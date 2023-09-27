Thursday, 28 September 2023 12:21 GMT

أنواع حبوب فيتامين د

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) فيتامين د 2
- المعروف أيضًا باسم (Ergocalciferol)، حيث يتم إنتاج فيتامين د 2 في النباتات والفطريات.
- يُستخدم فيتامين د 2 كوصفة طبية لعلاج انخفاض إفراز هرمون الغدة الجار درقية، والكساح المقاوم لفيتامين د، وانخفاض مستويات الفوسفور في الدم.
- يستخدم هذا النوع من أنواع حبوب فيتامين د بشكل شائع لنقص فيتامين د في كل من الوصفات الطبية والتركيبات التي لا تستلزم وصفة طبية.
فيتامين د 3
- المعروف أيضًا باسم (cholecalciferol)، حيث يتم إنتاج فيتامين د 3 في الحيوانات، وكذلك في البشر.
- تتوفر جميع أشكال مكملات فيتامين د 3 دون وصفة طبية، حيث لم يتم اعتماده من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.
- مع ذلك يستخدم فيتامين د 3 بشكل شائع خارج الوصفة الطبية لعلاج قصور الدريقات، ونقص فيتامين د، وكذلك للوقاية من هشاشة العظام.

MENAFN27092023000089011017ID1107153793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث