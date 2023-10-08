كينيا تعتزم طلب قرض بمليار دولار من الصين

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم الرئيس الكيني وليام روتو أن يطلب من الصين قرضا بقيمة مليار دولار وخطة لإعادة هيكلة الديون، رغم انتقاده سابقا سلفه للاقتراض بكثافة من بكين، بحسب ما أعلن نائبه الجمعة.

وبحسب فرانس برس، تراكمت على كينيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في شرق إفريقيا، قروض تتجاوز 10,1 تريليون شلن (68 مليار دولار)، وهو رقم يعادل 67% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتضخّمت كلفة خدمة الديون، خاصة للصين، مع تدهور قيمة العملة الكينية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 148 شلن للدولار، وفق بيانات الخزانة.

وقال نائب الرئيس ريغاتي غاتشاغوا إن روتو سيسافر إلى الصين ويطلب“المزيد من الوقت لسداد الديون” ومليار دولار لاستكمال مشاريع الطرق التي تأخرت بسبب نقص التمويل.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية“نحن حكومة مسؤولة، ولا يمكننا أن نقول إننا لن نسدّد الدين”.

وتابع“سيتحدث إليهم ويطلب منهم مليار دولار على الأقل لدفع مستحقات المقاولين”.

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