الملكية الأردنية قادرة على اجتياز المرحلة والانطلاق نحو مستقبل أفضل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجتماعها غير العادي يوم الثلاثاء 3/10/2023 بواسطة تقنية الاتصال المرئي الالكتروني، برئاسة المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء المجلس ومندوب مراقب عام الشركات وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ومدققو الحسابات (ارنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.وقررت الهيئة العامة للملكية الأردنية خلال الاجتماع تخفيض رأس مال الشركة من 324,610,470 سهم/دينار إلى 123,627,470 سهم/ دينار وذلك عن طريق إطفاء مبلغ 200.983 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 385.157 مليون دينار وإطفاء قيمة الاحتياطي الإجباري البالغ 14.808 مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة، لتصبح قيمتها بعد الإطفاء 184,174كما قررت في هذا الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 240,000,000 سهم/دينار؛ ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به 363,627,470 سهم/دينار، وذلك من خلال تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة 70,000,000 سهم/دينار للحكومة الأردنية من خلال شركة إدارة الاستثمارات الحكومية من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في 2022/12/31.



وستغطي الملكية الأردنية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمته 170,000,000 سهم/دينار من خلال تملك شركة الملكية الأردنية %90من رأس مال شركة المطارات الأردنية وتسديد قيمتهم من خلال رفع رأس مال شركة الملكية الاردنية وإصدار أسهم جديدة بقيمة 170,000,000 سهم/دينار لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة أكد في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع المكانة التي تتمتع بها الملكية الأردنية، مشيراً ان الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة والتي بدأت بتنفيذها ساهمت بشكل كبير في تمكين الملكية الأردنية من الاستمرار بأداء دورها كناقل وطني للمملكة، وترويج الأردن كوجهة سياحية وجعل عمان محطة رئيسية في المنطقة وتعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية بقدر الإمكانات المتاحة أمامها.

وقال ان الملكية الأردنية تسعى بكل إمكاناتها المتاحة إلى جانب الجهود المتواصلة للحكومة في سعي حثيث في هذه المرحلة لدعم مسيرها، وإيجادِ الحلولِ للخروجِ مِنَ الأزمةِ وآثارِها والخسائرِ الماليةِ التي سبَّبَتْها جائحةُ كورونا؛ حيثُ سجَّلتْ الشركةُ خلالَ عاميّْ 2020 و 2021 خسائرَ صافيةً بلغتْ حوالي 235 مليونَ دينار، عدا ما سجَّلتْهُ الشركةُ منْ خسائرَ خلالَ الربعِ الأولِ منْ عام 2022 بسببِ انتشارِ فيروسْ أميكرونْ، ومنْ ثُمَّ الأزمةِ الأوكرانيةِ والروسيةِ، والتي أدتْ إلى ارتفاعِ أسعارِ الوقودِ في الأسواقِ العالمية؛ حيثُ ارتفعَتْ أسعارُ الوقودِ خلالَ العامِ 2022 بنسبةِ 69%، تكبّدَتْ معها الشركةُ فروقاتٍ في الأسعارِ كانتْ سبباً رئيسياً في خسارتِها؛ حيثُ تجاوزتْ معها الخسائرُ المتراكمةُ 100% منْ رأسِ مالِ الشركة.

وعلى الرغمِ منْ ذلك، لم تقمْ الشركةُ بشطبِ كاملِ رأسِ المال، واكتفتْ بشطبِ 62% منْ رأسِ المال، بهدفِ الوصولِ إلى نسبةٍ مقبولةٍ منَ الخسائرِ المتراكمةِ إلى رأسِ المال، مشيراً ان الملكية الأردنية اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لإطفاء الخسائر ورفع رأس مال الشركة.

الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أوضح إن تفهم الحكومة لأهمية الناقل الوطني للأردن والتي تتمتع بقيمة رمزية مهمة للدولة فضلاً عن الدور الإستراتيجي الرائد الذي تقوم به الشركة في ربط الأردن بالعالم، كلها أسباب تقف وراء قرار الحكومة بإعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة لدعمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، لافتًا أن الاستراتيجية الجديدة وضعت الملكية الأردنية في مسارها الصحيح، وهي قادرة على اجتياز المرحلة والانطلاق نحو مستقبل أفضل.



وأضاف أنَّ عمليةَ إعادةِ هيكلةِ رأسِ مالِ الملكيةِ الأردنيةِ سيساعدُها على المضي قُدماً في عمليةِ تحديثِ أسطولِ الطائراتِ في ضوءِ خطتِها لتوسيعِ شبكةِ خطوطِها ورفعِ حجمِ الأسطولِ إلى حوالي 41 طائرةً؛ حيثُ تمَّ التعاقدُ على إدخالِ طائراتٍ جديدةٍ منْ طرازِ إيرباص A320neo للمسافاتِ متوسطةِ المدى في الشرقِ الأوسط، والخليجِ العربي، وأفريقيا، وأوروبا، وطائراتٍ جديدةٍ من طرازِ إمبراير E2 لخدمةِ خطوطِ الشركةِ القصيرة؛ حيثُ ستنضمُّ أولُ طائرتينِ منْ طرازِ إمبراير إلى الأسطولِ في منتصفِ شهرِ كانونَ الأول 2023، فيما ستَستكملُ الملكيةُ الأردنيةُ عمليةَ تحديثِ الأسطولِ بالكاملْ مع بدايةِ عام 2026.

وأشار المجالي أن الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن تواصل بشكل مستمر تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية وترويجه كوجهة سياحية مع الجهات المعنية من خلال عروض السفر والخدمات المتكاملة التي تقدمها للسياح من مختلف أنحاء العالم.