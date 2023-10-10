من عيار 21 .. سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بأنواعها الإنجليزية والرشادية اليوم الثلاثاء عند 308 دينارًا لليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات ، و 270 دينارًا لليرة الرشادية بوزن 7 غرامات ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وأكد ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

واستقرت اسعار الذهب بالأردن اليوم ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم .

