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- Sherpa Communications) ريموت باس تحصل على شهادة SOC 2 Type II المرموقة، مما يدعم معايير أمان البيانات العالمية الخاصة بها
تلتزم الشركة بأعلى معايير حماية البيانات والمعايير التشغيلية، مما يعزز مكانتها في المشهد التكنولوجي العالمي لإعداد الموظفين وكشوف المرتبات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023: تزامناً مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، أعلنت ريموت باس، المنصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة الفرق عن بُعد، عن حصولها على شهادة SOC 2 Type II، مما يسلط الضوء على تفانيها في الحفاظ على أعلى معايير أمن البيانات وإدارة المعلومات الحساسة لعملائها، بما في ذلك الرواتب والبيانات الشخصية. بعناية فائقة وأعلى الإجراءات الأمنية.
SOC 2 Type II هي شهادة معترف بها على نطاق واسع في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية، يديرها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA). وتركز الشهادة على قدرة الشركة على إدارة البيانات بشكل آمن والحفاظ على الخصوصية والسرية. يتطلب الحصول على هذه الشهادة إجراء تدقيق مستقل وشامل يمتد لستة أشهر، وفحص مدى التزام الشركة بالمعايير الصارمة المتعلقة بالعمليات الأمنية والتشغيلية.
وهذه الشهادة، التي كثيراً ما تكون شرطاً مسبقاً للأعمال التجارية مع الكيانات العامة والمنظَّمة، حيوية بالنسبة لريموت باس، وتعزِّز قدرتها التنافسية لاكتساب الأعمال التجارية. ويمكّن التقييم الصارم والمراجعة الشركة من تحديد الثغرات البرمجية ومعالجتها حتى يتم تعزيز نظامها الأمني للحفاظ على البيانات الحساسة. الحصول على هذه الشهادة يقوي مكانة الشركة، ومصداقيتها، وثقتها بين العملاء والشركاء الحاليين والجدد .
علق كمال الرقاد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريموت باس، قائلاً: "إن الحصول على شهادة SOC 2 Type II ليس مجرد شارة أخرى لـريموت باس، ولكنه وعد لعملائنا والفرق البعيدة بأن بياناتهم في أيد أمينة. يعمل فريقنا بلا كلل لضمان التعامل مع بيانات عملائنا بأقصى قدر من الأمن والدقة. تعكس هذه الشهادة التزامنا المستمر بتوفير منصة يمكن للشركات الوثوق بها، مما يضمن حماية كل معاملة وكل جزء من المعلومات بأعلى معايير الأمان ".
منذ حصول ريموت باس على شهادة SOC 2 Type I في عام 2022، قامت الشركة بتطوير معالجة البيانات الداخلية، والاعتماد على أساليب تدقيق منتظمة، وحماية أمنية محسنة، وبرامج تدريب شاملة لدعم ورفع مستوى حماية البيانات وإجراءات الامتثال. يعزز هذا المعيار المميز الثقة في خدمات ريموت باس، ويطمئن العملاء بأن كل معلوماتهم آمنة.
تطمح ريموت باس لتعزيز وزيادة مصداقيتها حيث لا تنوي الشركة التوقف عند شهادة SOC 2 Type II فحسب، بل تتطلع لشهادات أخرى في مجال أنظمة الإدارة. وينعكس هذا الطموح عبر ضمان امتثال دائم ومراجعة مستمرة ودقيقة للأنظمة الداخلية وتحسينات سريعة وجذرية لمنظومات سير العمل.
ولتسليط الضوء على التزامها بتأمين حلول العمل عن بُعد، ستشارك ريموت باس أيضًا في معرض إكسباند نورث ستار القادم في دبي خلال معرض جيتكس جلوبال 2023.
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