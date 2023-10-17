«جيتكس جلوبال» يبحث آليات رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي

شهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض «جيتكس جلوبال»، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ انطلاق النسخة الأولى من «المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا»، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام.

وألقى معاليه كلمة رئيسية بهذه المناسبة أشاد فيها بجهود القائمين على معرض «جيتكس» و«المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا»، ووصف الحدث بكونه منصة تجمع أفضل وألمع العقول، كما تعزز تبادل الخبرات بين الشركات الناشئة والأفراد والعلماء من جميع أنحاء العالم لصياغة مستقبل التكنولوجيا.

ويجمع هذا الحدث الفريد، ألمع العقول والحكومات ذات الرؤية الاستشرافية والشركات الأكثر تطوراً في العالم لإعادة رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي وصياغة مستقبل الثورة التكنولوجية التي يشهدها الكوكب.

المدن الذكية: المستقبل هو الآن

تبنت أكثر من 50% من المدن الذكية تقنية الذكاء الاصطناعي المدعومة بشبكة الجيل الخامس G5، مما أثمر عن إمكانات اتصال أسرع وأكثر موثوقية للأجهزة المتصلة، لكن هذه الرؤية تواجه العديد من التحديات مثل المخاطر الخفية للأمن السيبراني، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والتي تهدد كل خطوة نقوم بها، فيما تعرقل قضايا التشغيل البيني وتيرة التقدم.

وكان هناك جلسة حوارية رفيعة المستوى حول مستقبل المدن الذكية تناولت موضوع «تحويل حلم الحياد الكربوني إلى حقيقة: إزالة الكربون من المدن بحلول عام 2050». وشارك في الجلسة كل من كريس وان، المدير المساعد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مدينة مصدر؛ وجوردي فاكير، الأمين العام للرابطة العالمية للمدن الكبرى؛ والدكتور ناصر السعيدي، رئيس مجلس صناعات الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وتوماس ديباس، العضو المنتدب ورئيس قسم الشراكات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتناولت الجلسة الدوافع الحرجة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في أسرع وقت ممكن، مستشهدة بعوامل عديدة مثل النمو السكاني. وشدد المتحدثون على المهمة المضنية للاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة مع استكشاف الحلول المحتملة، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري لإعادة توجيه الموارد نحو أهداف الحياد المناخي، وفرض ضريبة للكربون، وجذب تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع التحول بمجال الطاقة.

مستقبل قطاع التنقل

ومع استمرار طرح تجارب السيارات ذاتية القيادة في مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات، بدأ يتجلى تأثير آلية التنقل الجديدة على الحياة المجتمعية. وتعنى شركة سيارات التاكسي الروبوت «بوني. إيه آي» (Pony)، البالغة قيمتها 8.5 مليارات دولار، والتي تمولها شركة تويوتا العملاقة، بتصميم المركبات ذاتية القيادة مع توزع نشاطها في وادي السليكون، وبكين، وقوانغتشو.

وفي معرض حديثه خلال «جيتكس جلوبال»، قال المؤسس المشارك والمدير المالي لشركة «بوني. إيه آي»، الدكتور ليو وانغ، إنه يرى إمكانية كبيرة للتوسع نحو منطقة الشرق الأوسط. فلطالما وفرت هذه المنطقة بيئة أعمال مواتية، وأبدت استعداداً لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشجع إطلاق المشاريع المبتكرة.

وقال في هذا الصدد: «في ضوء القائمة المتنوعة التي يوفرها «جيتكس جلوبال» من رواد التكنولوجيا العالميين كجهات عارضة، يتيح المعرض طيفاً واسعاً من التكنولوجيا المتطورة لعلامات السيارات الروبوت للمساعدة في تشكيل منظومات صناعية واسعة النطاق».

ومع تصاعد حدة المنافسة في القطاع الناشئ لتكنولوجيا القيادة الذاتية، أعرب الدكتور وانغ عن ترحيبه بالموضوع، حيث قال: «لطالما كانت المنافسة موضع ترحيب كبير بالنسبة لنا باعتبار أن التكنولوجيا وإمكانات السوق تتطور بسرعة مذهلة. مما يجعل أي شركة لا ترغب بأن تكون اللاعب الوحيد في هذا المجال؛ وإنما تطمح للعمل وسط بيئة متنوعة بحيث نتمكن جميعاً من التقدم معاً».