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مهندسات ((الأهلية)) يشاركن في برنامج بذور من أجل المستقبل لشركة هواوي في قطر

10/17/2023 7:22:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الطالبتان‭ ‬البحرينيتان‭ ‬زينب‭ ‬عبدالله‭ ‬وكلثم‭ ‬المهيزع‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬هواوي‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الشركة‭ ‬عبر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬رسمي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قطر‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة،‭ ‬حيث‭ ‬مثلت‭ ‬الطالبتان‭ ‬زملاءهما‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬جمع‭ (‬175‭ ‬طالبًا‭) ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬جامعات‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وحققت‭ ‬طالبتا‭ ‬‮«‬الأهلية‮»‬‭ ‬أداء‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬وزيادة‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬رقمي‭ ‬مزدهر‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

وخضعت‭ ‬الطالبتان‭ ‬زينب‭ ‬عبدالله‭ ‬وكلثم‭ ‬المهيزع‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لدورات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مكثفة‭ ‬شملت‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬المتطورة‭ ‬مثل‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬وما‭ ‬بعده،‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬فيما‭ ‬اختتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بمنافسة‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمشاكل‭ ‬المجتمعية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الجديدي‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية‭ ‬وتجعل‭ ‬منهم‭ ‬أشخاصا‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬جديدي‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬تشجع‭ ‬طلبتها‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وهواوي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬التعليمية‭ ‬لهواوي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نيل‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الشركة،‭ ‬وتكوين‭ ‬شبكة‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬وخارجها‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المرموقة‭.‬

وقد‭ ‬أشارت‭ ‬الطالبة‭ ‬زينب‭ ‬عبدالله‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬حظيت‭ ‬بتجربة‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج،‭ ‬حيث‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬ثقافات‭ ‬متنوعة‭ ‬وتفاعلت‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حدث‭ ‬القرية‭ ‬العالمية‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تشرفت‭ ‬بالعمل‭ ‬كفريق‭ ‬يمثل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬ Tech 4 Good ‮»‬‭ ‬كجزء‭ ‬من STFTS ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬فريقها‭ ‬مشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للمشاكل‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للتغلب‭ ‬عليها،‭ ‬ودمجها‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬كالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتي‭ ‬جسدت‭ ‬قوة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

اما‭ ‬الطالبة‭ ‬كلثم‭ ‬المهيزع‭ ‬فقد‭ ‬شاركت‭ ‬زميلتها‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها،‭ ‬وأكدت‭ ‬استفادتها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقته‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬لخوض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمهارات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لمواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭.‬

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