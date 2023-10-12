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دوري أولى سيدات ينطلق اليوم بمشاركة لاعبات معتزلات

10/12/2023 2:30:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






يشهد اليوم، انطلاقة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم لموسم 2023، وسط تعاقدات غريبة من نوعها في مقدمتها عودة لاعبات معتزلات، إلى جانب تعاقد فرق مع لاعبات خضن دوري المحترفات المنتهي مؤخرا.
وتقام اليوم مباراتين لحساب الجولة الأولى، حيث يلتقي الراية مع العروبة على ملعب البولو 1 عند الساعة الخامسة مساء، على أن يواجه شفا بدران نظيره دوقرة بالتوقيت ذاته على ملعب البولو 2.
وتستكمل المباريات غدا بمواجهتين، الأولى تحمل تنافسا كبيرا على النقاط الثلاث بين فريقي الأهلي والحسين إربد على ملعب البولو 1 عند الساعة الخامسة، فيما يلتقي عجلون مع شباب بشرى بالتوقيت ذاته على ملعب البولو 2، على أن يخضع فريق البتراء للراحة الأسبوع الحالي.
ويشهد الموسم الحالي عودة فريقي الحسين والأهلي عبر بوابة دوري الدرجة الأولى، حيث غاب الحسين خلال الموسمين الماضيين بعد إعلان النادي تجميد نشاط الكرة النسوي، فيما اعتذر الأهلي حامل لقب دوري المحترفات لموسم 2022، عن المشاركة بالدوري المنتهي مؤخرا، ما تسبب في هبوطه للدرجة الأولى.
وسمح اتحاد الكرة لأندية الدرجة الأولى بالتعاقد مع 4 لاعبات كحد أقصى من اللواتي مثلن فرق دوري المحترفات الماضي، شريطة ألا تكون لاعبة للمنتخب الوطني في التجمع الحالي، لتبدأ فرق "الأولى" بالبحث عن أبرز اللاعبات والتعاقد معهن في سبيل تحقيق هدف الصعود.
وحرص فريق الحسين على إبرام صفقات نوعية، تمثلت في التعاقد مع اللاعبة المعتزلة لونا المصري، والتي كانت ضمن الكادر التدريبي لمنتخب الناشئات في المرحلة الماضية، فيما عزز الفريق صفوفه بلاعبات متميزات أيضا مثل انشراح حياصات، لما العمري، لوجين البطوش وسارة عامر.
وبدوره الأهلي أعاد 3 لاعبات لصفوفه بعد أن قررن الاعتزال في أوقات سابقة، وهن نتاشا النبر، رايا حينا وسجى ماضي، من دون الإفصاح عن بقية اللاعبات اللواتي ضمهن من فرق المحترفات، مع وجود صفقات مميزة بحسب مقربين من النادي.
نادي دوقرة هو الآخر عزز صفوفه بجلب لاعبات كان لهن حضورا جيدا في دوري المحترفات الماضي، من خلال التعاقد مع شارلوت الأبيض، لونا المومني، مسار عثامنة ولين العبادي، فيما جلبت بقية الفرق لاعبات من مختلف الأعمار بهدف المشاركة الفاعلة والظهور بصورة طيبة.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل المتصدر وحامل لقب "الأولى" إلى دوري المحترفات للموسم المقبل، علما بأن نظام الدوري يقام من مرحلة واحدة، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، فيما يهبط الفريق صاحب المركز الأخير لدوري الدرجة الثانية حال إقامته الموسم المقبل.

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