رشدي السراج في قصف إسرائيلي على منزله في مدينة غزة، ويعتبر السراج من مؤسسي شركة عين ميديا، وأحد المصورين المعتمدين للأونوروا.




وكانت كلمات الشهيد الأخيرة عبر صفحته على فيسبوك: لن نرحل .. و سنخرج من غزة .. إلى السماء
وإلى السماء فقط






18 صحفياً شهيداً في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم


منذ بداية العدوان الصهيوني، استشهد 18 صحفيا في قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح، في حين دمرت قوات الاحتلال العديد من المؤسسات الإعلامية.
فيما يلي قائمة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر:

1- احمد شهاب معد برامج في اذاعة صوت الاسرى
2- المصور الصحفي محمد الصالحي مصور وكالة“السلطة الرابعة.
3- المصور الصحفي الحر محمد فايز أبو مطر
4- الصحفي هشام النواجحة مصور وكالة“خبر”
5- المصور الصحفي إبراهيم لافي من مؤسسة عين ميديا الإعلامية.
6- الصحفي سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الأنباء الخامسة
7- الصحفي محمد جرغون من وكالة سمارت ميديا.
8- الصحفي الحر أسعد شملخ.
9- الصحفي محمد أبو رزق مصور وكالة خبر.
10- الصحفية الحرة سلام ميمة التي تم تأكيد وفاتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور ثلاث أيام على تدمير منزلها
11- الصحفي حسام مبارك المذيع في قناة الأقصى
12- الصحفثي في قناة الأقصى عصام بهار
13- عبد الهادي حبيب
14- محمد بعلوشة قناة ففلسطين اليوم
15- خليل أبو عاذرة مصور فضائية الأقصى
16- سميح النادي ويعمل مخرجا في قناة الأقصى
17- محمد أبو علي صحفي في راديو الشباب
18-رشدي السراج.

ووفق نقابة الصحفيين؛ هناك صحفيين مفقودين، هما: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.

اقرأ أيضاً:
استشهاد 16 صحفيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي



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