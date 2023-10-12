رئيس هيئة الكهرباء: إنجاز 65% من مشروع مركز التحكم الجديد في منطقة الحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة أنجزت حوالي 65
% من مشروع مركز التحكم الجديد في منطقة الحد، وأنه من المقرر أن يتم تدشين المشروع في العام القادم.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لموقع مشروع مركز التحكم لشبكات الكهرباء والماء ( New System Control Centre - NSCC )، الذي تقوم هيئة الكهرباء والماء بإنشائه، لتفقد ومتابعة سير الأعمال الإنشائية والتقنية في المشروع، البالغة كلفته حوالي 21 مليون دينار بحريني.
وقد اجتمع مع فريق العمل المسؤول عن المشروع بالإضافة إلى استشاري المشروع شركة EDF الفرنسية، بحضور ممثلين عن شركة GE مزود نظام التحكم والمراقبة، وشركة Cebarco مقاول الأمور الإنشائية للمبنى، المنفذتين للمشروع، واستعرض معهم آخر التطورات المرتبطة بسير الأعمال الإنشائية والمدنية للمبنى إضافة إلى أعمال التركيب والإنشاء والبرمجة للمعدات المرتبطة بأنظمة التحكم والاتصال التي تتم وفقا لأحدث نظم الإنشاءات العالمية والتكنولوجيا المتطورة.
وأوجز رئيس الهيئة الأهداف الاستراتيجية الكبرى للمشروع، التي تتضمن رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء عبر إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء وتحويل مركز التحكم القائم إلى مركز احتياطيٍ لاستخدامه في الحالات الطارئة، وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، لمواكبة حركة التوسع في المشاريع الإسكانية والصناعية والتطويرية والاستثمارية والاقتصادية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وتطرق إلى تفاصيل المشروع الذي يشتمل على مبنى من أربعة طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي، بما في ذلك توريد وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم والمراقبة بتشغيل شبكات الكهرباء والماء وأنظمة التحكم والمراقبة والاتّصال عن بعد، بالإضافة إلى أن هذا المشروع استخدم فيه أحدث تقنيات الأمن السيبراني، وشبكة الاتصالات المرتبطة به ذات الألياف الضوئية، إضافةً إلى الأعمال المدنية والتصميم المعماري لمبنى مركز التحكم.
ويسهم المشروع في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية وتعزيز الكفاءة والفاعلية التشغيلية لشبكتي الكهرباء والماء ورصد التسريبات وهدر الطاقة والأعطال وعزلها وإصلاحها بما يوفر الجهد والوقت والتوزيع الذكي للكهرباء ومراقبة الأحمال والتخطيط للمستقبل طبقًا لاحتياجات كل منطقة، ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وكذلك الاستجابة السريعة لفرق الطوارئ لإرجاع التيار الكهربائي عند الانقطاعات الطارئة، وبما يحقق الأهداف المرجوة في مجال البنية التحتية واستدامة الطاقة في مملكة البحرين مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل والمراقبة والتحكم بشبكتي الكهرباء والماء.
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