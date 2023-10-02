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بعد فقدانهم بإعصار درنة.. مها المصري تنعى ابن شقيقتها وزوجته وأولاده الخمسة

10/2/2023 2:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد النداء الذي أطلقته الممثلة السورية مها المصري، في 15 أيلول الماضي، للمساعدة في البحث عن ابن شقيقتها وعائلته المفقودين في درنة الليبية جرّاء الفيضانات القاتلة، خرجت المصري صباح اليوم لتُعلن الخبر الحزين إلى جمهورها في العالم العربي، ناعية أفراد العائلة بألم كبير.
وكتبت المصري عبر حسابها في "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء".

وأضافت: "ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة... الله يرحمكم يا حبايب قلبي، ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة".

وتوجّهت إلى شقيقتها بالقول: "الله يصبّر قلبك يا حبيبتي، أنتِ وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة... الله يبرّد قلبك، وينزل عليك السكينة والرضا بقضاء الله... مصابنا واحد يا حبيبتي، ونحتسبهم من الشهداء".



وشكرت المصري كلّ مَن ساندها مِن الزملاء ومَن وقف إلى جانبهم في ليبيا، راجية ألّا يُصاب أحد بمكروه. -وكالات

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