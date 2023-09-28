صندوق أبوظبي السيادي يسعى لضخ 600 مليون دولار إضافية في وحدة أمباني للتجزئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتطلع جهاز أبو ظبي للاستثمار (أديا)، إلى شراء حصة إضافية في إمبراطورية التجزئة التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني، بحسب ما نقلته صحيفة إيكونوميكس تايم الهندية عن أشخاص مطلعين.
يسعى جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أكبر صناديق الإمارات السيادية إلى استثمار 600 مليون دولار إضافية في شركة“ريلاينس ريتيل فينشرز” (Reliance Retail Ventures Ltd) وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن تقييم الصفقة أعلى بكثير من جولة تمويل سابقة.
اشترى جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 1.2% من الشركة في 2020 بـ 751 مليون دولار، وذلك خلال جولة تمويل شارك فيها“صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”مبادلة للاستثمار” الإماراتية، و”جي أي سي” السنغافورية، و”سيلفر ليك”، و”تي بي جي”، و”جي إيه”.
كان“جهاز قطر للاستثمار” (الصندوق السيادي القطري) قد استثمر مليار دولار في“ريلاينس ريتيل” الشهر الماضي، ليشتري حصة 0.99% من وحدة تجزئة أمباني التي يسعى من خلالها للتوسع في العمليات التجارية ومواجهة الشركات المنافِسة العالمية، مثل“أمازون” و”ولمارت”. يقيّم هذا الشركة عند 8.3 تريليون روبية، مقارنة بتقييمها في جولة تمويل سابقة عند 4.21 تريليون روبية في 2020، حسب ما ذكرته الشركة في وقت سابق.
منتصف الشهر الجاري أيضاً، أعلنت شركة الاستثمار العالمي“كيه كيه آر آند كو” (KKR & Co) عن عزمها استثمار مبلغ إضافي قدره 20.69 مليار روبية (249.19 مليون دولار) في الشركة الهندية.
تأتي هذه الصفقات بعدما أطلع أمباني المستثمرين في الشهر الماضي على اهتمام العديد من المستثمرين العالميين بشراء أسهم في أكبر شركة تجزئة لها أفرع تجزئة في البلاد، إذ تسعى الشركة إلى توطيد عملياتها في الهند بشكل أكبر. أجرت الشركة، التي تديرها إيشا، ابنة أمباني، سلسة من الاستحواذات، فيما تستعد لمواجهة الشركات العالمية التي تحاول ترسيخ مكانتها في قطاع التجزئة بالهند الذي تحتدم فيه المنافسة، وتهيمن عليه المتاجر الصغيرة المستقلة العائلية.
اقتصاد الشرق
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