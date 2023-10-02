العبدلي يستقبل ما يزيد على 40 ألف زائر ضمن سيرك فونتانا المائي المتنقل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل العبدلي، الملاذ الحضاري للعاصمة عمّان، خلال استضافته لسيرك "فونتانا" المائي المتنقل، والتي تعد الاستضافة الأولى للسيرك الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في المملكة، ما يزيد على 40 ألف زائر من الكبار والصغار من الأردنيين ومختلف جنسيات المقيمين والسياح، وذلك خلال الفترة ما بين 22 آب و20 أيلول من العام الجاري 2023.



ومع هذا الرقم الذي كلل به العبدلي اختتام موسم فعالياته الصيفي، فإنه يترجم من جديد رؤية شركة العبدلي للاستثمار والتطوير التي قادت مبادرة استضافة السيرك، بتقديم التجارب الترفيهية والفنية الفريدة في مختلف المواسم والمناسبات، مع تنظيم لافت، مؤكداً على دوره الكبير في هذا المجال، ومُعزِّزَاً مكانته ضمنه محلياً وإقليمياً، إلى جانب الارتقاء بمكانة المملكة في المشهد الحضاري والثقافي والفني على مستوى المنطقة، وتحويلها لمحطة هامة بنسب إقبال كبيرة للفعاليات والبرامج والنشاطات الترفيهية العالمية، خاصة تلك التي تعنى بالترفيه العائلي.



وكان سيرك "فونتانا" وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي احتضن مسرح فعالياته في العبدلي، قد استقطب جمهوراً حاشداً اعتلت وجهه الضحكة والفرحة منذ أول أيام عروضه، مقدماً له تجربة ترفيهية اختلفت عما اعتاد عليه الجمهور؛ حيث تناغم الفن والتكنولوجيا في مشهد بصري سمعي وأدائي مميز، مع عروض فنية تنوعت ما بين عروض الليزر، وعروض السيرك الفنية، والعروض البهلوانية وعروض الخفة العالمية، وعروض الرقص والفن الكوميدي، بأجواء من الحماس والتشويق المصممة لتناسب الضيوف من على خشبة مسرح محاط بالماء من كل الجهات على هيئة نافورة موسيقية راقصة.



ويشار إلى أنه ونظراً لأهمية سيرك "فونتانا" الذي نظمت شركة 165 Entertainment فعالياته، فقد حظي السيرك باهتمام ورعاية من العديد من المؤسسات وعلى رأسها Blink البنك الرقمي، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة زين للاتصالات، وماك كافيه – ماكدونالدز بصفته شريك الطعام الرسمي، وتطبيق جيني لتوجيه المركبات وحجز المشاوير ونقل الركاب باستخدام الهواتف الذكية كراعٍ فضي، إلى جانب الرعاية الإعلامية من قبل إذاعة وتر إف إم، وإذاعة Mood إف إم، وقناة رؤيا الفضائية.