صندوق أبوظبي السيادي يسعى لضخ 600 مليون دولار إضافية في وحدة أمباني للتجزئة

MENAFN - Al-Borsa News) يتطلع جهاز أبو ظبي للاستثمار (أديا)، إلى شراء حصة إضافية في إمبراطورية التجزئة التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني، بحسب ما نقلته صحيفة إيكونوميكس تايم الهندية عن أشخاص مطلعين.

يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أكبر صناديق الإمارات السيادية إلى استثمار 600 مليون دولار إضافية في شركة“ريلاينس ريتيل فينشرز” (Reliance Retail Ventures Ltd) وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن تقييم الصفقة أعلى بكثير من جولة تمويل سابقة.

اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 1.2% من الشركة في 2020 بـ 751 مليون دولار، وذلك خلال جولة تمويل شارك فيها“صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”مبادلة للاستثمار” الإماراتية، و”جي أي سي” السنغافورية، و”سيلفر ليك”، و”تي بي جي”، و”جي إيه”.

كان“جهاز قطر للاستثمار” (الصندوق السيادي القطري) قد استثمر مليار دولار في“ريلاينس ريتيل” الشهر الماضي، ليشتري حصة 0.99% من وحدة تجزئة أمباني التي يسعى من خلالها للتوسع في العمليات التجارية ومواجهة الشركات المنافِسة العالمية، مثل“أمازون” و”ولمارت”. يقيّم هذا الشركة عند 8.3 تريليون روبية، مقارنة بتقييمها في جولة تمويل سابقة عند 4.21 تريليون روبية في 2020، حسب ما ذكرته الشركة في وقت سابق.

منتصف الشهر الجاري أيضاً، أعلنت شركة الاستثمار العالمي“كيه كيه آر آند كو” (KKR & Co) عن عزمها استثمار مبلغ إضافي قدره 20.69 مليار روبية (249.19 مليون دولار) في الشركة الهندية.

تأتي هذه الصفقات بعدما أطلع أمباني المستثمرين في الشهر الماضي على اهتمام العديد من المستثمرين العالميين بشراء أسهم في أكبر شركة تجزئة لها أفرع تجزئة في البلاد، إذ تسعى الشركة إلى توطيد عملياتها في الهند بشكل أكبر. أجرت الشركة، التي تديرها إيشا، ابنة أمباني، سلسة من الاستحواذات، فيما تستعد لمواجهة الشركات العالمية التي تحاول ترسيخ مكانتها في قطاع التجزئة بالهند الذي تحتدم فيه المنافسة، وتهيمن عليه المتاجر الصغيرة المستقلة العائلية.

اقتصاد الشرق