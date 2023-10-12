رئيس هيئة الكهرباء: إنجاز 65% من مشروع مركز التحكم الجديد في منطقة الحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لموقع‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭ ‬لشبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬ New ‭ ‬ System ‭ ‬ Control ‭ ‬ Centre ‭-‬ NSCC ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بإنشائه،‭ ‬لتفقد‭ ‬ومتابعة‭ ‬سير‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬والتقنية‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬البالغة‭ ‬كلفته‭ ‬حوالي‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وقد‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استشاري‭ ‬المشروع‭ ‬شركة‭ ‬ EDF ‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬ GE ‭ ‬مزود‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬والمراقبة،‭ ‬وشركة‭ ‬ Cebarco ‭ ‬مقاول‭ ‬الأمور‭ ‬الإنشائية‭ ‬للمبنى،‭ ‬المنفذتين‭ ‬للمشروع،‭ ‬واستعرض‭ ‬معهم‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسير‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬والمدنية‭ ‬للمبنى‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التركيب‭ ‬والإنشاء‭ ‬والبرمجة‭ ‬للمعدات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والاتصال‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬وفقا‭ ‬لأحدث‭ ‬نظم‭ ‬الإنشاءات‭ ‬العالمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭.‬

وأوجز‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الكبرى‭ ‬للمشروع،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬واعتمادية‭ ‬وجودة‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تحكم‭ ‬جديد‭ ‬لتشغيل‭ ‬ومراقبة‭ ‬شبكتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وتحويل‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭ ‬القائم‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬احتياطيٍ‭ ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬للاحتياجات‭ ‬المتنامية‭ ‬لخدمات‭ ‬توليد‭ ‬ونقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬لمواكبة‭ ‬حركة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬والصناعية‭ ‬والتطويرية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭ ‬الحالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توريد‭ ‬وتشغيل‭ ‬معدات‭ ‬وبرمجيات‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬والتحكم‭ ‬والمراقبة‭ ‬بتشغيل‭ ‬شبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وأنظمة‭ ‬التحكم‭ ‬والمراقبة‭ ‬والاتّصال‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬استخدم‭ ‬فيه‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وشبكة‭ ‬الاتصالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬ذات‭ ‬الألياف‭ ‬الضوئية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬والتصميم‭ ‬المعماري‭ ‬لمبنى‭ ‬مركز‭ ‬التحكم‭.‬

ويسهم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بكل‭ ‬جودة‭ ‬وموثوقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭ ‬التشغيلية‭ ‬لشبكتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ورصد‭ ‬التسريبات‭ ‬وهدر‭ ‬الطاقة‭ ‬والأعطال‭ ‬وعزلها‭ ‬وإصلاحها‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬الجهد‭ ‬والوقت‭ ‬والتوزيع‭ ‬الذكي‭ ‬للكهرباء‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأحمال‭ ‬والتخطيط‭ ‬للمستقبل‭ ‬طبقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬كل‭ ‬منطقة،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لفرق‭ ‬الطوارئ‭ ‬لإرجاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عند‭ ‬الانقطاعات‭ ‬الطارئة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬واستدامة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬والمراقبة‭ ‬والتحكم‭ ‬بشبكتي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬