العمارة التي صُوّرت فيها مشاهد من «الوسادة الخالية»

في عام 1957 انتهى المخرج الكبير صلاح أبوسيف من إخراج فيلم «الوسادة الخالية» عن رواية تحمل الاسم نفسه لإحسان عبد القدوس مع سيناريو وحوار كتبه الفنان القدير سيد بدير، عرض الفيلم في مصر لأول مرة في 3 أكتوبر 1957 من خلال سينما ريكس بالقاهرة، فنجح نجاحاً منقطع النظير لأسباب كثيرة منها قيام عبد الحليم حافظ بدور البطولة أمام الوجه الجديد لبنى عبد العزيز، وحشد بعض الأسماء الفنية الكبيرة في الفيلم مثل أحمد رمزي وعبد المنعم إبراهيم وعبد الوارث عسر وزهرة العلا، وأداء عبد الحليم لمجموعة من أغانيه العاطفية الجميلة مثل: «مشغول وحياتك مشغول» و«في يوم من الأيام» و«تخونوه» و«أول مرة تحب يا قلبي»، ناهيك عن قصة العمل الرومانسية المجسدة للحب الأول ولوعاته في حياة الإنسان، ومدى ما يكابده من آلام ومتاعب وصراعات نفسية للوصول إلى محبوبته وتحقيق حلم الزواج بها في مجتمع لا يعترف بالحب أو على الأقل لا يسمح به علناً.

وعلى الرغم من أن كاتب القصة وصف الحب الأول بأنه وهم كبير، بمعنى أن الحب الحقيقي هو ذلك الذي يأتي بعد نضوج المرء فكرياً واستقراره نفسياً، فإن الكثيرين خالفوه الرأي وأكدوا أن الحب الأول يظل حقيقة ويبقى مدفوناً في دواخل الإنسان مهما تقادم الزمن.

تم تصوير الفيلم في عمارة أنيقة بشارع غرناطة في حي مصر الجديدة، وهذه العمارة لا تزال قائمة لكن شكلها تغير كثيراً عما شاهدناه في الفيلم. إذ اختفت بلكوناتها الجميلة وأصبحت جدرانها وأسطحها مشوهة بالصحون اللاقطة وأجهزة التكييف.

في هذه العمارة كانت تسكن سميحة (لبنى عبد العزيز) الفتاة المراهقة مع والدها إبراهيم حشمت ووالدتها عزيزة حلمي، وفيها كانت تقف في البلكونة الواسعة يومياً انتظاراً لمرور حبيها صلاح (عبد الحليم حافظ) طالب الثانوية المغرم، فما أن تراه قادماً من الشارع المقابل حتى تلوح له وتهبط مسرعة لمقابلته.

وهذا يقودنا إلى حقيقة مفادها أن الترويج والتوثيق لأماكن تصوير الأفلام القديمة في الزمن الجميل، صار في الغرب من ضمن المشاريع السياحية التي تستقطب الكثيرين ممن يعشقون زيارة تلك الأماكن على الطبيعة بعد أن شاهدوها في الأفلام السينمائية، بدليل أن الأماكن التي صورت فيها أفلام جيمس بوند وسلسلة «هاري بوتر» مثلاً تحولت اليوم إلى مزار سياحي.

وقد شجعت الفكرة بعض طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة على أن يتخذوا منها مدخلاً لمشاريع التخرج، خصوصاً وأن المباني والأماكن التي ظهرت في الأفلام السينمائية المصرية في كل من القاهرة والإسكندرية كثيرة وأغلبها موجود إلى اليوم مع استثناءات قليلة، ومنها بوابات وقاعات وحديقة جامعة القاهرة التي صورت فيها مشاهد من فيلم «أيام وليالي» و«الباب المفتوح» وأفلام كثيرة أخرى، وشارع الأهرام بمصر الجديدة الذي جرى فيه تصوير فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، و«زقاق المدق» في شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي كان مركز تصوير فيلم «زقاق المدق».

و«جنينة الأسماك» التي جرى فيها تصوير العديد من مشاهد اللقاءات بين العشاق من أبطال الأفلام القديمة، و«نادي الجزيرة» بحي الزمالك القاهري الذي تأسس عام 1882 وكان مكاناً للقاءات بطلي فيلم «بين الأطلال» (فاتن حمامة وعماد حمدي)، والقناطر الخيرية التي صورت فيها مشاهد سينمائية كثيرة، وحدائق وشاطئ المنتزه بالإسكندرية التي شهدت تصوير أفلام «أبي فوق الشجرة» و«ليلة بكى فيها القمر» و«الأيدي الناعمة» مثلاً، وفندق ميرامار على شاطئ الشاطبي الذي بناه المعماري الإيطالي المصري «جياكومو أليسندرو» عام 1926 وصورت فيه وفي المقهى الواقع تحته مشاهد من فيلم «ميرامار»، علاوة على عمارة الفقي، وعمارة راقودة بشاطئ الشاطبي.

إلى ذلك هناك مدينة الفيوم بطبيعتها الريفية وسواقيها وبحيرتها الشهيرة (بحيرة قارون) والتي كانت مسرحاً لتصوير أكثر من 80 فيلماً من بينها على سبيل المثال «دعاء الكروان»، و«الحرام»، و«حسن ونعيمة»، و«موعد مع السعادة»، و«الأرض»، و«مع الذكريات» و«إلحقوني بالمأذون».



