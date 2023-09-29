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مورينيو: أعيش أسوأ انطلاقة موسم في مسيرتي

9/29/2023 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقر‭ ‬خوسيه‭ ‬مورينيو‭ ‬مدرب‭ ‬روما‭ ‬بأنه‭ ‬يقضي‭ ‬أسوأ‭ ‬انطلاقة‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬عقب‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬4‭-‬1‭ ‬أمام‭ ‬جنوة‭ ‬ليلامس‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقاد‭ ‬مورينيو‭ ‬روما‭ ‬إلى‭ ‬نهائيين‭ ‬أوروبيين‭ ‬متتاليين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬16‭ ‬بالدوري‭ ‬المحلي‭ ‬يزيد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭.‬

وقال‭ ‬مورينيو‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬لي‭ ‬مدرباً‭ ‬أيضاً،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬روما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيين‭ ‬أوروبيين‭ ‬متتاليين‭ (‬قبل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭)‬‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬روما‭ ‬فوزاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وتسببت‭ ‬قائمة‭ ‬الإصابات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬تراكم‭ ‬المشكلات‭ ‬على‭ ‬مورينيو،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬نفقد‭ ‬لاعبين‭ ‬محددين‭ ‬نفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الجودة،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬تفسير‭ ‬سبب‭ ‬ضعف‭ ‬الصلابة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بغياب‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭. ‬غياب‭ ‬التوازن‭ ‬الدفاعي‭ ‬يرجع‭ ‬للفريق‭ ‬بأكمله،‭ ‬ويتعلق‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬نفقد‭ ‬الاستحواذ‭ ‬وعند‭ ‬التراجع‭ ‬للعمق‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬مورينيو‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬مشكلات‭ ‬روما‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬للعب‭ ‬سريعاً،‭ ‬أمام‭ ‬فروزينوني‭ ‬بالدوري‭ ‬غدا‭ ‬الأحد،‭ ‬ثم‭ ‬يواجه‭ ‬سيرفيت‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬لدينا،‭ ‬سواء‭ ‬الأفضل‭ ‬أو‭ ‬الأسوأ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نمضي‭ ‬قدما‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للأسف‭. ‬ربما‭ ‬أظهر‭ ‬مشاعري‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يؤثر‭ ‬عليّ‭ ‬عاطفياً‭ ‬حقاً،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬علاقتي‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭. ‬سنعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الغد‭ ‬لنستعد‭ ‬لمباراتنا‭ ‬القادمة،‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المتناول‮»‬‭.‬

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