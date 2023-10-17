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من الصف الأول .. وفاة الطفل جمال أبو خلف

10/17/2023 1:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي الطفل جمال أبو خلف متأثرا بإصابته إثر حروق تعرض لها في منزله .


من جانبه نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب ( جمال حسن يوسف أبو خلف ) من الصف الأول الأساسي في مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة/ مُدِيرِيَّة التَّربية والتَّعليم للواء سحاب.

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