كوين لاند تخطط لتصدير الأسمدة الفوسفات للبرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – تستهدف شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات الزراعية، تصدير الأسمدة الفوسفاتية الأحادية والثلاثية، للسوق البرازيلي، باعتبارها أحد كبري الدول الزراعية في العالم، والتي تستورد كميات كبيرة من الأسمدة بمختلف أنواعها.

وقال بشوي أنور رئيس مجلس إدارة شركة كوين لاند للأسمدة والكيمياويات والمبيدات الزراعية، (في الصورة أعلاه) إن الشركة بدأت نشاطها بإنتاج المخصبات الزراعية، وفي عام 2017 قامت بإنشاء خط جديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الأحادية والثلاثية بإجمالي استثمارات وصلت لنحو 150 مليون جنيه مصري.

وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية” ANBA” ان الشركة تمكنت من إبرام الكثير من التعاقدات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى فى مصر فيما يخص الأسمدة الفوسفاتية، ولديها بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الزراعية للتنمية الريفية التابعة للبنك الزراعي المصري لتوريد الفوسفات، بجانب توريد الفوسفات إلى كافة الجمعيات الزراعية والتعاونيات والإصلاح الزراعي فى صعيد مصر.

العاملين في مصنع كوين لاند للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية

وأوضح ان الشركة تعتزم استثمار بين 200 إلى 250 مليون جنيه مصري خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة طاقاتها الإنتاجية إلى 15 آلف طن شهريًا بدلًا من 5 آلف طن شهري حاليًا، موضحًا ان الاستثمارات الجديدة ستخصص للحصول على قطعة أرض مساحتها 23 ألف متر ملاصقة لمصنع الشركة القائم حاليا بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر فى محافظة سوهاج جنوب مصر.

وأضاف ان المصنع الجديد سيتم تخصيصه لإنتاج نترات الكالسيوم، كما تعمل الشركة على مشروعات لتحبيب الروب فوسفات و NBK المحبب، ويقام المصنع الحالي للشركة علي مساحة 2100 متر مربع فقط، بطاقة إنتاجية 5000 طن شهريًا، وهي قدرات متواضعة تحد من قدرات الشركة علي التوسع في الأسواق العالمية، لذلك تقدمت الشركة بطلب لهيئة التنمية الصناعية من أجل ضم قطعة الأرض المجاورة للمصنع.

وعن مدى جاذبية قطاع الأسمدة المصري للمستثمرين سواء محليين أو أجانب، أكد أن زيادة الرقعة الزراعية فى مصر دائما ما يتطلب فى المقابل زيادة فى إنتاج الأسمدة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع الهام.

وأشار إلى وجود اهتمام كبير من الدولة بالتوسع في المشروعات الزراعية، في مقدمتها مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان ومشروع توشكي الخير والدلتا الجديد والصوب الزراعية وغيرها، وذلك سعيا لزيادة الحصيلة التصديرية من القطاع الزراعي، كما ان جودة الأسمدة المصرية تجذب الكثير من المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في هذا القطاع، لاسيما مع زيادة الاقبال عليها كبديل للأسمدة الروسية والأوكرانية.

رؤية الشركة التصديرية

وعن رؤية شركته التصديرية، أكد أن الشركة تستهدف التوسع فى التصدير إلى السوق الأفريقي الذى يعد امتداد طبيعي لمصر، إضافة إلى أنه سوق واعد وملئ بالفرص التصديرية لقطاع الأسمدة مع تطور الزراعة فى الكثير من دول القارة السمراء.

وتابع أن الشركة أبرمت عددًا من العقود مع مستوردين من السودان وليبيا وحالت الظروف السياسية والأمنية فيهما لتنفيذ التعاقدات، إلى جانب أن هناك وفدًا من دولة تنزانيا سيزور مصنع الشركة خلال الشهور المقبلة”.

منتجات شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية المعدة للبيع في السوق المصري

وعن سوق أمريكا اللاتينية وحاجته المتزايدة للأسمدة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح أن الأزمات دائما ما تحمل الفرص الاستثمارية وهو ما حدث فى الحرب الأخيرة التى حملت للشركات المصرية الكثير من الفرص فى قطاع الأسمدة تحديدًا، حيث سعى المستثمرين لبدائل عن روسيا وأوكرانيا ووجدوا ضالتهم فى الأسمدة المصرية ذات الجودة العالية.

وأشار إلى أن البرازيل من أكثر الدول التى تستهدف شركته التواجد فيها خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنها تستورد كميات كبيرة من منتج“سوبر فوسفات” و”الروب فوسفات” وهو صميم عمل الشركة، مطالبا الغرفة العربية البرازيلية فى مساعدة الشركة البحث عن شركاء للشركة أو موزعين في السوق البرازيلي.

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