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اتفاقية لدعم طلبة جامعة العقبة للعلوم الطبية غير المقتدرين ماديا

10/4/2023 4:31:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم وجامعة العقبة للعلوم الطبية مذكرة تعاون بهدف دعم طلبة الجامعة المتفوقين دراسيا غير المقتدرين ماديا وفق الآلية والمعايير المعتمدة في الجمعية، لتمكينهم من متابعة ومواصلة دراستهم الجامعية.
وتناولت المذكرة التي وقعها رئيس اللجنة الإدارية لفرع الصندوق في العقبة عماد عمرو ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حياصات دعم طلبة الجامعة من خلال تقديم الصندوق منح دراسية كاملة وجزئية لمجموعة من الطلبة، وتقدم الجامعة خصومات إضافية لطلبة تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.
وقدم عمرو إيجازاً عن صندوق حياة للتعليم ومسيرته في محافظة العقبة والشريحة المستفيدة منه، وكيفية التقدم للاستفادة منه وطرق تمويله، مبينا أن الصندوق افتتح فرعه في العقبة في بدايات العام 2022 لتوسيع شريحة المستفيدين من محافظات الجنوب وتسهيل وصولهم لخدمات الصندوق المختلفة، مؤكداً أن هذا التعاون مع جامعة العقبة للعلوم الطبية جاء لمواءمة أهدافها مع أهداف الصندوق في مشروع مستقبل طبيبب الذي أطلقه الصندوق أيماناً منه بضرورة تكافؤ الفرص بين أبناء المجمتع الواحد ورغبة في اعطاء المحتاجين حقهم في التعليم، والذي استفاد منه 219 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن ما يميز هذا التعاون هو الدعم المشترك للشباب الأردني على مقاعد الدراسة في الجامعات.
من جهته بين الدكتور أحمد حياصات بأن هذا العمل هو إنساني يخدم طلب العلم والمعرفة ويساهم في توفير كوادر طبية أردنية مهيئة في جنوب الأردن، مؤكدا ان الشراكة مع الصندوق هي حقيقية ومثمرة وتترجم الأهداف السامية التي تسعى لها الجامعة، مشيداً بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات بالمملكة لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات وتمكينهم في أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.
يذكر بأن جامعة العقبة للعلوم الطبية انطلقت في تشرين الأول 2022، مدينة العقبة، الأردن. وهي جامعة طبية بحثية مكرسة للتعليم والبحث العلمي، ومنفتحة على المجتمعات المحلية والعالمية. وهي الجامعة الطبية الخاصة الوحيدة في جنوب الاردن والتي تضم كليتان فقط هما كلية الطب وكلية طب الأسنان. وستفتتح مستشفى جامعة العقبة للعلوم الطبية كصرح طبي متطور يخدم كل من الطلاب الجامعيين في كلية الطب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث من خلال المشاركة في الممارسات الطبية عالية الجودة الموجهة في المقام الأول نحو مصلحة مرضانا.
والجدير بالذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم من الجمعيات المتخصصة بدعم التعليم الجامعي والمهني والتي تأسست عام 2009 وتتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات التي تقدم له ويستفيد من مبادراته ومشاريعه الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة في الأردن، وقدمت حتى نهاية شهر 7 من عام 2023 دعمًا يزيد على 8 مليون و191 ألف دولار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات، و51909 ساعة خدمة مجتمعيّة عامة.

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