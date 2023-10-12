رجال الأعمال تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين، مساء أمس الأربعاء، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي، لإبراز الفرص الهادفة إلى تطوير الأعمال.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، خلال الورشة إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال، من حيث سرعة ودقة تحليل البيانات التي تمكن الشركات من اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأكثر استدامة، وتحسين عمليات التنبؤ والتخطيط وتوجيه الاستراتيجيات نحو تحقيق النجاح.

وحسب بيان للجمعية، اليوم الخميس، شدد الطباع على ضرورة استثمار الشركات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بشكل أمثل لمساهمتها في تحقيق التنافسية وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، عرض عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة، لأهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، والذي أحدث ثورة صناعية في العالم، مؤكدا ضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن التطبيقات الرئيسة للذكاء الاصطناعي الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي؛ بقطاع الأعمال تتركز بتحليل البيانات والتنبؤ وإدارة سلسلة التوريد والتحسين في عمليات الإنتاج والتشغيل وخدمة العملاء والتفاعل معهم.

وقدم الردايدة مقترحات للتعريف بالذكاء الاصطناعي ومجالاته بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

--(بترا)

س ص/ف ج

12/10/2023 11:03:44