من الصف الأول .. وفاة الطفل جمال أبو خلف

من الصف الأول .. وفاة الطفل جمال أبو خلف
التاريخ
10/17/2023 1:11:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي الطفل جمال أبو خلف متأثرا بإصابته إثر حروق تعرض لها في منزله .
من جانبه نعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب ( جمال حسن يوسف أبو خلف ) من الصف الأول الأساسي في مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة/ مُدِيرِيَّة التَّربية والتَّعليم للواء سحاب.
MENAFN17102023000208011052ID1107253039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.