الحكومة الإسرائيلية تدرس إخلاء مدينة عسقلان واعتبارها إحدى مدن غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ستعرض اليوم في اجتماع الكابينيت الإسرائيلي وثيقة داخلية توصي بتقديم مساعدة شاملة وفورية لسكان عسقلان وجعلها مثل مناطق غلاف غزة، ما يعني إمكانية إجلاء 40 ألف شخص من أبناء المدينة.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، يسعى عمدة المدينة تومر غلام إلى جعل عسقلان من المناطق ذات الأولوية في "غلاف غزة"، ويخوض معركة مع الحكومة للحصول هذه المساعدة، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان يساندانه.
وبدأت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم إجلاء قرابة 60 ألف شخص من مناطق غلاف غزة نحو مدن وسط وشمال إسرائيل.
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