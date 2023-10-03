لجنة المالية والاستثمار في غرفة التجارة تلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC

MENAFN - Al-Anbaa) عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة السيدة وفاء أحمد القطامي - رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.والتقت اللجنة خلال الاجتماع بوفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة هيلا شيخ روحو نائب الرئيس الاقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان والوفد المرافق لها.وتأتي زيارة وفد مؤسسة (IFC) العضو في مجموعة البنك الدولي إلى الكويت بهدف استكشاف الفرص للشركات الكويتية في الأسواق الناشئة لدعم أجندة تنمية القطاع الخاص، وحشد التمويل من الجهات الراعية لدعم احتياجات الاستثمار في الأسواق الناشئة وإيجاد الحلول للحد من مخاطر الاستثمار المؤثرة، والتعرف على مجالات التعاون المحتمل بين الكويت ومؤسسة التمويل الدولية بما في ذلك دعم اجندة التنويع الوطنية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم المبادرات الخضراء.

والجدير بالذكر ان مؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية دولية تعمل في أكثر من 100 دولة، تركز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث قامت المؤسسة في عام 2022 بتقديم مبلغ قياسي قدره 33 مليار دولار لدعم الشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية مستفيدة من قوة القطاع الخاص لتعزيز الرخاء المشترك.