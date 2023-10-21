وفاة الفنان الكويتي عباس البدري عن 78 عاماً

توفي، اليوم، الفنان الكويتي عباس البدري بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 78 عاماً.

ونعت جمعية الفنانين الكويتيين البدري، الذي توفي نتيجة إصابته بمرض السرطان، وقالت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «تتقدم جمعية الفنانين الكويتيين بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان القدير عباس البدري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون».

واشتهر الفقيد بتقديم العديد من الأغاني الناجحة، وحصد قاعدة جماهيرية كبيرة وصلت إلى دول الخليج والوطن العربي.

وشهدت بداياته الغنائية تعاوناً مع أسماء فنية كبيرة، وبلغ رصيده الفني أكثر من 200 أغنية.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل أغنية «خليجية» التي حققت نجاحاً كبيراً، إضافة إلى أغنية «غالي لو يبعد» التي تعد واحدة من أبرز الأغاني في الأرشيف الغنائي الكويتي.