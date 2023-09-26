الهدمي خلال لقاء مسؤولين دوليين: الاحتلال يستبيح القدس بالاستيطان والأقصى بالاقتحامات

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن الاحتلال الإسرائيلي يستبيح مدينة القدس بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات الهادفة لفرض وقائع جديدة بالمسجد.

جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه بوزارة شؤون القدس السفير الكندي لدى فلسطين ديفيد دا سيلفا، والممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP السيدة سارة بول، كلا على حده.

وأشار الهدمي إلى ان الاستيطان في المدينة المحتلة وصل الى مستويات غير مسبوقة، تارة تحت ادعاء التحالفات الحزبية بحكومة الاحتلال، وتارة أخرى كدعاية لانتخابات بلدية الاحتلال المقررة الشهر المقبل.

وذكر في هذا السياق إنه منذ بداية العام الجاري دفعت الحكومة الإسرائيلية بمخططات لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في جميع أنحاء القدس، بما فيها خطط إقامة 5 مستوطنات جديدة بالمدينة.

وأشار الى مخطط إقامة مستوطنة "كدمات تسيون" لتضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس ورأس العامود، ومخطط إقامة 3500 وحدة استيطانية ضمن مستوطنة جديدة تسمى "جبل تلبيوت الجديد" جنوبي المدينة، ومستوطنة "القناة السفلية" التي يخطط أن تضم 1465 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر، ومستوطنة يخطط أن تضم 450 وحدة استيطانية على أراضي قرية ام ليسون، إضافة الى مستوطنة "جفعات شاكيد" التي يخطط أن تضم 695 وحدة استيطانية على أراضي شرفات وبيت صفافا.

وقال الهدمي: بموازاة ذلك، فإن الاحتلال أقر أو في صدد إقرار عشرات المخططات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات "غيلو" و"هار حوماه" و"بسغات زئيف" و"راموت" و"التلة الفرنسية" و"جفعات هاماتوس" و"نوف تسيون" إضافة الى دفع مخطط "E1" الاستيطاني.

وأضاف: تهدف هذه المخططات الاستيطانية الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وترسيخ ما يسمى بالقدس الكبرى في ضربة قاتلة لحل الدولتين.

وذكر وزير شؤون القدس إنه منذ بداية العام الجاري تم هدم أكثر من 271 مبنى بمحافظة القدس من بينها أكثر من 165 من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتهدد الهدم آلاف المنازل.

وأشار الهدمي إلى أن التوسعات الاستيطانية على الأرض تترافع مع إقرار حكومة الاحتلال مئات ملايين الدولارات لأسرلة التعليم في القدس من خلال فرض المنهاج التعليمي الإسرائيلي والمنهاج المحرف وترويج اللغة العبرية، بخاصة في صفوف قطاع الشباب بالمدينة.

وقال: "تستخدم سلطات الاحتلال الأعياد اليهودية كوسيلة لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالمسجد الأقصى من خلال سلسلة من الانتهاكات المترافقة مع الاقتحامات الاستيطانية للمسجد التي وصلت الى مستويات غير مسبوقة".

وأدان في هذا السياق بشدة، إقدام جماعات استيطانية على اقتحام مقبرة باب الرحمة والاعتداء على حرمتها من خلال الرقص البربري على القبور في استفزاز عنصري وبغيض لمشاعر المسلمين، لافتا الى تصاعد الاعتقالات وقرارات الابعاد والحبس المنزلي والاعتقال الإداري ومنع جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".

وأكد الهدمي على أن مجمل هذه التطورات الخطيرة تستدعي من المجتمع الدولي، كدول ومؤسسات، التحرك سياسيا لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وأيضا تقديم المساعدات العاجلة للمقدسيين لتثبيتهم على أرضهم.

وقال: "كحكومة ووزارة فإننا لا نتوانى عن تقديم كل ما هو ممكن، ضمن الإمكانيات المتاحة، لتثبيت المقدسيين على أرضهم وفي منازلهم ومحالهم التجارية وفي مقدساتهم ومؤسساتهم، ونتحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية لشرح الأوضاع الخطيرة بالمدينة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي ترقى الى جرائم حرب".

وأضاف الهدمي: "البيانات والاستنكارات لا تكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بالمدينة المحتلة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك سريعا بداية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967".