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الكندري لـ الأنباء سرعة إنشاء طريقي 6 5 والسابع مطلب مهم لخدمة أهالي جنوب سعد العبدالله

10/16/2023 11:44:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله د.حمد الكندري ان 3 مداخل رئيسية تحيط بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وهي «الدائري السادس وطريق 6.5 والدائري السابع»، مشيرا الى ان مدخل واحد متصل بهذه المدينة الجديدة وهو الدائري السادس وان طريق 6.5 والدائري السابع من المشاريع المستقبلية.
وطالب الكندري في تصريح لـ «الأنباء» الجهات المعنية باتخاذ السرعة اللازمة للانتهاء من إنشاء طرق 6.5 والدائري السابع خاصة ان هذه الطرق مهمة لأهالي وسكان مدينة جنوب سعد العبدالله.
وأوضح ان هذه الطرق الثلاثة من شأنها تسهل عملية التنقل لأهالي المدينة واتصالهم مع المدن ومناطق الكويت، ويتوقع ان يستخدمها من 16 ألفا الى 22 ألف أسرة في المستقبل.
ولفت الى ان الدائري السادس يطل عليه الضاحية الاولى «قطاع N1» وله مدخلان رئيسيان على المدينة، وطريق 6.5 يفصل بين الضاحية الثالثة من الأعلى والضاحية الرابعة والخامسة من الاسفل، والدائري السابع يطل على الضاحية الرابعة والخامسة من الاسفل.
وبين ان التأخير في تنفيذ مشروع امتداد الطريق 6.5 والدائري السابع يهدد استقرار أهالي المدينة في المستقبل من حيث صعوبة دخول وخروج أهالي المدينة من جميع الضواحي الخمسة باعتمادهم على مدخلين فقط مطلين على الدائري السادس.
وأشار إلى انه من الضروري سرعة طرح مناقصة مشروع امتداد طريق 6.5 وايضا مشروع امتداد الدائري السابع، لاستغلال وقت تنفيذ البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله التي تم توقيع عقدها مؤخرا، مما يسهل على قاطني المدينة خلال الفترة المقبلة.

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