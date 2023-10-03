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شاهد كاميرا سرية لمسافر بريطاني ترصد وتكشف ما يحدث لـ حقيبة السفر أثناء الشحن

10/3/2023 5:24:41 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر الرحالة البريطاني“كاز سوير” الذي يتابعه ملايين الأشخاص عبر قناته على اليوتيوب، وضع كاميرا مخفية في حقيبته في مطار دنفر الدولي، وقام بتشغيل الكاميرا لتصوير ما يحدث للأمتعة؛ ولكن النتائج لم تكن مبشرة، ووصلت الأمتعة والكاميرا لا تزال في مكانها ويبدو أنها لم تُمَس.
وعبّر“كاز” عن خيبته بعد مراجعة اللقطات؛ حيث ظهرت إدارة أمن المطار وهم يغلقون الكاميرا عند اكتشافها؛ ولكن لحسن الحظ لم يتم مصادرة الكاميرا؛ ليتمكن من نشر اللقطات التي حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب، وأكثر من 14 مليون مشاهدة.


وعلى الجانب الآخر، انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، استخدامه كاميرا باللون الأبيض بعيدًا عن لون الحقيبة؛ مما جعلها ظاهرة للعاملين في المطار؛ وبالتالي لم يأخذ كل اللقطات كما خطط لذلك، ونصحه البعض باختيار كاميرا نفس لون الحقيبة في المرة القادمة.

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