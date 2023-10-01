Sunday, 01 October 2023 09:17 GMT

ارتفاع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا لأعلى مستوياته منذ 2013

10/1/2023 1:27:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا ليقفز العائد لأعلى مستوياته في عقد زمني في ظل موجة بيعية للديون العالمية.

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 30 عامًا إلى 1.740%، في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ عام 2013، وصعد عائد نظيرتها استحقاق عشر سنوات عند 0.77%.

وذلك مع مواجهة السندات اليابانية تحديات تشمل التضخم الذي يتجاوز مستهدف البنك المركزي، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة.

وظلت أسعار المستهلكين في اليابان أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة طويلة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى انخفاض قيمة الين والفجوة الكبيرة بين الفائدة في اليابان والولايات المتحدة.


أرقام

MENAFN01102023000202011048ID1107170430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث