واشنطن تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا إنسانيا للشرق الأوسط

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد تعيين الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصا للقضايا الانسانية في الشرق الاوسط.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان نقلته وزارة الخارجية الأمريكية ان "مهمة السفير ساترفيلد ستركز على ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الضعفاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
واضاف سوليفان ان "الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها ساترفيلد والعقود التي قضاها في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر صعوبة في العالم ستلعب دورا مفيدا جدا ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى معالجة القضايا الإنسانية في المنطقة".
واوضح ان مهمة المبعوث الامريكي تشكل أولوية قصوى للرئيس جو بايدن بما في ذلك جهود إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني وبخاصة في غزة وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وباقي الأطراف المعنية.
وقبل ساعات أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القاهرة أن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه قد وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.
وأضاف بلينكن في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته العاصمة المصرية أن المساعدات الانسانية ستعبر من مصر الى غزة كما أعلن عن تعيين ساترفيلد مبعوثا أمريكا لهذا الغرض وأن ساترفيلد سيصل إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الإثنين لتنسيق عبور المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تنتظر قوافل من عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات في مدينة العريش المصرية المحاذية لمعبر رفح. (النهاية) ا م م / ه س ص
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