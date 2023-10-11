هزة بقوة 1.6 درجة في ساحل دبا الفجيرة دون تأثير على الدولة

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر في دبا الفجيرة، الساعة 06:18 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 11/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة.