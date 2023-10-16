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عقوق الوالدين

10/16/2023 11:31:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقوق الوالدين هو فعل أو قول يتأذى به الوالدان من أبنائهما، ويتمثل ذلك في الهجران والقطيعة وعلو الصوت عليهما والتأفف من أوامرهما والعبوس وتقطيب الجبين أمامهما والنظر إليهما شزرا وعدم الإصغاء إلى حديثهما وشتمهما وذمهما أمام الناس وعصيانهما وضربهما وكثرة الشكوى والأنين أمامهما.
وتحض تعاليم الدين الإسلامي على بر الوالدين باعتباره من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وقرنت الإحسان إليهما بوحدانية الله، وقد قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) سورة الإسراء: 23. وحذر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين وتوعد فاعله بالعذاب في النار، وقد قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى».
وكذلك فإن عقوق الوالدين مذموم في المسيحية، وهناك وصايا كثيرة في الكتب المقدسة تحث على بر الوالدين وعدم العقوق. لكن ليس من العقوق ترك طاعة الوالدين في ما يخالف الشرع وما قد يكون له مضرة فيما يأمران به فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال تعالى: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) سورة لقمان: 15. وقد بينت هذه الآية للأبناء أن يعصوا والديهم ولا يطيعوهم فقط حال الأمر بالشرك بالله تعالى أو بمعصية، لأن طاعة الله فوق طاعة المخلوقين.
وتوجد بعض الأسباب لعقوق الوالدين منها جهل الأبناء عواقبه العاجلة والآجلة، وقد يكون السبب سوء التربية، فالوالدان لم يربيا أولادهما على التقوى والبر والصلة، وأحيانا يكون الوالدان عاقين لوالديهما فيعاقبهما الله بعقوق الأبناء، إذ ان الأبناء يقتدون بوالديهم، حيث إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. والتفرقة بين الأبناء قد تؤدي إلى العقوق بسبب سيادة روح الكراهية بين الأبناء، مما يقود إلى بغض الوالدين وقطيعتهما.
والوالدان هما القدوة لأبنائهما، وقلة الإعانة على البر والدعاء للوالدين والتشجيع على ذلك قد تجعل الأبناء عاقين للوالدين لأنهم يتعلمون من والديهم تلك العادات السيئة. إنني أدعو الجميع للتواصل مع الوالدين إن كانوا أحياء والدعاء للأموات، والبر بهما سواء كانا حيين أو ميتين، فإن الحياة قصيرة، ويجب أن نعمل لآخرتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.

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