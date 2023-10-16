ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة النجم يوسف وهبى، والذى يعد "بك" السينما والمسرح المصرى لما قدمه طوال تاريخه من أعمال مهمة خلدت اسمه فى تاريخ الفن.

يوسف بك وهبى لم يبدأ حياته الفنية بسهولة بفضل ثرائه الفاحش واسم عائلته الكبير، ولكن كان يعد هذا الاسم الكبير لعائلته هو أكبر عائق في حياته مثلما يظهر فى السطور القادمة، التى نتعرض فيها لعدة معلومات عن النجم الراحل.

1/ ولد فى مدينة الفيوم على شاطئ بحر يوسف ولذلك سمى بهذا الاسم تيمناً بهذا البحر.

2/عائلته كانت من أثرى العائلات المصرية ذو الاسم الكبير، ولا يزال تراث والده موجوداً فى الفيوم إلى وقتنا هذا، ويعترف بفضله أهلها، فيكفى أن والده حفر "ترعة عبد الله وهبى" هناك، والتى حولت آلاف الأفدنة من الأراضى الصحراوية لأراضى زراعية، كما أنشأ المسجد المعروف باسم "مسجد عبد الله بك" فى الفيوم.

3/ رفضت عائلته فكرة عمله بالفن نهائياً، حتى أنه طرد من منزله لإصراره على التمثيل، وبالتالى سافر إلى إيطاليا الذى تعلم فيها الفن.

4/ لم يعد من أوروبا إلا بعد علمه بوفاة والده ليحضر متعلماً الفن ويحصل على 10 آلاف جنيه ذهب نصيبه من ثروة والده.

5/ حصل على لقب "البكوية" بعد حضور الملك فاروق أول عروض فيلم "غرام وانتقام" وأعجب بأدائه بشكل كبير.

6/ أنشأ شركة باسم فرقة رمسيس نهاية عشرينيات القرن الماضى بهدف محاربة مسرح نجيب الريحانى وعلى الكسار، الذى انتقدهم وهبى وحاول عمل خط مسرحى جديد قائم على الأعمال المترجمة من أكبر الروايات العالمية.

7/ واجه أزمة فى بدايته كانت كفيلة بالقضاء على اسمه فى شبابه، وذلك بعدما تم اختياره من وسط 75 فنانا عالميا لأداء دور النبى محمد فى فيلم من إنتاج مشترك للحكومة التركية وشركة ماركوس الألمانية، وما أن وافق وأذيع الخبر حتى تم تهديده بفتوى من شيخ الأزهر يتم الإعلان عنها حالة تأدية الدور تصل إلى إعلان خروجه من الملة إن لزم الأمر، ولذلك تأخر دخوله السينما.

8/ لم يكن وهبى ممثلاً فحسب وإنما أخرج 30 فيلما وألف 40 آخرين، كما اشترك فى تمثيل ما لا يقل عن 60.

9/ رصيده فى المسرح وصل إلى رقم خرافى لاهتمامه به وقد وصل لـ320 مسرحية.



