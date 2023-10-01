ارتفاع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا لأعلى مستوياته منذ 2013

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا ليقفز العائد لأعلى مستوياته في عقد زمني في ظل موجة بيعية للديون العالمية.
وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا إلى 1.740%، في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ عام 2013، وصعد عائد نظيرتها استحقاق عشر سنوات عند 0.77%.
وذلك مع مواجهة السندات اليابانية تحديات تشمل التضخم الذي يتجاوز مستهدف البنك المركزي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة.
وظلت أسعار المستهلكين في اليابان أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة طويلة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى انخفاض قيمة الين والفجوة الكبيرة بين الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.
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