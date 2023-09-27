أنواع حبوب فيتامين د

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- Al Watan) فيتامين د 2
- المعروف أيضًا باسم (Ergocalciferol)، حيث يتم إنتاج فيتامين د 2 في النباتات والفطريات.
- يُستخدم فيتامين د 2 كوصفة طبية لعلاج انخفاض إفراز هرمون الغدة الجار درقية، والكساح المقاوم لفيتامين د، وانخفاض مستويات الفوسفور في الدم.
- يستخدم هذا النوع من أنواع حبوب فيتامين د بشكل شائع لنقص فيتامين د في كل من الوصفات الطبية والتركيبات التي لا تستلزم وصفة طبية.
فيتامين د 3
- المعروف أيضًا باسم (cholecalciferol)، حيث يتم إنتاج فيتامين د 3 في الحيوانات، وكذلك في البشر.
- تتوفر جميع أشكال مكملات فيتامين د 3 دون وصفة طبية، حيث لم يتم اعتماده من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.
- مع ذلك يستخدم فيتامين د 3 بشكل شائع خارج الوصفة الطبية لعلاج قصور الدريقات، ونقص فيتامين د، وكذلك للوقاية من هشاشة العظام.
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