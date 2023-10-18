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10 شهداء وعشرات الجرحى في غارات للاحتلال على دير البلح

10/18/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 22 آخرون بجروح اثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو مخدة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين.
وأوضحت أن 18 فلسطينيا ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، حيث تحاول طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم.
وفي سياق متصل، أسفر قصف منزل في حي بشارة في دير البلح، عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
18/10/2023 20:45:59

MENAFN18102023000117011021ID1107266303

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