الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء مدينة عسقلان واعتبارها إحدى مدن غلاف غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ستعرض اليوم في اجتماع الكابينيت الإسرائيلي وثيقة داخلية توصي بتقديم مساعدة شاملة وفورية لسكان عسقلان وجعلها مثل مناطق غلاف غزة، ما يعني إمكانية إجلاء 40 ألف شخص من أبناء المدينة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، يسعى عمدة المدينة تومر غلام إلى جعل عسقلان من المناطق ذات الأولوية في "غلاف غزة"، ويخوض معركة مع الحكومة للحصول هذه المساعدة، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان يساندانه.

وبدأت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم إجلاء قرابة 60 ألف شخص من مناطق غلاف غزة نحو مدن وسط وشمال إسرائيل.