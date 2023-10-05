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الحميضي 85% قفزة في برامج وأنشطة مركز حمد الصقر إلى 54 برنامجا

10/5/2023 2:00:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثالث لعام 2023 وذلك يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 بمقر الغرفة، حيث ناقش عددا من المواضيع الهامة تضمنت ما تم انجازه خلال الربع الثالث من الخطة التشغيلية لعام 2023، ومنح غرفة تجارة وصناعة الكويت الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2023.
وقد استهل رئيس مجلس الأمناء، عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء، واستعرض المجلس انجازات المركز خلال الربع الثالث لعام 2023 حيث أنجز إلى نهاية الربع الثالث لعام 2023 أربعة وخمسين (54) برنامجا ونشاطا بزيادة 85% عن عدد البرامج لنفس الفترة من عام 2022 وبمشاركة 931 شخصا بزيادة 85% أيضا عن 2022 لنفس الفترة. وقد أشاد الأعضاء بتلك الانجازات الفارقة بشكل ملحوظ عن نظيراتها من السنوات السابقة.
والجدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير أنجز ولأول مرة برنامجا رائدا ومتميزا بعنوان «مشروع تدريب وتأهيل حديثي التعيين» لمدة 3 أسابيع متتالية من 3 - 20 سبتمبر 2023 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد اشتمل المشروع على ثلاث مراحل أساسية في كل مرحلة مجموعة برامج متنوعة ومتخصصة تم فيها تدريب المشاركين على 12 مهارة أساسية تم تقديمها من خلال 10 برامج، وهى مهارات التواصل الاحترافي وأخلاقيات العمل مع نبذة عن حقوق وواجبات العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي والمهارات الأساسية للتسويق والمبيعات وطرق الإبداع بتحليل وحل المشاكل مع كيفية إدارة علاقات العملاء والتوعية بالأمن السيبراني وكذلك المحاسبة لغير المحاسبين مع أسس كتابة التقارير الإدارية وكيفية رفع الكفاءة الوظيفية في بيئة العمل مع أفضل المهارات بالابتكار والتفكير الإبداعي. وقد تم خلال البرنامج الاطلاع واستعراض التجارب العملية في سوق العمل الكويتي وكيفية عمل المتدربين معا كفريق لإيجاد الحلول لبعض التمارين الفعلية من أرض الواقع. كما تضمن البرنامج عرضا لما يتم العمل به في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الحكومية وكيفية نهج العمل فيما بينهما.
كما استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص بعثات الماجستير لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ان مبعوثي الغرفة لعام 2022 وعددهم 10 مبعوثين قد تم تخرج 9 منهم والعاشر في شهر ديسمبر 2023. وقد أعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم بتخرجهم وتمنوا لهم التوفيق بحياتهم العملية والمهنية بالقطاع الخاص أو العام. أما بخصوص مبعوثي الغرفة لعام 2023 فقد انتظموا بجامعاتهم. وتجدر الإشارة الى أن التخصصات التي تم الابتعاث إليها هي: الذكاء الاصطناعي وإدارة سلاسل الامداد وريادة الأعمال. وقد تمنى لهم المجلس التوفيق والنجاح في دراستهم وتحصيلهم العلمي.
كما استعرض مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير قرارات لجنة بعثات الماجستير لغرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تم إقرارها باجتماع اللجنة يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023. وقد تمت الموافقة على التخصصات التي سوف يتم الاعلان عنها لبعثات 2024 هي: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، ادارة سلاسل الامداد، العلوم الاكتوارية، التجارة الالكترونية، ادارة المخاطر، الالتزام والصحة والسلامة المهنية.
وفي الختام، أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتتطلع دائما الى مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بتقديم البرامج النوعية الرائدة ذات القيمة المضافة والعائد المؤسسي الكبير والمردود المهني والفني العاليين والتي تساهم مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي.

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