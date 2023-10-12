رجال الأعمال تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين، مساء أمس الأربعاء، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي، لإبراز الفرص الهادفة إلى تطوير الأعمال.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، خلال الورشة إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، من حيث سرعة ودقة تحليل البيانات التي تمكن الشركات من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأكثر استدامة، وتحسين عمليات التنبؤ والتخطيط وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق النجاح.
وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، شدد الطباع على ضرورة استثمار الشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بشكل أمثل لمساهمتها في تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية.
من جانبه، عرض عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة، لأهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، والذي أحدث ثورة صناعية في العالم، مؤكدا ضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي؛ بقطاع الأعمال تتركز بتحليل البيانات والتنبؤ وإدارة سلسلة التوريد والتحسين في عمليات الإنتاج والتشغيل وخدمة العملاء والتفاعل معهم.
وقدم الردايدة مقترحات للتعريف بالذكاء الاصطناعي ومجالاته بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
س ص/ف ج
12/10/2023 11:03:44
MENAFN12102023000117011021ID1107233540
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