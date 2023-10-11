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هزة بقوة 1.6 درجة في ساحل دبا الفجيرة دون تأثير على الدولة

10/11/2023 2:41:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر في دبا الفجيرة، الساعة 06:18 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 11/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة.

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