لطيفة بنت محمد: نجاة مكي سفيرة للفن الإماراتي

هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الفنانة الإماراتية الدكتورة نجاة مكي بمناسبة نيلها وسام الآداب والفنون الرفيع ((وسام الفارس))، الذي منحته لها الحكومة الفرنسية تقديراً لدورها الريادي في الفن.وأثنت سموها على جهود الفنانة مكي عبر مسيرتها الفنية الحافلة، مشيرة إلى أنها ((سفيرة للفن الإماراتي الراقي محلياً ودولياً)).

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة ((إكس))، ((تويتر)) سابقاً: ((مبروك د. نجاة مكي تقلدها وسام الفنون والآداب كفارس من قبل وزارة الثقافة الفرنسية. كانت وما زالت سفيرة للفن الإماراتي الراقي محلياً ودولياً)).

يذكر أن الفنانة نجاة مكي، قد نالت أخيراً وسام الفارس في الفنون والآداب من الحكومة الفرنسية، وتسلمته من نيكولا نيمتشينو سفير فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء معرضها الفردي الثاني ((أطياف المسك)) في غاليري عائشة العبار.

والفنانة نجاة مكي من مواليد دبي العام 1956، حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في النحت الزخرفي والمعادن من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، كما نالت منها درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 2001، حيث كانت أول إماراتية تحصل على منحة حكومية للدراسة في الخارج (1977).

عرضت أعمال مكي كثيراً على المستوى العالمي، وسجلت حضوراً متميزاً عبر أعمالها في كل من: بينالي بكين الدولي (الصين، 2016)، صورة أمة، مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (أبوظبي، 2016، برلين، 2017)، الجناح الوطني الإماراتي في بينالي البندقية (إيطاليا، 2015)، ملتقى الأقصر الدولي للتصوير (مصر، 2014)، ملتقى النحت الدولي الصيني (الصين، 2008)، ملتقى إعمار الدولي للفنون (دبي، 2004)، معرض الكتاب الدولي، فرانكفورت (ألمانيا، 2004)، متحف الشارقة الأثري (الشارقة، 2003 )، بينالي طهران (إيران، 2002)، معرض المرأة والفنون العالمي (الشارقة، 2000) وبينالي المحبة (سوريا، 1999).