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مسيرة أربعين فارسة ارتقين قمم النجاح في كتاب لوعد العساف

10/1/2023 2:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – صدر عن دار هبة ناشرون وموزعون، الجزء الثاني من موسوعة "إنجازات المرأة في ظل مئوية الدولة الأردنية"، للباحثة وعد عبدالله العساف تناولت فيه مسيرة أربعين فارسة تجاوزن حواجز الصعاب وارتقين قمم النجاح، فكن الشموس التي تضيء بإبداعاتهن جبال وصحارى وسهول هذا الوطن.
فارسات الموسوعة هن "الأميرة عائشة بنت الحسين، إسلام المقابلة وإسلام الجدوع، أمل الحنيطي، إميلي البشارات، إنصاف النعانعة، إيمان العبادي، بسمة عريقات، ثائرة العربيات، جميلة شتيوي، جود المبيضين، حلا الهواوشة، خولة الشخاترة، ديانا الربيحات، ديانا الكردي، ديما النعيمات، رابحة الدباس، ريم أبو دلبوح، ريم البشابشة، ستيفاني النبر، سلمى الشرف، سمر يونس، سميرة الخلايلة، سهام الدعجة، عبير البطيخي، عبير الدبابنة، عبير شاهين، فاطمة الداوود، فرح الحوراني، كوثر القطارنة، لانا الجغبير، لارا الهواوشة، لينا مشربش، ميسون العتوم، نانسي الرقاد، ندى هارون، هبة الدعجة، هديل الصبيحي، هناء الشلول،هيا قبعين".
في مقدمتها للكتاب تقول العساف: "إن في الجزء الثاني من كتاب "موسوعة إنجازات المرأة في ظل مئوية الدولة"، تسلط الضوء على بعض إنجازات كوكبة من الأردنيات اللواتي استطعن أن يضعن بصمة ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع، مبينة أن المرأة الأردنية في الآونة الأخيرة، تمكنت من اقتحام العديد من المجالات التي كانت حكرا على الرجال، وحققت نجاحات متتالية، وتركت أثرا كبيرا، بإصرار وعزيمة وجهد متواصل".
وترى المؤلفة، أن المرأة الأردنية حظيت بمكانة متميزة ومساحة جيدة من المشاركة في العديد من المجالات، عازية ذلك لوجودها في بلد مثل الأردن يقدر المرأة ويمنحها مكانة متميزة، مما حدا بها في الفترة الأخيرة لتولي العديد من المناصب والوصول إلى مراكز عليا في التعليم، فوضعت لنفسها بصمة حقيقية على جميع المستويات، ورغم ذلك، فمشاركة المرأة على المستوى العالمي ما تزال ضعيفة، وذلك يرجع إلى أن الصورة النمطية للمرأة التي ما تزال موجودة، تحول دون اتساع مشاركتها لتشمل كافة محافظات المملكة، فضلا عن استمرار الدور السلطوي للرجل، وإعطائه الأولوية في حمل زمام الأمور.
تقول المؤلفة: "إن المتتبع لنشاطات المرأة عبر التاريخ يقف وقفة احترام وإجلال عند إنجازاتها، التي لم تدع للصعوبات طريقا لمنعها من الصعود إلى القمم، فمنذ تاريخ "ماوية"، تلك الملكة البدوية التي قادت الجيوش العربية ضد الرومان في صحارى الأردن، إلى ثورة نساء الهية ضد التجبر العثماني، وسيرة الشيخة وضحى بحميد خصالها الفريدة، والتي جعلت شاعرها الأمير نمر العدوان يقول بها شعرا طاف بسيرتها الأرجاء، والشيخة موزة العبيدات زوجة الأمير شريدة بن رباع بن الحماد، والتي تعد أول شخصية أردنية بين رجل وسيدة تتولى إمارة الحج الشامي في عهد العثمانيين. وصولا إلى الفارسات في المئوية الأخيرة من تاريخ الأردن اللواتي لم يدعن مجالا فيه إبداع إلا طرقنه وتميزن به".
وتشير العساف، إلى أن الناس تركز على المواهب والإلهام والذكاء عندما يتحدثون عن تحقيق النجاح أو التغلب على الأوقات العصيبة، وينسون المثابرة؛ إذ تعد المثابرة واحدة من أكثر الأشياء غير المقدرة في الحياة، رغم أنها من أقوى الصفات التي يمكن للشخص امتلاكها، وفارسات الموسوعة جميعا تحلين بالمثابرة التي بالتأكيد أوصلتهن الى ما هن عليه الآن، ولهذا في خلال الأعوام الأخيرة، استطاعت المرأة الأردنية بمثابرتها أن تصنع لنفسها مكانا وحيزا في مجتمعها، وتؤكد أنها مؤهلة وقادرة على التغيير وتولي أهم المناصب القيادية والريادية.
وتشير العساف، إلى أن المرأة الأردنية التي تفخر بإنجازاتها التي وصلت إليها، لكن عليها أن تتجاوز العديد من التحديات، وزيادة نسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاعين العام والخاص وتوجيه برامج التنمية والتشغيل للمرأة الأردنية في منطقة البادية، إن تولي المرأة في الأردن مناصب قيادية ومهمة أمر يدعو للفخر والاعتزاز، وهي تحظى بتواجد أكبر في المجالات كافة، فهي تمتلك الإمكانيات والطاقات لأن تكون شريكا أساسيا في مشاريع التنمية الأردنية الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية والتربوية.
وتشير المؤلفة، إلى أن مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن تعد أقل من متوسط المشاركة الاقتصادية عند المرأة العربية بالرغم من أن نسب التحاق المرأة الأردنية بالتعليم من أعلى النسب في العالم العربي، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أنه منذ العام 1995 وحتى اليوم لم تتجاوز معدلات المشاركة في سوق العمل للمرأة الأردنية حاجز 15 %، كما أن نسبة المشاركة الاقتصادية انخفضت إلى حوالي 12.4 % بنسبة 1.9 %، أقل من العام 2013 وبالنظر إلى معدل البطالة فهو مرتفع عند المرأة بمعدل 21.2 % وأن حوالي 78 % من النساء اللواتي يعانين من البطالة هن من المتعلمات وفق ما أشارت إليه الدراسة الصادرة عن دائرة الإحصائيات العامة للعام 2014.
وخلصت المؤلفة، إلى أن تمكين المرأة يبدأ من داخل المرأة نفسها بداية ومن ثم من باقي المجتمع، إذ لابد من أن تكون مقتنعة بأنها فاعلة في كل مكان وألا تتنازل عن الأداء المتميز وأن تحترم صوتها ولا تقبل إلا أن يصل لكل مكان.

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