10 شهداء وعشرات الجرحى في غارات للاحتلال على دير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 22 آخرون بجروح اثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو مخدة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين.
وأوضحت أن 18 فلسطينيا ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض، حيث تحاول طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشالهم.
وفي سياق متصل، أسفر قصف منزل في حي بشارة في دير البلح، عن ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ ع ط
18/10/2023 20:45:59
MENAFN18102023000117011021ID1107266303
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