كينيا تعتزم طلب قرض بمليار دولار من الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم الرئيس الكيني وليام روتو أن يطلب من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وخطة لإعادة هيكلة الديون، رغم انتقاده سابقا سلفه للاقتراض بكثافة من بكين، بحسب ما أعلن نائبه الجمعة.
وبحسب فرانس برس، تراكمت على كينيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا، قروض تتجاوز 10,1 تريليون شلن (68 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 67% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتضخّمت كلفة خدمة الديون، خاصة للصين، مع تدهور قيمة العملة الكينية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 148 شلن للدولار، وفق بيانات الخزانة.
وقال نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا إن روتو سيسافر إلى الصين ويطلب“المزيد من الوقت لسداد الديون” ومليار دولار لاستكمال مشاريع الطرق التي تأخرت بسبب نقص التمويل.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية“نحن حكومة مسؤولة، ولا يمكننا أن نقول إننا لن نسدّد الدين”.
وتابع“سيتحدث إليهم ويطلب منهم مليار دولار على الأقل لدفع مستحقات المقاولين”.
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