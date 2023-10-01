ارتفاع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا لأعلى مستوياته منذ 2013

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا ليقفز العائد لأعلى مستوياته في عقد زمني في ظل موجة بيعية للديون العالمية.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا إلى 1.740%، في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ عام 2013، وصعد عائد نظيرتها استحقاق عشر سنوات عند 0.77%.

وذلك مع مواجهة السندات اليابانية تحديات تشمل التضخم الذي يتجاوز مستهدف البنك المركزي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة.

وظلت أسعار المستهلكين في اليابان أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة طويلة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى انخفاض قيمة الين والفجوة الكبيرة بين الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.





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