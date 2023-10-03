شاهد كاميرا سرية لمسافر بريطاني ترصد وتكشف ما يحدث لـ حقيبة السفر أثناء الشحن

وعلى الجانب الآخر، انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، استخدامه كاميرا باللون الأبيض بعيدًا عن لون الحقيبة؛ مما جعلها ظاهرة للعاملين في المطار؛ وبالتالي لم يأخذ كل اللقطات كما خطط لذلك، ونصحه البعض باختيار كاميرا نفس لون الحقيبة في المرة القادمة.

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