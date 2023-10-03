Wednesday, 04 October 2023 08:28 GMT

مطعوم الحصبة: مناورات حكومية لإلزاميته بنعومة

10/3/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






برغم تأكيد وزير الصحة د. فراس الهواري، من أن حملة التطعيم للحصبة والحصبة الألمانية غير إلزامية، لكن تصريحات حكومية عقب مؤتمر صحفي عقده بمشاركة وزيري الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين والتربية والتعليم د. عزمي محافظة، ومختصين، بينت أن هناك توجها رسميا بإلزامية المطاعيم، فضلا عن فتاوى قانونية تفضي إلى أن قانون الصحة العامة، ألزم وزارة الصحة بإعطاء المطاعيم للأطفال من دون إجازة أولياء أمورهم.
واعتبرت فتوى قانونية، صدرت عن رئيسة ديوان التشريع السابقة فداء الحمود، بأن قانون الصحة العامة، أولى بالتطبيق من قانون حقوق الطفل في المادة (11) منه، والتي تشترط لإعطاء الطفل المطاعيم، إجازة من ولي الأمر.
غير أن بنود الخطة الوطنية للتطعيم التي حصلت "الغد" على نسخة منها، تؤكد صراحة، على أن الوزارة ماضية في حملتها، وتحديد أرقام المستفيدين وأماكن سكناهم، فضلا عن مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الأحداث ورياض الأطفال والمدارس، والمناطق التي تشمل سكانا متنقلين.
وكانت الحكومة أكدت، أن المطاعيم واللقاحات المدرجة على البرنامج الوطني للتطعيم، ومن ضمنها الحصبة "إلزامية"، ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، استنادا على قانون الصحة الواجب التطبيق، استنادا على المادة (4) من قانون حقوق الطفل.
ووفقا للمبيضين، "لا توجد مناورة في موضوع صحة الأبناء"، في الرد على ما إذا كان المطعوم إجباريا لطلبة المدارس، مضيفا أن قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية، والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا، لمكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطرة والمميتة، ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانوني حقوق الطفل والصحة العامة، فإن قانون الصحة هو الواجب التطبيق، استنادا على المادة (4) من قانون حقوق الطفل.
وبين المبيضين، أن المطاعيم واللقاحات المدرجة على البرنامج الوطني، ومن ضمنها الحصبة، إلزامية، ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، مضيفا "نحن نحب أن يكون المواطن مسؤولا وشريكا، ولا أتصور أن هناك ولي أمر يوقع على شهادة أو على ورقة ترفض المطعوم".
الحمود قالت لـ"الغد"، إن هناك جملة مبادئ تفسيرية قانونية تمنح الأولوية لقانون الصحة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته في التطبيق، على قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، في مسألة إعطاء "مطعوم الحصبة" للأطفال واليافعين من عمر عام واحدة إلى 18 عاما، منها ما هو مرتبط بمقاصد التشريع.
وأوضحت الحمود، أن ما ورد في نصوص قانون الصحة بشأن "التطعيم"، ورد أيضا على سبيل "التخصيص" في المادة (28) من القانون، وبنص واضح ومباشر، بخاصة في الفقرة (ب) التي تفيد بأنه إذا اقتضت "ظروف الصحة العامة" وفي حالات خاصة، للوزير أن يقرر إعطاء المطاعيم اللازمة للأشخاص من مختلف الشرائح العمرية، وله أن يقرر إعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة.
وبينت، أن مقاصد المشرع جاءت مباشرة وواضحة، بخلاف ما ورد في المادة (11/ ب) من قانون حقوق الطفل، والتي لم يرد فيها إشارة صريحة الى موضوع المطاعيم، ونصت على أن "تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه".
وقالت الحمود، إنه لو أراد المشرع صرف الحكم الوارد فيها للمطاعيم، لأشار الى ذلك صراحة، في ضوء وجود نص صريح في قانون الصحة حول المطاعيم، مبينة أيضا أن مسؤولية العلاج والصحة، تقع على عاتق الدولة في جميع الأحوال، ما يقتضي توفير الاجراءات الوقائية من الامراض، بما فيها إعطاء المطاعيم .
وطلبت الوزارة من منظمات اممية ودولية، تقديم الدعم اللوجستي ومساندة جهود الوزارة لانجاح الحملة الوطنية للتطعيم وتحقيق اهدافها.
وأشارت الوزارة في كتاب وجهته الى منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشمول الأطفال في مراكز الأحداث والمساجين في مراكز الإصلاح و(الاونروا) والشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية ومنظمة الهجرة الدولية، الى انه ونظرا لتسجيل عدد من حالات الاصابة بالحصبة في الآونة الأخيرة، تتجه الوزارة لتكثيف عمليات التطعيم للفئات ذات الاختطار العالي، ومتابعة المتخلفين عن تلقي المطعوم حسب البرنامج الوطني للتطعيم.
ووفقا لخطة الوزارة، فإن العدد الكلي المتوقع للفئات المستهدفة، لتكثيف الحملة ومتابعة المتخلفين والفئات ذات الاختطار العالي من عمر واحد و60 يوما حتى 15 عاما في المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يصل الى 150 الفا، وسيجري تطعيمهم ومتابعتهم حسب البروتوكول المعتمد للمتخلفين عن التطعيم في البرنامج الوطني، باستثناء المرحلة الخامسة.
ووفقا للكميات المطلوب تمويلها من المنظمات الاممية، أكدت كشوفات الوزارة انها تصل الى: 150 الف جرعة للمطعوم الثلاثي الفيروسي (ام ام ار) و100 الف جرعة من المطعوم السداسي (هيكسا)، و7500 جرعة من شلل الاطفال المقتول و10 آلاف من فيتامين (أ) بجرعة 100 الف وحدة وفيتامين (أ) 50 الف بـ200 الف وحدة.
واشارت الخطة، الى انها بنيت بناء على مراجعة الخطط الوطنية لدول اخرى عند حدوث الاصابة، وتحليل البيانات ذات الصلة بالتفشي، بما في ذلك المعلومات حول المصابين والحالة التطعيمية الخاصة بهم، والحصول على بيانات متعلقة بالسكان المتنقلين، وكان مصدرها منظمة الهجرة في دراسة اجريت في نيسان (ابريل) العام الماضي.
ولفتت الى مخاطبة المديريات بالوزارة، لمخاطبة المراكز الصحية كافة، لتحديد الأشخاص غير مكتملي التطعيم في كل مركز صحي، إذ نوقشت الخطة مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، ليصار للاجتماع بالمنظمات الأممية والمؤسسات الدولية.
وحول مراحل الخطة والمطاعيم المستخدمة فيها، كشفت المعلومات انه وفي المرحلة الأولى تحدد هذه الفئات، استنادا على دراسة منظمة الهجرة، وبلغ عددهم 1146 تجمعا بإجمالي 61793 شخصا، وعدد الوحدات السكنية (خيم، كرفانات، منازل متنقلة) 9912.
وأشارت ملامح الخطة، الى ان اللقاحات المستعملة، هي: لقاح الحصبة من عمر 6 أشهر لغاية العام، ولقاح "ام ام ار" من عمر عام ولجميع الفئات العمرية، واللقاح السداسي من عمر واحد و60 يوما لغاية عمر 5 أعوام، وعدد الفئة المستهدفة للمطعوم السداسي 10 آلاف شخص، بالإضافة الى جرعات فيتامين وفقا للمعايير الدولية.
اما المرحلة الثانية، فكشفت الخطة بانها تستهدف الاطفال الموجودين في سن الاحداث اقل من 18 عاما، وعددهم لا يتجاوز الـ15 الفا، وسيعطون مطعوم "ام ام ار" مع دراسة امكانية اعطائهم مطعوم الكبد الوبائي (ب).
اما المرحلة الثالثة، فتشمل المساجين الموجودين في مراكز الاصلاح، وسيعطون مطعوم "ام ام ار" مع إمكانية إعطائهم مطعوم الكبد الوبائي (ب)، بينما تنتظر الوزارة، التغذية الراجعة في المرحلة الرابعة من غير مكتملي التطعيم وتوزيعاتهم واعدادهم وارقام هواتف ذويهم، ليفرزوا ويصنفوا حسب البرنامج الوطني.
وفي المرحلة الخامسة، مع بداية العام الدراسي الجديد، سيعطون المطاعيم لطلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية، بعد مراجعة بطاقات التطعيم، بحيث سيستكمل الاطفال في رياض الأطفال والحضانات ما فاتهم من مطاعيم، بالإضافة إلى جرعة "ام ام ار"، كما سيعطى طلاب المدارس جرعة "ام ام ار"، ومراجعة بطاقات التطعيم.
وأشارت الخطة الى أنه يتوافر لدى قسم إدارة المخزون والأمصال والمطاعيم بالوزارة 59142 جرعة من لقاح الحصبة المفردة، و144700 جرعة من لقاح "ام ام ار" المفردة و528000 جرعة من اللقاح السداسي "هيكسا".
وبشان الموارد البشرية، ستجري الاستعانة بالكوادر الطبية التي تعمل في المنشآت الصحية من مراكز صحية ومستشفيات، بحيث لا يؤثر ذلك على سير العمل الروتيني، كما ستجري الاستعانة بالمتطوعين عبر إدخال البيانات، والمشاركة في حملة التوعية من الجمعية الملكية للتوعية، إذ سيجري تطعيم الكوادر المشاركة بالحملة بمطعوم الحصبة، وتدريبهم على فاعليات وأعمال الحملة الوطنية.
ويجري حاليا تشكيل لجنة مشتركة من: الوزارة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة، لمتابعة سير الحملة وإنجازاتها، وما تحقق منها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الداعمة لتقديم الدعم اللوجستي من المركبات، وعددها 50، بالإضافة إلى ما ستوفره الوزارة للإشراف ومتابعة سير الحملة، إذ قسمت المرحلة الأولى إلى 3 أشهر.

MENAFN03102023000072011014ID1107183989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث