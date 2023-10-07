هل يجب أن نقلق من انتشار حشرة بقّ الفراش؟

MENAFN - Alghad Newspaper) BBC



Getty Images

خلال الأسابيع الأخيرة، باتت فرنسا تواجه مشكلة صحية عامة، حيث رصد العديد من مرتادي الأماكن العامة في باريس انتشار حشرة بقّ الفراش في القطارات ودور السينما والمدارس وغيرها.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية إحصائية تُشير إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون منزل في فرنسا غزته حشرات بقّ الفراش.

وقالت بلدية باريس إن هذا الانتشار الكثيف للبقّ يدعو للقلق، كما طالبت الحكومة بوضع خطة عمل لمكافحته، خاصة وأن البلاد مقبلة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية العام القادم.

لم يقف القلق عند الحدود الفرنسية بل تعداه إلى بعض دول الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، حيث أعلنت كل من تونس والمغرب والجزائر تفعيل نظام اليقظة الصحية كإجراء استباقي لمحاربة أي انتشار محتمل لبقّ الفراش.

فيما يلي نظرة أعمق على هذه المشكلة الصحية:

ما هو بقّ الفراش؟

بقّ الفراش هو حشرة بلا أجنحة من فصيلة الطفيليات، ولونها بني مائل للإحمرار.

والمعروف عنها أنها تحب الظلام وتنشط ليلا؛ لتتغذى على دم الإنسان والحيوانات عبر لدغها. كما يناسبها العيش في بيئة دافئة ورطبة، ولذلك يعتقد خبراء أن الطقس الحار الذي شهدته فرنسا قد يكون من أحد عوامل عودة بقّ الفراش للظهور من جديد .

وهذه الحشرة الصغيرة التي يعادل حجمها حجم بذرة التفاح، يتراوح طولها بين 4 إلى 7 مليمترات، وتتغلغل في ثنايا وزوايا الأسِرَّة والمراتب والأثاث والملابس بكل سهولة.



تأهُّب في المغرب لمواجهة غزو محتمل لبقّ الفراش

حشرات بق الفراش "تطور مقاومتها" للمبيدات كيف تتصدى السلطات في فرنسا لغزو بق الفراش للعاصمة باريس؟

ويعد البقّ آفة منزلية مزعجة يصعب القضاء عليها، إذ يكفي وجود أنثى واحدة من البقّ في المنزل لتكوين بؤرة لانتشاره بأعداد كبيرة، فأنثى منه قادرة على وضع ما بين بيضة واحدة وخمس بيضات يوميا، ويمكن أن تضع ما يصل إلى 500 بيضة خلال دورة حياتها، ما يعني أن لديها قدرة كبيرة على التكاثر.

وتوجد أدلة عدة عبر التاريخ تبرهن على وجود البقّ منذ زمن، منها نصوص قديمة تعود إلى زمن أرسطو. وظل انتشار البقّ أمرا شائعا حتى اكتشاف مادة الـ DDT المبيدة للحشرات التي ساعدت في السيطرة عليه بشكل فعال وبتكلفة بسيطة.

إذا لماذا لا يزال البق منتشرا رغم وجود مبيدات حشرية فعالة؟

الجواب بكل بساطة: سرعة الانتشار.

كيف ينتشر بقّ الفراش؟

تمتاز هذه الحشرة بسرعة وسهولة انتشارها، ويقول طبيب الأمراض الوبائية هادي مراد في حديثه لبي بي سي إن السبب الرئيس وراء انتشارها هو الملامسة :" يعيش بقّ الفراش في الأشياء المصنوعة من الأقمشة والصوف والإسفنج، كالملابس والأمتعة الشخصية والأثاث المستعمل، لذلك فإن أي ملامسة لمكان مصاب تعني انتقال العدوى".

ويؤكد الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية والاستشاري في علم الأمراض الوبائية دفع الله علم الهدى في حديثه لبي بي سي أن بقّ الفراش يمكن أن ينتشر في جميع البيئات سواء النظيفة أو المتسخة، ويقدم علم الهدى مثالا على ذلك :" قد تحرص على نظافة منزلك وهندامك بشكل دائم، لكن استخدام إحدى وسائل النقل العام في الأماكن الموبوءة يمكن أن يعرض منزلك لهذه الآفة".

كما أن الكثافة السكانية المرتفعة تزيد من فرص انتشاره بحسب علم الهدى.

هل يمكن أن ينتقل البقّ من دولة إلى أخرى؟

التنقل المستمر للأشخاص والبضائع بين الدول يعد سببا رئيسا لانتشار هذه الآفة.

يقول طبيب اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة اسلام عنان لبي بي سي إن بقّ الفراش يستطيع البقاء على قيد الحياة وبدون الحاجة إلى الطعام لأيام وأسابيع، لذلك فإن رحلة سفر طويلة بين الدول قد لا تشكل عائقا أمامه.

ويضيف طبيب اقتصاديات الصحة :" قد يؤثر انتقال البقّ بين الدول بشكل سلبي على السياحة والتجارة، إذ أعلنت بعض الفنادق سابقا إفلاسها جراء هذه الحشرة".

مخاوف مبررة

إذا كنت ممن يقلقون عند مشاهدة الكم الهائل من فيديوهات بقّ الفراش المتنشرة في الآونة الأخيرة، فإليك الخبر الجيد، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية والفرنسية، فإن حشرة بقّ الفراش لا تنقل الأمراض أو تنشرها.

كما أنها ليست بآفة صحية عالمية خطرة، ولا تعد وباء مثل كورونا وفقا لمختصين.

تزايد الطلب في فرنسا على شراء المبيدات الحشرية بعد موجة انتشار بقّ الفراش





Reuters

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض مخاوف الإصابة بالبقّ مبررة إلى حد ما، يقول طبيب الأمراض الوبائية هادي مراد :" إن الصعوبة تكمن في مكافحة هذه الحشرة، التي طورت من مقاومتها لكثير من المبيدات الحشرية".

ويرى الخبير السابق في منظمة الصحة العالمية والاستشاري في علم الأمراض الوبائية دفع الله علم الهدى، أنه يقع على عاتق المختصين توعية الجمهور بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إجراءات السلامة العامة لتجنب الإصابة.



احرص دائما على نظافة وفحص كل زوايا وشقوق الأسِرَّة والمراتب في منزلك، واستخدم المكنسة الكهربائية لشفطها.



تفقد نظافة ملابسك وأغراض الشخصية، ففضلات بقّ الفراش تعلق على الأقمشة وتترك بقعا بنية اللون، وفي حالات تكون ذات رائحة كريهة. ينصح بغسل أغطية الفراش والملابس على درجة حرارة 60 مئوية أو أكثر.

كيف تتجنب بقّ الفراش؟

وفي حال سفرك:



تفقد نظافة الفندق أو مكان الإقامة، وفي حال وجدت بقا غادر على الفور.

اختر حقيبة محكمة الإغلاق مصنوعة من البلاستيك وليس القماش، فالبقّ لا يستطيع الالتصاق به.

ضع نوعا من المبيدات الحشرية غير الضارة بين ملابسك وداخل أمتعتك الشخصية.

ما هي أعراض الإصابة بلدغة بقّ الفراش؟

عادة ما يقوم بقّ الفراش بلدغ الجسم أثناء فترة النوم، وتعد المناطق المكشوفة من الجلد الأكثر عرضة، وفي الحالات البسيطة فإن اللدغة تترك بقعا وردية اللون، وتؤدي إلى حكة شديدة.

وفي الحالات المتقدمة يكون البقّ قادرا على التسبب في مشاكل كبيرة؛ ومن ذلك طفح جلدي شديد.

ينصح الأطباء بعدم حك أو هرش الجلد المصاب حتى لا يزيد الوضع سوءا





Getty Images

وعن طرق العلاج يقول الاستشاري في علم الأمراض الوبائية دفع الله علم الهدى :" في الحالات البسيطة فإن مضادات الحساسية من حبوب ومراهم موضعية تفي بالشفاء، أما في الحالات المتقدمة قد نعطي المريض أدوية مساعدة على النوم".

وينصح علم الهدى عند التعرض للدغة البقّ بالاغتسال وعدم حك الجلد حتى لا يزيد الوضع سوءا.

خرافات متداولة

بعض الخرافات والحقائق بحسب وكالة حماية البيئة الأمريكية:

الخرافة: لا يمكنك رؤية بقّ الفراش.

الحقيقة: يمكنك رؤية بقّ الفراش وبيضه بالعين المجردة.

الخرافة: يعيش في الأماكن القذرة.

الحقيقة: بق الفراش لا ينجذب إلى القذارة والأوساخ، وإنما ينجذب إلى الدفء والدم وثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن الكثير من الفوضى تزيد من فرص اختبائه.

الخرافة: ينقل الأمراض.

الحقيقة: لم تكن هناك حالات أو دراسات تشير إلى أن بق الفراش ينقل الأمراض بين البشر.

الخرافة: لن يخرج بقّ الفراش إذا كانت الغرفة مضاءة بشكل ساطع.

الحقيقة: صحيح أن بقّ الفراش يفضل الظلام، لكن إبقاء الأنوار مضاءة في الليل لن يمنع هذه الحشرات من لدغك.