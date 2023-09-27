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بعد أيام من احتفالها بميلادها الـ89.. صوفيا لورين بالمستشفى

9/27/2023 2:22:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفلت أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية صوفيا لورين، بعيد ميلادها الـ89 الأسبوع الماضي، لكن لم تمض أيام حتى سقطت وخضعت لجراحة في الفخذ مثيرة القلق لدى متابعيها.
خضعت الممثلة الإيطالية الشهيرة صوفيا لورين، الحائزة على الأوسكار، لعملية جراحية في الفخذ، بعدما تعرّضت لكسر فيه إثر سقوطها داخل منزلها في جنيف أمس الأحد (24 سبتمبر/أيلول 2023).





وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك "بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل"، مضيفةً: "لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً".

وكانت الصفحة قد ذكرت أن لورين تخطط لافتتاح فرع جديد من سلسلة مطاعمها هو الرابع في إيطاليا بمدينة باري غدا الثلاثاء، حيث كان يفترض أن تتسلم شهادة المواطنة الشرفية للمدينة، لكن تم الإعلان الآن على الصفحة الرئيسية لسلسلة المطاعم عن تأجيل الافتتاح بسبب السقوط.

وقال متحدث باسم النجمة السينمائية الإيطالية لرويترز الاثنين (25 سبتمبر/ أيلول 2023) في رسالة بالبريد الإلكتروني إن العملية الجراحية التي أجريت للممثلة التي تبلغ من العمر 89 عاما "سارت بشكل جيد وهي الآن بحاجة إلى الراحة وكل شيء سيُحل".

ولم يذكر المتحدث تفاصيل لكنه قال إن تقارير وسائل الإعلام الإيطالية صحيحة. وأفادت التقارير بأن النجمة سقطت في منزلها بجنيف أمس الأحد وأصيبت بكسر في الفخذ.

وكانت لورين التي تُعدّ أسطورة العصر الذهبي للسينما الإيطالية احتفلت بعيد ميلادها التاسع والثمانين في 20 أيلول/سبتمبر.

بدايتها الفنية
في مسابقة للجمال أقيمت في روما في أيلول/ سبتمبر 1951، التقت لورين عندما كانت في مطلع شبابها بالمنتج كارلو بونتي الذي يكبرها بـ22 عاماً وبات شريك حياتها والمُساهم في إطلاق مسيرتها السينمائية.






وشاركها بعض أفلامها الأكثر نجاحا ورسوخا في الوجدان الممثل الإيطالي مارسيلو ماستروياني الذي توفي في 1996.

وشاركت لورين في أفلام حظيت بشهرة عالمية منها "سكاندل إن سورينتو" (Scandal in Sorrento) للمخرج دينو ريزي، و"ذي ريفر غيرل" (The River Girl) لماريو سولداتي عام 1955.

وبدأت منذ العام 1957، تؤدي أدواراً في أعمال هوليوودية إلى جانب ممثلين كانوا يحظون بشهرة واسعة آنذاك، من أمثال أنتوني كوين وكلارك غابل ومارلون براندو وكاري غرانت وبيتر سيلرز وجون واين وفرانك سيناترا وبول نيومان. .

جوائز عالمية
وشاركت الممثلة الإيطالية خلال مسيرتها في 90 فيلماً، وفازت بجائزتين للأوسكار، الأولى عام 1961 عن دورها في فيلم (لا تشوتشارا) أو "امرأتان". والثانية عن مجمل مشوارها الفني في 1991. وفازت أيضا بجائزة مهرجان كان.






ويعود آخر ظهور سينمائي لها إلى العام 2020 في فيلم "ذي لايف أهيد" (The Life Ahead)، وهو عمل مقتبس عن رواية للكاتب رومان غاري أخرجه نجلها إدواردو بونتي. وعام 2021، نالت بفضل هذا الدور جائزة "دافيد دي دوناتيلو" السينمائية الإيطالية في فئة أفضل ممثلة. -دوتشيه فيليه






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