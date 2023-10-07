استنزاف صيد سمك الصافي وراء شحه من الأسواق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬صيادو‭ ‬وباعة‭ ‬الأسماك‭ ‬أن‭ ‬شح‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬صيد‭ ‬السمك‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬واصطياده‭ ‬بطريقه‭ ‬خاطئة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬وعدم‭ ‬توفره‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬من‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لحظر‭ ‬صيد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬التزاوج،‭ ‬منها‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬موضوع‭ ‬جيد‭ ‬ومفيد‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬لأنه‭ ‬سيحافظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬وهو‭ ‬مصدر‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويقول‭ ‬الصياد‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭: ‬‮»‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬الدراسة‭ ‬لحظر‭ ‬صيد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬التزاوج،‭ ‬منها‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬قرار‭ ‬ممتاز‭ ‬100 ‭%‬ ؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المخالفات‭ ‬من‭ ‬الصيادين‭ ‬الذين‭ ‬يصطادون‭ ‬الأسماك‭ ‬الصغيرة‭ ‬وذلك‭ ‬ما‭ ‬لاحظناه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬استنزاف‭ ‬كبير‭ ‬لصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا‭ ‬وباستخدام‭ ‬طرق‭ ‬خاطئة‭ ‬ومنها‭ ‬صيد‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬بحجم‭ ‬الإصبع‭ ‬وبيعها‭ ‬بمبالغ‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو‭ ‬ودينار‭ ‬للكيلو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬شحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬وبيعة‭ ‬بسعر‭ ‬مرتفع‭ ‬إذا‭ ‬توفر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬محمد‮«‬‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬مرتفعة‭

‬جدا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭

‬فقد‭ ‬تراوحت‭ ‬أسعار‭ ‬سمك‭

‬الصافي‭ ‬أمس‭

‬ما‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬دنانير‭ ‬و8‭ ‬دنانير‭ ‬والثلاجة‭

‬يتراوح‭ ‬سعرها‭ ‬بين‭ ‬270‭ ‬إلى‭ ‬290‭ ‬دينارا،‭ ‬نتيجة‭ ‬لشحه‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬وارتفاع‭ ‬تكلفة‭

‬الصيد‭ ‬مثل‭ ‬رواتب‭ ‬العمال‭ ‬ومصاريف‭ ‬دخول‭ ‬البحر‭.‬

بينما‭ ‬يقول‭ ‬الصياد‭ ‬عقيل‭ ‬علي‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الدراسة‭ ‬لحظر‭ ‬صيد‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬فترة‭ ‬معينة‭ ‬وخاصة‭ ‬فترة‭ ‬التزاوج‭ ‬ستحافظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬شهدت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬وارتفاع‭ ‬سعره‭ ‬بعد‭ ‬شح‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬نتيجة‭ ‬استنزاف‭ ‬السمك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬والدفان‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬مضت‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬كشف‭ ‬مسؤولو‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬دراسة‭ ‬لحظر‭ ‬صيد‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬السمك‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬التزاوج،‭ ‬منها‭ ‬سمك‭ ‬الصافي؛‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تضاؤل‭ ‬المخزون‭ ‬وارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬التجاوزات‭ ‬الخاطئة‭ .‬وأشار‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬شهرين‭ ‬لضمان‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي‭ ‬لهذه‭ ‬الأنواع‭.‬