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شائعة وفاة الفنان السوري دريد لحام تثير جدلا واسعا

10/7/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترددت بعض الأنباء، خلال الساعات القليلة الماضية، حول وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام. وقد لاقى الخبر، انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


لكن، تبين، لاحقًا، أن هذه الأنباء المتداولة لم تكن إلا مجرد شائعات، حيث نفى الخبر عدداً كبيرًا من الكتاب والإعلاميين السوريين، الذين تربطهم علاقة قوية بدريدلحام.

أثارت هذه الشائعات قلق محبي الفنان السوري الكبير وجمهوره العريض في الوطن العربي، وأثارت الاستياء الشديد أيضًا من مروجي هذه الشائعات.

ليالينا

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