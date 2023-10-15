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واشنطن تعين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد مبعوثا إنسانيا للشرق الأوسط

10/15/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد تعيين الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد مبعوثا أمريكيا خاصا للقضايا الانسانية في الشرق الاوسط.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان نقلته وزارة الخارجية الأمريكية ان "مهمة السفير ساترفيلد ستركز على ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الضعفاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
واضاف سوليفان ان "الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها ساترفيلد والعقود التي قضاها في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر صعوبة في العالم ستلعب دورا مفيدا جدا ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى معالجة القضايا الإنسانية في المنطقة".
واوضح ان مهمة المبعوث الامريكي تشكل أولوية قصوى للرئيس جو بايدن بما في ذلك جهود إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى الشعب الفلسطيني وبخاصة في غزة وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وباقي الأطراف المعنية.
وقبل ساعات أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من القاهرة أن معبر رفح البري مع مصر سيعاد فتحه وأنه قد وضعت آلية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع القاهرة والأمم المتحدة.
وأضاف بلينكن في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته العاصمة المصرية أن المساعدات الانسانية ستعبر من مصر الى غزة كما أعلن عن تعيين ساترفيلد مبعوثا أمريكا لهذا الغرض وأن ساترفيلد سيصل إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الإثنين لتنسيق عبور المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تنتظر قوافل من عشرات الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات في مدينة العريش المصرية المحاذية لمعبر رفح. (النهاية) ا م م / ه س ص

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