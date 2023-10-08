التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعوة المجتمع الدولي للتحرك

MENAFN - Khaberni) في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، وخصوصًا الشعب الفلسطيني، يظل السؤال الأكبر مطروحًا: متى سيتحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات والتجاوزات المستمرة؟

فمنذ عقود، والشعب الفلسطيني يواجه التحديات والضغوط من قوى الاحتلال، حيث تمارس سلطات الاحتلال التجاوزات المستمرة بحق الأبرياء. ومن الواضح أن هذه التجاوزات أصبحت سببًا رئيسيًا في تفجر الأوضاع وإظهار مدى رفض الاحتلال للسلام والتوصل إلى حلول عادلة وشاملة.

ففي الوقت الذي نشهد فيه تصاعدًا في التطورات والتصعيد المستمر على الساحة الفلسطينية، يظل الصراع مستمرًا والممارسات العدوانية تتواصل. هذه الممارسات التي تُعد استفزازًا مستمرًا للشعب الفلسطيني، تتمثل في التوسع الاستيطاني والانتهاكات اليومية والاعتداءات على الأماكن المقدسة.

وفي ظل هذه الظروف، يُظهر الشعب الفلسطيني مدى صموده وتصاعد مقاومته، حيث يأتي كل ذلك كرد فعل طبيعي ومشروع للدفاع عن الحقوق المغتصبة وأرض المحتلة. هو شعب لا يُسلم بسهولة ولا يقبل بأي تنازلات تمس حقوقه المشروعة.

وعلى الصعيد الأوسع، يبدو أن الدعوات المستمرة للمجتمع الدولي تظل صرخة في الصحراء. فمن المؤسف أن نرى عدم تحرك المجتمع الدولي بالشكل المناسب لمواجهة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستعمارية. الضغط الدولي ضروري لوقف محاولات التغيير الديمغرافي في المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، نُقدر ونشيد بمواقف قيادتنا الهاشمية، التي تُعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل عربي. صوت الملك عبدالله الثاني يعد من الأصوات النادرة التي تُسمع عاليًا في المحافل الدولية، حيث يدعو إلى حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب العالم بالوقوف مع هذه القضية.

وفي الختام، وأمام كل هذه التحديات، يبقى التزامنا الثابت والدائم هو دعم الشعب الفلسطيني في معركته العادلة. وسنظل ندعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق والعدالة ووقف هذه التجاوزات اليومية.