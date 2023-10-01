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بيريز يوجه ريال مدريد نحو صفقة برتغالية

10/1/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط إدارة ريال مدريد لدعم خط لدفاع في الموسم المقبل، بسبب الأزمة الحالية التي يعانيها الفريق الملكي.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الريال يعاني في الخط الخلفي بسبب إصابات إيدير ميليتاو وتراجع مستوى ديفيد ألابا.
وأشارت إلى أن هناك احتمالية بأن يرحل ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسيكيز وألابا عن دفاع الميرنجي في الصيف المقبل، لذا يحتاج الفريق لصفقات عاجلة.
وأوضحت أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، نصح الإدارة بمتابعة البرتغالي جونسالو إيناسيو، مدافع سبورتنج لشبونة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.
وذكرت أن تكلفة الصفقة تبلغ 60 مليون يورو، ويحتاج ريال مدريد لحسمها سريعا، لأن اللاعب يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى.
وكشفت أن اللاعب البرتغالي يرحب بشدة بخطوة الانتقال إلى ريال مدريد، كما أن أسلوب لعبه يناسب الميرنجي.

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