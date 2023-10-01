بيريز يوجه ريال مدريد نحو صفقة برتغالية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تخطط إدارة ريال مدريد لدعم خط لدفاع في الموسم المقبل، بسبب الأزمة الحالية التي يعانيها الفريق الملكي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الريال يعاني في الخط الخلفي بسبب إصابات إيدير ميليتاو وتراجع مستوى ديفيد ألابا.
وأشارت إلى أن هناك احتمالية بأن يرحل ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسيكيز وألابا عن دفاع الميرنجي في الصيف المقبل، لذا يحتاج الفريق لصفقات عاجلة.
وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نصح الإدارة بمتابعة البرتغالي جونسالو إيناسيو، مدافع سبورتنج لشبونة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.
وذكرت أن تكلفة الصفقة تبلغ 60 مليون يورو، ويحتاج ريال مدريد لحسمها سريعا، لأن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى.
وكشفت أن اللاعب البرتغالي يرحب بشدة بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، كما أن أسلوب لعبه يناسب الميرنجي.
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