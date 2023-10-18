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نائب رئيس الوزراء يفتتح مدرسة نادين في جزيرة دلمونيا

10/18/2023 7:10:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬للتطوير‭ ‬ونسيج‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬مستشار‭ ‬ومصمم‭ ‬المشروع،‭ ‬ومجموعة‭ ‬الغناة‭ ‬المقاول‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭.‬



تم‭ ‬تشييد‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬17‭.‬462‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا،‭ ‬ومساحة‭ ‬مبان‭ ‬تبلغ‭ ‬20‭.‬750‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭. ‬وتبلغ‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬1260‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬لتشمل‭ ‬كافة‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬لغاية‭ ‬الصف‭ ‬التاسع‭ ‬حاليًا‭ ‬ثم‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬السنة‭ ‬القادمة،‭ ‬وتضم‭ ‬مرافق‭ ‬المدرسة‭ ‬44‭ ‬صفًا‭ ‬دراسيًا‭ ‬تتخللها‭ ‬ممرات‭ ‬واسعة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬تصميم‭ ‬المبنى‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حرف‭ (‬ U ‭) ‬لتضم‭ ‬مساحات‭ ‬مفتوحة‭ ‬شاسعة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭. ‬وتقدم‭ ‬المدرسة‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وصحية‭ ‬للطلبة‭ ‬والمعلمين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬شاني‭ ‬بوري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البارز‭ ‬التي‭ ‬حققناه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬للتطوير‭ ‬وشركة‭ ‬نسيج‭ ‬ومهندسي‭ ‬المشروع‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية،‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نتوجه‭ ‬إليهم‭ ‬جميعًا‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬على‭ ‬مهنيتهم‭ ‬العالية‭ ‬وجهودهم‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والتزامهم‭ ‬بتطوير‭ ‬مبنى‭ ‬حديث‭ ‬يتميّز‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬والجودة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباني‭ ‬التعليمية،‭ ‬كما‭ ‬يجسّد‭ ‬قيمنا‭ ‬وأخلاقياتنا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مبدأنا‭ ‬الأساسي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬جوهر‭ ‬جميع‭ ‬أعمالنا‭ ‬وأنشطتنا‭. ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬يوفر‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬المتطور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬الملهمة‭ ‬والرائعة‭ ‬لطلابنا‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬دلمونيا‭ ‬تُعد‭ ‬الوجهة‭ ‬المثلى‭ ‬لهذا‭ ‬الصرح‭ ‬الجديد‭ ‬لمدرسة‭ ‬نادين‭. ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬جدًا‭ ‬للفرص‭ ‬التي‭ ‬سيحظى‭ ‬بها‭ ‬طلابنا‭ ‬وعائلة‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مجتمع‭ ‬دلمونيا‭ ‬النابض‭ ‬بالحياة‮»‬‭. ‬يضم‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬مرافق‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬مختبرات‭ ‬العلوم،‭ ‬ومكتبتين،‭ ‬وعيادة‭ ‬صحية‭ ‬تضم‭ ‬غرفة‭ ‬عزل،‭ ‬وقاعات‭ ‬فنية،‭ ‬واستوديو‭ ‬للموسيقى،‭ ‬وحمام‭ ‬سباحة‭ ‬نصف‭ ‬أولمبي،‭ ‬وصالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقاعة‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭. ‬أما‭ ‬المرافق‭ ‬الخارجية‭ ‬فتشمل‭ ‬مساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬كبيرة‭ ‬تخدم‭ ‬دروس‭ ‬التعليم‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتضم‭ ‬حدائق‭ ‬ومراكز‭ ‬تعليمية‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متكاملة،‭ ‬مدعمة‭ ‬بمناطق‭ ‬لعب‭ ‬تشمل‭ ‬ملعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم،‭ ‬ومضمار‭ ‬جري‭ ‬وملعب‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬ومنطقة‭ ‬لعب‭ ‬خارجية‭.‬

وتمثل‭ ‬المدرسة‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لسكان‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بالجزيرة‭ ‬وللأسر‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬خيارات‭ ‬نوعية‭ ‬للتعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وتقع‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مركزي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬يسهل‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومسارات‭ ‬المشاة‭ ‬حول‭ ‬الجزيرة‭.‬



وينسجم‭ ‬تصميم‭ ‬المدرسة‭ ‬مع‭ ‬الطابع‭ ‬العام‭ ‬الراقي‭ ‬والأجواء‭ ‬الصحية‭ ‬للجزيرة‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مراعاة‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المرافق‭ ‬المخصصة‭ ‬للمواصلات‭ ‬ونقل‭ ‬الطلبة‭ ‬ومواقف‭ ‬المركبات‭ ‬والمداخل‭ ‬الرئيسية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وسلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬والمعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمر‭. ‬ويتميّز‭ ‬تصميم‭ ‬المدرسة‭ ‬أيضًا‭ ‬بالتزامه‭ ‬بالممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والخضراء‭ ‬مثل‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التهوية‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬أبواب‭ ‬واسعة‭ ‬قابلة‭ ‬للطي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬بالمدرسة،‭ ‬كما‭ ‬وُضعت‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬حركة‭ ‬الشمس‭ ‬وحجم‭ ‬النوافذ‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الإضاءة‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬الفصول،‭ ‬وأُولي‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬للعزل‭ ‬الحراري‭ ‬لضمان‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬معتدلة‭ ‬داخل‭ ‬منشآت‭ ‬المدرسة‭. ‬وقد‭ ‬راعى‭ ‬تصميم‭ ‬المدرسة‭ ‬أيضًا‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركة‭ ‬مرافقها‭ ‬مع‭ ‬العائلات‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الأخرى‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مدرسة‭ ‬مجتمعية‭ ‬حقيقية‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬خليل‭ ‬السيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الإثمار‭ ‬للتطوير‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بتدشين‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬والانتهاء‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬نجاحنا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬ومبتكرة‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الجزيرة‭ ‬كقبلة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬عصري‭ ‬ومميّز‭ ‬وسط‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬متجدد‭ ‬ومفعم‭ ‬بالحيوية‭ ‬والرفاهية‭. ‬وتعتبر‭ ‬المدرسة‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬وشركائها،‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬وشركة‭ ‬نادين‭ ‬القابضة،‭ ‬إذ‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منشأة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لتحقق‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬والسكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين،‭ ‬وهي‭ ‬مدرسة‭ ‬ذات‭ ‬تصنيف‭ ‬متميز‭ ‬ولها‭ ‬تاريخ‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬45‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬فائق‭ ‬الجودة‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬لمجتمع‭ ‬دلمونيا‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإنجاز‭ ‬أول‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭ ‬غير‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬مشروع‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمحفظة‭ ‬استثمارات‭ ‬الشركة،‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬تنويعها‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬نخدمها‭. ‬ويأتي‭ ‬تطوير‭ ‬المبنى‭ ‬المدرسي‭ ‬الجديد‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الشركة‭ ‬ببناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬مستدامة‭ ‬تثري‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيثمر‭ ‬وجود‭ ‬مدرسة‭ ‬دولية‭ ‬ذات‭ ‬تصنيف‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬دلمونيا‭ ‬فوائد‭ ‬هائلة‭ ‬للمجتمع؛‭ ‬فلن‭ ‬تكون‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬مكانًا‭ ‬لتعليم‭ ‬طلابها‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ستكون‭ ‬أيضًا‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬ونشطًا‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬دلمونيا،‭ ‬إذ‭ ‬ستتم‭ ‬مشاركة‭ ‬المبنى‭ ‬المدرسي‭ ‬والمرافق‭ ‬الحديثة‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الجزيرة،‭ ‬بدايةً‭ ‬من‭ ‬السكن‭ ‬والترفيه‭ ‬وحتى‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬علاقة‭ ‬تكافلية‭ ‬ستعود‭ ‬بمزايا‭ ‬جمّة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬البالغ‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬للتطوير‭ ‬وشركة‭ ‬نادين‭ ‬القابضة‭ ‬على‭ ‬شراكتهما‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المثمرة،‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬أكلها‭ ‬بتدشين‭ ‬أحدث‭ ‬مدرسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬استثنائية‭ ‬لأبناء‭ ‬قاطني‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرّق‭ ‬وغيرها‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬قد‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬وفتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬للطلبة‭ ‬عام‭ ‬1978‭. ‬وهي‭ ‬تحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بمرور‭ ‬45‭ ‬على‭ ‬مسيرتها‭ ‬التعليمية‭ ‬العريقة‭ ‬بتدشين‭ ‬صرحها‭ ‬التعليمي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭. ‬وتطبّق‭ ‬المدرسة‭ ‬المنهج‭ ‬الدراسي‭ ‬البريطاني‭ ‬المتقدم‭ ‬للمراحل‭ ‬الابتدائية‭ ‬والثانوية‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬60‭ ‬جنسية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وتعتبر‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬عضوًا‭ ‬مؤسسًا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬المدارس‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ BSME ‭)‬،‭ ‬وعضوًا‭ ‬معتمدًا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬المدارس‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ BSO ‭)) ‬فرع‭ ‬قسم‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬6‭ ‬مدارس‭ ‬مصنفة‭ ‬بالامتياز‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المدارس‭ ‬البريطانية‭ ‬الدولية‭ (‬ COBIS ‭). ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرّق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتضم‭ ‬مرافق‭ ‬وتجهيزات‭ ‬صحية‭ ‬راقية‭ ‬ومنتجعًا‭ ‬للاسترخاء‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬طبيعية‭ ‬خلاّبة‭ ‬تحتضن‭ ‬الفنادق‭ ‬الفخمة‭ ‬والمساكن‭ ‬الفارهة،‭ ‬لتجمع‭ ‬بين‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الراقية‭ ‬ونقاء‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭. ‬وتركز‭ ‬دلمونيا‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬متطوّر‭ ‬ومتجدّد‭ ‬يوفر‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬ولكونها‭ ‬واحة‭ ‬من‭ ‬الهدوء‭ ‬مزوّدة‭ ‬بخدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬وطبيعة‭ ‬آسرة‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬الوعي‭ ‬الثقافي‭ ‬والبيئي،‭ ‬تمثل‭ ‬دلمونيا‭ ‬رؤية‭ ‬عصرية‭ ‬لحياة‭ ‬متوازنة‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬تقدم‭ ‬لساكنيها‭ ‬عناصر‭ ‬متكاملة‭.‬

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